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15.02.2021 - 01:40 |

Kadınlarda Sol Kasık Ağrısı Neden Olur? Sol Kasıkta Ağrı Hamilelik Belirtisi Midir?

Kadınlarda sol kasık ağrısı sebepleri bir hayli türlü olabilir. Kasık bölgesi; karın bölgesinin alt vücuda ve bacaklara geçtiği yer olarak tanımlanabilir. Kalça yakınlarında, mide altında, üst uylukların üstünde yer alır. Kadınlarda sol kası ağırsı neden olur? Sol kasıkta ağrı gebelik belirtisi midir? İşte tüm ayrıntılar.

Kadınlarda Sol Kasık Ağrısı Neden Olur? Sol Kasıkta Ağrı Hamilelik Belirtisi Midir?
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Sol tarafta kasık ağrısının en önemli kasık bölgesinin kasları, aşırı zorlanmaktan kaynaklı ufak yaralanmalardan ötürü ortaya çıkabilir. Bu kasık ağrısı kimi zaman bel bölgesine de vurabilmektedir. Kasık yaralanmaları, hareket edildiği zaman daha fazla acıya veya ağrıyan yerin yakın çevresinde iltihaplanmaya sebep olabilir. 

 Kadınlarda Sol Kasık Ağrısı Neden Olur? 

 Kadınlarda sol kasık ağrısı; üreme organlarında ortaya çıkan bakteriyel enfeksiyonlardan ötürü olabilir. Yumurtalık kısmında oluşan zararsız veya zararsız kistler çevredeki dokulara baskı yapıp sol kasıkta ağrılara neden olabilir. Rahmin dışındaki alanda gelen döllenme neticesinde oluşan dış gebelik, sol kasıkta ağrıyı ortaya çıkarır. 

 Bunların dışında acilen müdahale edilmesi gereken apandisit patlaması veya şiddetli ishal gibi akut durumların sol kasıkta ağrıya neden olduğunu belirtmek mümkündür. Kasık bölgesine alınan bir darbe, böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, miyom, lenf bezinin iltihap kapması, gebelik, endometriosis ve endometrit gibi hastalıklarda kadınlarda görülen sok kasık ağrısının sebepleri içerisindedir. Adet öncesinde de bu ağrılar görülebilir. 

 Sol Kasıkta Ağrı Hamilelik Belirtisi midir?

 Döllenmenin doğru bir şekilde gerçekleşmesi ile beraber embriyo rahme geçer. Rahimde gelişip büyümeye başlayan embriyo, çevre dokulara baskı yapıp ağrılara sebep olabilir. Genel olarak sol kasık ağrısı kadınlarda hamilelik bulgusu şeklinde düşünülebilir. Fakat yalnızca sol kasıkta ağrı oluşması gebelik olduğu anlamına gelmemektedir. 

 Adet gecikmesi ile beraber kasıkta bir ağrı söz konusu olursa mutlaka olarak uzman bir doktora başvurup, hamilelik olup olmadığı test edilmelidir. Sol kasık ağrısına eşlik eden diğer gebelik belirtileri ise; devamlı uyuma isteği, baş dönmesi, güçsüzlük, yorgunluk, göğüslerde aşırı hassaslık ve dolgunluk hissi, memelerde büyüme, mide bulantısı ve kusma, duygu değişiklikleri, mide yanması, iştah açılması ve baş ağrısı şeklinde ifade edilebilmektedir.

 Sol Kasık Ağrısı ile Akıntının Nedeni Nedir?

 Sol kasık ağrısı ile beraber ortaya çıkan akıntı, genel olarak kadınlarda yumurtalık kistlerinden ötürü ortaya çıkar. Herhangi bir sebepten ötürü yırtılan yumurtalık kistleri, bilhassa kadınların yumurtlama döneminde veya adet döneminde şiddetli ağrıya ve akıntıya sebep olur. Kadınlarda görülen sol kasık ağrısının bir başka önemli sebebi ise, bağırsakların iltihap kapmasıdır. Bağırsak iltihaplanmasından kaynaklanan akıntı, makattan gelerek ayrıt edilebilir bir durum olarak belirtilebilir. 

 Bunlara ilave şekilde rahim ağzının enfeksiyon kapmasına bağlı şekilde de sol kasıkta ağrıyla akıntı oluşabilmektedir. Genel olarak sık bir şekilde cinsel partner değiştiren bireylerde enfeksiyona bağlı şekilde gelişen sol kasık ağrısıyla akıntı oldukça sık bir şekilde rastlanan bir sorundur. Kimi kişilerde gebelikten ötürü oluşan sol kasık ağrısına vajinal akıntı da eşlik etmektedir. Kasık ağrısı ve akıntının sebebi her ne olursa olsun, böyle durumlarda mutlaka olarak bir uzmana görünmek ve tedavi görmek oldukça önemlidir. Çok basit bir sebebe bağlı şekilde oluşacak bu tür sorunların dışında çok ciddi sağlık sorunlarının da belirtisi olabilmektedir. 

 Kadınlarda Sol Kasık Ağrısının Tedavisi Nedir?

 Kadınlarda sol kasık ağrısının tedavisi; ağrı, kas ya da bağ dokusu, hafif burkulma gibi nedenlerden kaynaklanıyorsa evde basit tekniklerle ağrılardan kurtulmak mümkündür. Ancak daha şiddetli ve uzun süren kasık ağrısının tedavisi sebebe ilişkin olmalı ve hekim tarafından tanı konulması gerekmektedir. 

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