İştahsızlık İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kilo Alamama Sorunu Ve Sağlıklı Kilo Almak İçin Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Hemen herkes hayatının bir bölümünde iştahsızlık problemi yaşamakta olup çoğunlukla mide ve sindirim problemlerine bağlı olarak görülmektedir. İştahsızlık olarak tanımlanan bir durum karşısında birey kendisini keyifsiz, bitkin ve yorgun hissetmektedir. İştahsızlık durumunda vücut ihtiyacı olan vitamin ve minerali alamadığından, birçok hastalık yaşanabilmektedir. Bebek ve çocuklarda, yetişkinlere kıyasla iştahsızlık problemi daha çok görülmektedir.



İştahsızlık İçin Hangi Bölüme Gidilir?



İştahsızlık problemi ile karşı karşıya olan hastalar dahiliye veya gastroenteroloji polikliniklerine başvurmalıdır. Bazı durumlarda iştahsızlığın nedenleri ciddi olabilmektedir. Nasıl fazla yemek bir sorunsa, yemek yemenin birden kesilmesi de önemli bir sorundur. Uzun süredir iştahsızlık problemi yaşayan kişilerin mutlaka doktora gitmesi gerekmektedir. Psikolojik ve fizyolojik nedenlerin yanı sıra başka bir hastalığa bağlı olarak iştahsızlık görülebilmektedir.



İştahsızlığın sürekli olması durumunda kilo kaybı yaşanmakta ve nefes darlığı şikayetleri artmaktadır. İştah kaybının şiddetine göre bir tedavi yöntemi belirlenmekte olup iştahsızlık problemine son verilmektedir. Yetişkinlerde görülen iştahsızlığın ana nedeni stres olduğundan, üzüntüden uzak durmaları tembih edilmektedir. Doktor tarafından iştahsızlık için verilmiş olan ilaçların kullanılması, iştahın açılmasını sağlamaktadır.



Kilo Alamama Sorunu ve Sağlıklı Kilo Almak İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



Sigara kullanımı, besinlerin gerçek tadının algılanmasını önlediği için iştahı baskılamaktadır. Sigaranın bırakılması durumunda, kilo alamama problemi ortadan kalkmaktadır. Şişmanlık kadar zayıflık da bir problem olup mutlaka doktora görünmek gerekmektedir. Aşırı zayıflık, birtakım sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir.



Zayıf olanlar ve sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyenler, gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için dahiliye hekimine başvurmalıdır. Sağlıklı bir şekilde beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek isteyenler, diyetisyene gitmelidir. Kilo alamama sorunun psikolojik olması durumunda, psikolog ile görüşülmesinde fayda vardır. Bir türlü kilo alamayanlar için tam kapsamlı bir sağlık kontrolü uygulanmaktadır.



Kilo almayı engelleyen nedenin ortaya çıkması ile birlikte kısa sürede kilo almaya başlanmaktadır. Kilo almayı engelleyecek bir sağlık problemi varsa, önce onun tedavisine yönelmek gerekmektedir. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme programının hazırlanması, kilo alamama probleminin giderilmesini sağlamaktadır. Gerekli tedaviler uygulandıktan sonra yavaş yavaş kilo alma süreci başlamaktadır. Mutlaka doktor ve diyetisyen kontrolünde kilo alınmalı ve sağlıksız yiyeceklerden uzak durulmalıdır.