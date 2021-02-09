İsveç Şurubu Nedir, Nasıl Kullanılır? İsveç Şurubunun Faydaları Nelerdir?

Bu şurubun en önemli özelliği tamamen organik bitkilerden üretilmesidir. Aşırı kullanılmadığı takdirde hiçbir yan etkisi bulunmayan İsveç şurubu aktarlardan, eczanelerden ve internet sitelerinden temin edilebilir.



İsveç Şurubu Nedir?



Bazı yerlerde İsveç iksiri adıyla satışa çıkarılan İsveç şurubunun içinde zencefil, fesleğen, ceviz yaprağı ve çintiyana kökü bulunuyor. Su bazlı İsveç şurubunun birçok çeşidi var. Bazı şurupların yapımında hercai menekşe ve yeşil çay da kullanılmıyor.



İsveç şurubu şeker ve tatlandırıcı içermediği için tadı acıdır. Bu nedenle suya ya da taze sıkılmış meyve sularına karıştırılarak içilebilir.



İsveç Şurubu Nasıl Kullanılır?



İsveç şurubu günde en fazla iki defa kullanılmalıdır. Bir tatlı kaşığı şurup tok karnına içilmelidir. Son derece etkili bir ilaç olduğu için aç karnına içilmesi önerilmemektedir.



İsveç Şurubunun Faydaları Nelerdir?



1- Sivilce ve akne oluşumunu engeller:



İnatçı sivilceleri kurutan İsveç şurubu akne ve siyah noktaların çıkmasını önler. Cildin çok daha canlı görünmesini sağlayan İsveç şurubu pamuk vasıtasıyla haricen kullanılabilir.



2- Hazımsızlığı giderir:



Yemeklerden yarım saat İsveç şurubu içmek, mide şikayetlerinin azalmasına yardımcı oluyor. Özel karışımlı şurup bağırsaklardaki kötü parazitleri yok ederken, mide ekşimesi ve yanmasına da iyi gelmektedir.



3- Ağız içi yaralarını geçirir:



Aft ve benzeri yaraları geçirmek için de kullanılan İsveç şurubu, diş eti kanamalarını da önler.



4- Soğuk algınlığına iyi gelir:



Bağışıklık sistemini güçlendiren şurup grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücut direncinin arttırır.