Kalın bel ölçüsü prostat kanserinden ölme riskini artırıyor

Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Nuffield Nüfus Sağlığı Bölümü Kanser Epidemiyoloji Birimi'nden araştırmacılar, 40-69 yaşlarında kanser olmayan 218 bin 225 erkeğin toplam vücut yağ yüzdesi, bel çevresi ve bel-kalça oranını kapsayan verileri 10 yıl boyunca gözlemledi.

Prostat kanserinden ölme riski ile bel genişliği arasındaki bağlantıları tahmin etmek için katılımcıların tıbbi geçmişi, sosyo-ekonomik durumları ve yaşam tarzlarını da açıklayan istatistiksel analizler kullanıldı.

Ölme riski yüzde 35 daha yüksek

Araştırmada, daha geniş bel ölçüsüne sahip erkeklerde prostat kanserinin daha ölümcül olduğu bulundu. Gözlemin yapıldığı süre içinde 571 erkek prostat kanserinden hayatını kaybederken, bel çevresi geniş erkeklerin, prostat kanserinden ölme riskinin beli dar olanlara oranla yüzde 35 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırma, vücuttaki merkezi yağlanma ölçümleri ile prostat kanserinden ölme riski arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

"Önemli bir ilişki bulduk"

Çalışmaya öncülük eden Dr. Aurora Perez-Cornago, "Göbek ve bel çevresindeki yağ yoğunlaşması ile prostat kanseri ölümü riski arasında önemli bir ilişki bulduk. Toplam vücut yağı ile prostat kanseri ölümü riski arasında net bir ilişki yok. Bu bulguları doğrulamak için daha fazla vaka ve çalışmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.