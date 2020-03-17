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17.03.2020 - 13:58 |

İstanbul Moda Haftası Corona virüs nedeniyle iptal edildi

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar-Kış 2020/21 sezonu Corona virüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Moda Haftası Corona virüs nedeniyle iptal edildi

13-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Corona virüsün yayılmasına karşı ülke çapında aldığı tedbirler doğrultusunda, toplum sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla iptal edildi.

16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Moda Haftası, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler nedeniyle Nisan ayına ertelenmişti. Ancak Corona virüsün bütün dünyada ve ülkemizde yayılmasına tedbir almak amacıyla son olarak tamamen iptal edilmesine karar verildi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.

 

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