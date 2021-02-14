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14.02.2021 - 17:20 |

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kalça Kemiği Ağrısı Neyin Habercisi?

Kalça bölgesinde yaşanan ağrı, dünyada yaygın şekilde görülen ağrı tiplerinden biridir. Genellikle yaşın ilerleyişi ile birlikte yaşanan ağrılar, önemli sorunların habercisi olabilir. Kalça kemiği ağrısı neden olur, nasıl geçebilir, sağ ve sol kalça kemiği ağrısı neyin habercisi gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kalça Kemiği Ağrısı Neyin Habercisi?
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Kalça kemiği ağrısı, kalça kemiğinin vücut içerisinde en çok kullanılan kemik olmasından dolayı başlar. Ağrının devamı ise çeşitli diğer çevresel faktörlere bağlı olarak gelişir. Tedavi edilmezse, yaşam standartlarının düşmesine neden olur. 

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur?

Kalça kemiği ağrı vakaları incelendiğinde, genellikle ter yapılan hareketten kaynaklandığı görülebilir. Bunun yanında yanlış egzersizler veya bölgeye aşırı yüklenme kalça kemiği ağrısı nedenleri arasında sayılabilir. 

Burkulma oluşması, 

Düşme sonucunda kalçanın hasar alması veya başka bir nedenden dolayı olan yaralanma,

Eklemde iltihap oluşumu,

Kasık bölgesindeki fıtık, 

Kalçada kırıklar ve çatlaklar,

Eklem zarındaki iltihaplanma,

Kemiklerde yayılan kanser durumu, kalça kemiği ağrısının bazı nedenleri olarak gösterilebilir. 

Hangi nedenden kaynaklandığını tam olarak öğrenilmesi için gerekli tüm tetkiklerin yapılması gerekir. 

Kalça Kemiği Ağrısı Nasıl Geçer?

Kalça ağrısını geçirmek için bazı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ancak bunun önceliğinde gereken tetkik yapılmalı ve sorunun neden kaynaklandığı öğrenilmelidir. Sonrasında kalça kemiği ağrısını geçirmek için bazı yöntemlere başvurulabilir.

Bunlar genellikle egzersiz şeklinde gerçekleşir. Aynı şekilde kalça kemiğinin olduğu yerlere fazla yüklenmemesi de kalça kemiği ağrısını geçirmek için başvurulabilecek diğer yöntemdir. Bu yöntemlerin tümünün uzmanlar tarafından tavsiye edildikten sonra uygulanması gerekir. 

Sağ ve Sol Kalça Kemiği Ağırı Neyin Habercisi?

Sağ veya sol bölgede oluşan kalça kemiği ağrısı arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Ancak bu iki bölgede meydana gelen kalça kemiği ağrısı önemli rahatsızlıkların habercisi olabilir. Örneğin, çeşitli kemik rahatsızlıkları, kanser gibi durumların habercisi olabilir. Bundan dolayı mutlaka gereken önem verilerek uzman doktora başvurulmalı ve gereken işlemler yaptırılmalıdır. 

Kaçla Kemiği Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

İsminden anlaşıldığı üzere kalça eklemlerinde hissedilen ağrıdır. En önemli belirtisi de ani hareket durumunda veya hareketsizlik durumlarında ağrının dayanılmaz şekilde ortaya çıkışıdır. Ağrılar kalçanın sadece bir tarafını etkileyebildiği gibi sadece iki bölgede birlikte hissedilebilir.

Fakat oluşan ağrının tam olarak kalça kemiği ağrısı olduğunu anlamak için tetkik yapılması şarttır. Çünkü bazı durumlarda, bel fıtığından kaynaklı ağrılar da kalça kemiği ağrılarına benzer şekilde görülebilir. Bu karışıklığın yaşanmaması için uzman doktorlara başvurularak gereken tüm incelemeler yapılmalıdır. İncelemeler sonucunda ağrı biraz daha azaltılabilir. 

Kalça Ağrısı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kalça ağrısının tedavisi, ağrının neden ortaya çıktığıyla ilgili bir durumdur. Zedelenme veya başka fiziksel sorunlardan kaynaklı bir durumsa buna göre tedavi yöntemi uygulanır. Ancak zedelenme haricinde farklı bir içsel hastalıktan kaynaklı oluşuyorsa, kalça ağrısına değil oluşan bu önemli rahatsızlığa önem verilir.

Kalça kemiği ağrısı vakalarının birçoğu fiziksel sorunlardan kaynaklı olduğundan, fizik tedavi yöntemleriyle tedaviye başlanır. Sonrasında ilerleme kaydedilirse bunlara egzersizlerle devam edilir. Çeşitli ilaçların belli aralıklarla kullanılması tavsiye edilebilir. Aynı şekilde ağrının daha da ileri seviyeye taşınmaması için uzman doktorlar belli hareketlerden uzak kalınmasını veya kişinin bir süre yatakta istirahat etmesini isteyebilirler. 



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