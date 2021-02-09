Jambon Nedir, Nasıl Kullanılır? Yemeklerde Kullanılan Jambon Neyden Yapılır?

İslam dininde domuz eti haram olduğu için, ülkemizde domuz etinden yapılan jambonların tüketim oranı oldukça düşüktür. Dana ve hindi dışında piliçten yapılan jambonlar da şarküterilerde ve marketlerde satışa çıkarılıyor. Sebzeli piliç jambonları daha sağlıklı olduğu için son yıllarda daha çok tüketilmektedir.



Jambon Nedir?



Jambon, tuz ve şeker ile karıştırıldıktan sonra yaklaşık 1. - 1.5 ay bekletilen ve sonrasında servis edilen bir et türüdür. Sinirleri alınmış dana etinden yapılan jambonlar hem kahvaltılarda hem de akşam yemeklerinde yenebilir.



Jambon Nasıl Kullanılır?



Diğer et türleri gibi jambon da hem kızartılarak hem de fırınlanarak tüketilebilir. Jambonun en önemli özelliği düşük yağ oranına karşın yüksek protein içermesidir. Bu nedenle sıklıkla diyet listelerinde yer alır. Son yıllarda hem daha ucuz hem de daha sağlıklı olduğu için tavuktan yapılan jambonlar daha çok tercih ediliyor.



Jambon sandviçlerin arasında peynir, zeytin ve domates ile birlikte soğuk olarak tüketilebilir. Jambonlu yumurta ve tostlar da dünya genelinde en çok tüketilen atıştırmalıkların başında geliyor.



Yemeklerde Kullanılan Jambon Neyden Yapılır?



Türk mutfağında yemeklerde kullanılan jambon genellikle dana ve hindiden yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinde kullanılan jambonların büyük bir kısmı ise domuz etinden yapılıyor.



Jambonun kullanıldığı diğer yemekle şu şekilde sıralanabilir: Pizza, krep makarna ve salata.