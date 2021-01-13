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13.01.2021 - 09:03 |

Kalbe ne iyi gelir? Kalbe iyi gelen yiyecekler ve bitkiler nelerdir?

Kalp yaşamımız için en gerekli organımızdan bir tanesidir. Bu sebeple de kalp sağlığı çok önemlidir. Kalbe ne iyi gelir diye öncesinde önlemler almak gerekir. İşte, merak edilen tüm detaylar...

Kalbe ne iyi gelir? Kalbe iyi gelen yiyecekler ve bitkiler nelerdir?
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Kalp bizler için hayati önem teşkil etmektedir. Bu yüzden en çok dikkat etmemiz gereken organımızdan birisidir. Sağlıklı beslenmek ve spor da kalbin en iyi dostudur.

Kalp nedir ve ne işe yarar?

Kalp en hayati organımız olarak bilinmektedir. Kaburga altında sol tarafta yer alır. Temiz kanı pompalayıp, akciğere gönderir ve sonra da vücuda. Temel olarak vücuda kan pompalama görevine sahiptir. Atardamar ile kan kalpten alınır, toplardamar ile geri gönderilir.

Kalbe ne iyi gelir?

Kalp için sağlıklı bir birey olmak gerekir. Bunun için de gerekli olanlar şu şekilde sıralanabilir:

- İlk önce sağlıklı beslenmek gerekir: Lifli gıdalar, Omega 3 gibi.

- Sigara, alkol gibi şeylerden uzak durulmalı: en önemli etkeni kalp krizi riskini azaltmak.

- Spor yapmak: Spor sadece kalp için değil tüm vücut için faydalı bir aktivitedir.

- Düzenli olarak check-up yaptırmak: kendinizi kontrol altına alarak izlemelisiniz.
Bu ve hemen hemen bunlara bağlı şeyler yaptığınızda kalbinizi de korumuş olacaksınız.

Kalbe iyi gelen yiyecekler ve bitkiler nelerdir?

Hastalıklara karşı sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Sağlıklı, düzenli ve dengeli beslenmek gerekir. Bu şekilde birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.
Bunlara örnek verecek olur isek şunları söyleyebiliriz:

- Sarımsak: Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcıdır.
- Fındık, badem, ceviz: Kanda pıhtılaşmayı önler.
- Domates: Kalp hastalıkları riskini azaltır.
- Ispanak: Kalp kaslarının düzenli çalışmasını sağlamaktadır.
- Elma: Kalp hastalıklarına karşı korur.
- Bakliyat ( kuru fasulye, nohut, mercimek): Kanda bulunan kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.
- Yeşil çay: Kanda pıhtı oluşumunu engeller, bu şekilde kalp krizi riskini en aza düşürür.
- Zeytinyağı: Kalp ve damara iyi gelir.
- Balık: Omega 3 en fazla olan gıdalar arasındadır.
- Meyveler ( yaban mersini, ahududu, böğürtlen, çilek): Kan basıncını ve damar sağlığını korur.
- Keten tohumu - yulaf ezmesi: İçeriğindeki omega 3 ve lif sayesinde kalbi korur.
- Havuç
- Patates: Kan basıncını dengelemeye yardımcıdır.
- Kırmızı biber
- Kış kabağı
- Brokoli: Kalp basıncını normal düzeye indirgemede yardımcıdır.
- Bitter çikolata: Kan basıncını dengeler.
- Ananas
- Papaya
- Kahve: Kalp hastalığı ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcıdır.
- Avakado: Kolesterol düşürmeye yardımcıdır.

Bu yiyecekler kalp sağlığı için oldukça önemlidir. Ancak her şey yeterli dozda tüketilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

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