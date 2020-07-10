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10.07.2020 - 09:29 |

Kadın hastalıklarında yeni tedavi yöntemi

Cilt hastalıklarında, kellikte, kırışıklık tedavilerinde de kullanılan PRP, benzer etkileri nedeniyle kadın hastalıklarında da kullanımı yaygınlaşmıştır. Her yaştan kadına uygulanabilen PRP, kişinin problemine yönelik kullanılabilir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Miray Sekkin Eser konu hakkında bilgiler verdi.

Kadın hastalıklarında yeni tedavi yöntemi
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1970’li yıllardan beri tıbbın çeşitli alanlarında kullanılan ve kendisine iyi bir yer edinen PRP (Platelet Rich Plasma), özellikle yenileyici tıpta oldukça fazla kullanılmaktadır. Platelet denilen kanın pıhtılaşma hücrelerinden zengin olan plazma kısmı aynı zamanda zengin büyüme faktörleriyle doludur. Bu faktörler ihtiyaç duyulan bölgeye uygulandığında o bölgede tekrar yenilenme ve hücrelerinde gençleşmeye yardımcı olur.

Menapoza girmiş kadınlarda hormonların yetersizliğine bağlı olarak vajinal kuruluk, kaşıntı, idrar kaçırma ve sarkma gibi problemlerde kullanılabilmektedir. Doğum sonrası hafif düzeydeki sarkmalarda, idrar kaçırmalarda yine kullanılabilmektedir. Yine yaşın ilerlemesi ile başlayan ve mesane boynundaki gevşemelere bağlı olarak gülme ve hapşırma ile olan idrar kaçırmalarda da kullanılmaktadır. Doğum sonrası veya sadece yaşın ilerlemesi ile mesane boynunu destekleyen yapıların kaybı olur.

PRP ile bu dokular ve bağlar güçlendirilir, idrar kaçırma sorunu giderilir. Kaşıntı, yanma, ilişkide ağrı, sık geçirilen vajinal ve idrar yolu enfeksiyonlarında da PRP sorunların çözümüne yardımcıdır. Vajina gençleştirme, sıkılaştırma konularında PRP’nin uygulamaları mevcuttur. Menapozla birlikte sıklıkla gördüğümüz ve cinsel isteksizliğe de yol açan bir durum olan tüm genital bölgede ağrı hissedilen “vulvodini” problemi de PRP ile olumlu sonuçlar almaktadır.

Dış genital bölgede PRP uygulamaları da bulunmaktadır. Dış dudaklara PRP uygulanması ile görünümün daha iyi olması hedeflenir. Dış dudaklardaki renk değişikliklerinde, cilt rahatsızlıklarında, kırışıklıklarda PRP etkisi oldukça yüz güldürücüdür. Bu uygulamalarla renkte düzelme, dolgunluk ve sarkmalarda azalma sağlanabilir.

Genital estetik ameliyatlarının daha da ilgi görmesi ile bu ameliyatların uygulandığı hastalarda yara iyileşmesini hızlandırmak ve ameliyat etkinliğini artırmak için PRP kullanılabilir. Bazen ameliyatlarda eş zamanlı PRP uygulaması yapabiliyoruz. Ameliyat sonrası hızlı iyileşme ve dokuların yenilenmesi hasta memnuniyetini oldukça artırmaktadır.

Doğurganlık çağındaki kadınlarda vajina girişinde ağrı ve hassasiyete bağlı gelişen ağrılı cinsel ilişki durumları, cinsel haz almada sorun yaşayan kadınlara destek olabilen PRP uygulamaları da oldukça popülerdir. Cinsel isteksizlik yaşayan, orgazm olamayan, hissizlik durumu olan kadınlara yardımcı olabilir.

Kadının haz alma organı klitoris ve G-noktalarına uygulanan PRP bu bölgelerde dolaşımı hızlandırmakta ve dolayısıyla uyarılmayı kolaylaştırmaktadır. Bu uygulamaya “O-shot” adı verilmektedir. Sadece vajen ön duvarında G noktası dediğimiz haz alma bölgesine yapılan uygulamaya ise “G-shot” adı verilmektedir.

G-shot ve O-shot cinsel problemler için sıklıkla uyguladığımız iki işlemdir. Vajen dokusunda ruga dediğimiz kabarıklıkların belirginleşmesi ve dolgunlaşması ile vajen gevşekliğinin daha sıkılaşmasını sağlar. Cinsellikte karşılıklı hazzı artıran bir durumdur.

Nasıl uygulanır?

PRP, kişinin kolundaki toplardamardan alınan ihtiyaca göre miktarı değişebilen kanın uygun şekilde santrifüjlenip, kırmızı kan hücrelerinin tüpün alt kısmına çöktürülmesi ile elde edilir. Tüpün üst tarafından elde edilen açık sarı plazma elde edilir. Bu plazmanın özel bir enjektöre alınarak ikinci kez santrifüjlenmesi ile PRP elde edilir. Kişinin kendi kanından elde edildiği için herhangi bir alerji riski veya vücudun kabul etmeme durumu taşımaz.

PRP uygulamasında anestezi ihtiyacı yoktur. Çok ince uçlu iğneler ile işlem uygulanabilir. Toplamda süre 10-15 dk kadardır. Tek başına uygulanabildiği gibi, lazer, radyofrekans gibi uygulamalarla birlikte de kullanılabilir. Ameliyat esnasında veya sonrasında da uygulanabilir.

Genital PRP hem vajinal bölge hem de dış genital bölgeye uygulanabilen, hızlı, pratik ve etkili bir yöntemdir. Hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan faydaları olan PRP’nin etkileri bir hafta sonra hissedilmeye başlanabilir. İsteğe bağlı olarak tek seans uygulanabildiği gibi, hastanın durumuna göre birkaç seans halinde de planlanabilir.

 

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