Kalori İhtiyacı Hesaplama Nasıl Yapılır? Günlük Kalori İhtiyacı Hesaplama Formülü

Kalori hesaplama aracı ile günlük almış olduğunuz kalorinin ne kadar olduğunu bilebilirsiniz. Böylelikle kontrollü bir şekilde kilo alma verme işlemleri de gerçekleşmeye başlamış olacaktır. Kalori hesaplama ile artık günlük kaç kalori aldığınızı öğrenme şansına sahip olmaya başlarsınız. Kalori değeri ile kişinin metobolizma hızı en iyi şekilde belirlenmeye başlanır. Gün içerisinde yedikleri ve içtiklerinin kaç kalori olduğu tespit edilmiş olacaktır. Metobolizma hızınızla orantılı şekilde kilo almanız gerekecektir.

Günlük Kalori İhtiyacı Hesaplama

Günlük kalori ihtiyacı, almamız gereken önemli bir konuyu kapsamaktadır. En basit tanımı yapılması gerektiğinde ise vücudumuzun alması gereken kalori ihtiyacı olarak tabir edilebilir. Kalori ihtiyacının altında kalmak ya da çok çok üzerine çıkmak sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Bazal metbolizma hızınızla gündelik hayatınızda aldığınız kaloriler hesaplanarak ortaya sonuç çıkartılmaya başlanmış olunur. Örnek verilmek gerekirse, metobolizma hızınız 1500 ise o zaman günlük almanız gereken kalori ihtiyacı da 1500 olacaktır.

Kalori ihtiyacı hesaplama oldukça kolay olduğundan dolayı hemen herkes yapabilir. Fakat kalori hesaplaması yaparken yediklerinizden içtiklerinize kadar hemen her şeyin de son derece önemli olacağını unutmamanız gerekiyor.

Hesaplama sırasında boy, yaş, cinsiyet gibi birtakım bilgiler girilmesi gerekecektir. Aynı zamanda çalışma biçimlerinizi de girmeniz gerekecektir. Tüm bu bilgileri girdikten sonra ise hesaplama işlemlerinizi sorunsuz şekilde yapabilirsiniz. Metobolizma hızı, yaş ve cinsiyete bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir. Bazal metobolizma hızı, vücut dinlenme halindeyken harcamış olduğu enerjidir. Bu yüzden hesaplama sırasında bazal metobolizma hızı dikkate alınmalıdır.