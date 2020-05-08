Kadın hakları ile ilgili filmler nelerdir? Mutlaka izlenmesi gereken kadın mücadelesi filmleri

Kadınların sinemada kahramanlaştığı, savaştığı, hayata karşı kazanım elde etmeyi ve mücadele verdikleri durumları konu alan, mutlaka herkesin izlemesi gereken kadın mücadelesi filmlerini sizinle paylaşıyoruz. İşte kadın haklarını ve mücadeleci kadınların başyapıt olduğu en iyi filmler...

Antonia'nın Yazgısı (Antonia's Line) (1997)

Antonia'nın Yazgısı 1995 tarihli Hollanda yapımı filmdir. Marleen Gorris tarafından yazılmış ve yönetilmiştir. Feminist bir peri masalı olarak nitelendirilir. Antonia, kızı ve torunu ile birlikte Almanya'da bir çiftlikte yaşamaktadır. Filmde etraflarında erkeklerinn olmadığı bir dünyada hayat mücadelesi verdikleri anlatılır.

Frida (2002)

Frida, Meksikalı sürrealist ressam Frida Kahlo'nun sanat ve yaşam hikâyesini konu alan 2002 yılında çevrilmiş biyografik bir filmdir. Unutulmaz bir kadın olmayı başaran Frida, bastırılamayan arzuları ve yoğun enerjisiyle filmi sürekleyici yapan etkenler barındırır. Bu filmde yalnızca harika bir sanatçının hikayesini değil, aynı zaman da da sevgi ve ailesi her şeyden önce gelen bir kadını anlatır.

Milyon Dolarlık Bebek (Milliob Dollar Baby) (2005)

Milyon Dolarlık Bebek, Clint Eastwood'un yönettiği, Akademi Ödülü almış, 2004 yapımı, Amerikan filmi. Baştan sona büyüleyici olan bu film hayatın gerçekliğini, şiddedini ve zalimliğini ele alıyor. Bu filmde Frankie Dunn, tüm hayatını bir ring üzerinde çok güçlü dövüşçüler yetiştirerek geçirmiştir. Öğrencilerine öğrettiği en önemli ders "her şeyin ötesinde daima kendini koru!" sloganıdır.

Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada)

Şeytan Marka Giyer , Lauren Weisberger'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış olan 2006 yapımı Oscar adayı film. New York'ta sıradan bir hayat yaşayan gazeteci Andrea Sachs, her genç kızın hayali olan bir işe girer. Bu işte bir yıl çalışabilirse, istediği gazetede iş bulabilecektir. Ancak patronu Miranda Priestly, acımasız ve çok katı bir kadındır. Andrea çok çalışır ve tüm hayatını işinde başarılı olmak adına değiştirir. Bu durum zamanla erkek arkadaşı ve dostları ile arasının açılmasına neden olacaktır.

Tatlı Bela (Erin Brockovich) (2000)

Hassas bir kadının hikayesi anlatılan filmde, içinde bulunduğu şartlarda, sıradan kadınsal zayıflıklar ve izin verilmez lüksler ele alınır. Başroldeki Erin karakteri azmi ve insanlar için duyduğu endişer, imkansızı başarmasını sağlayacak. Mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında.

Omuz Omuza (1998)

Stepmom, Chris Columbus tarafından yönetilen ve Julia Roberts, Susan Sarandon ve Ed Harris'in oynadığı 1998 Amerikan komedi-drama filmi. Annelik, fedakarlık ve güçlü hisleri konu alan, başroldeki kadınların kahramanlıklarını ve çelişkili karakterlerini gözler önüne sürülüyor.

Jane’in Zaferi (G.I. Jane) (1998)

Amerikan askeri Jane, Ridley Scott tarafından yönetilen ve Demi Moore, Viggo Mortensen ve Anne Bancroft'un oynadığı 1997 Amerikan aksiyon filmidir. Film, ABD Deniz Kuvvetleri Özel Harp Grubu'nda eğitim gören ilk kadının kurgusal hikayesini anlatıyor. Savaş sahnelerinin göze çarpmadığı bu filmde özellikle kadınlar açısından insan ruhunun gücü gösteriliyor. Jane'in Zaferi, unutulmaz sahneleriyle izlenmesi gereken bir başyapıt.

Mona Lisa Gülüşü (Mona Lisa Smile) (2003)

Mona Lisa Gülüşü, yönetmenliğini Mike Newell, senaryosunu Lawrence Konner ve Mark Rosenthal'in yazdığı sinemanın en derin hallerini anlatan bir filmdir. Akıllı Giselle Levy için, Katherine daha önemli bir rol almış ve ona yol gösteren kişi olmuştur. Tatlı ve utangaç Connie Baker için ise, Katherine bir örnek olmuş ve kendine olan güvensizliğinden kurtulmasını sağlamıştır. Nasıl yaşayacaklarının anlatıldığı bir dünyada Katherine onlara kendilerini düşünmeyi öğretmiştir. Öğrencileri kendi yollarını bulmaya çalışırken, Katherine de kendine farklı yollar çizmeyi öğrenecektir. Bu film, size onurun, cesaretin ve amaç sahibi olmanın ve kişinin kendisinin ne kadar önemli olduğu değerini öğretecek.

Kraliçe (The Queen) (2007)

The Queen Türkçeye çevrildiği haliyle Kraliçe 2006 yapımı, Akademi Ödüllü İngiliz filmi. Filmin yönetmenliğini Stephen Frears yapmıştır. Helen Mirren bu filmdeki rolü ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülünü alırken film de En İyi Film dalında Oscar'a aday olmuştur. Yerici eleştirilerin havalarda uçuştuğu bir ortamda, kraliçelik nasıl yapılır? Ulusun beklentileri karşısında, duygulara yenik düşmemek ya da baskıya boyun eğmemek mümkün mü?

Malena (Malena) (2001)

Malèna, 2000 yılı İtalyan-Alman ortak yapımı bir sinema filmidir. 1999 yılında Sicilya adasındaki Castelcuto sahilinde çekilmiş olup, film sahnelerine II.Dünya Savaşı havası verilmiştir. 2000 yılında Oscar adayı seçilmiştir. Malena rolünde olan Monica Bellucci, her kadının kıskandığı veher erkeğin saplantısı olduğu güzel bir dul rolünü üstleniyor. Birçok kişi onun hakkında dedikodular yapıyor, erkekler ise Malena'nın hayalleri ile yaşıyor. Burada gerçek güzelliğin tanımı

ele alınmıştır.

Kör Nokta (The Blind Side) (2009)

Kör Nokta, The Blind Side, John Lee Hancock tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan dram filmidir. Filmde babasını hiç tanımamış ve annesi uyuşturucu müptelası olan Michael Oher’in gerçek hikâyesini ve futbol kariyerini anlatmaktadır. Başrolde gözümüze çarpan kadın Anne Tuohy bu çocuğu evlat ediniyor. Adil, akıllı, güçlü ve bağımsız olan bu kadın, Michael’ın kendine güvenmesini sağlayarak başarıya ulaşmasına yardımcı oluyor.