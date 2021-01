Kalp Ritim Bozukluğuna Ne İyi Gelir? Kalp Çarpıntısı (Aritmi) Nasıl Önlenebilir?

Kalbin dakikada 60'dan daha az atmasına bradikardi adı verilir. Bradikardi, taşikardi kadar tehlikeli bir hastalık olmayıp çok daha nadir görülür. Metabolik rahatsızlıklar ve genetik faktörler kalbin olması gerekenden daha yavaş atmasına neden olabilir.



Kalp Ritim Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?



Kalp ritim bozukluklarının temel nedenleri arasında sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar geliyor. Çayın etken maddesi tein de kalbin düzensiz atmasına neden olabilir. Belli bir yaşın üstündeki kişiler çayı çok demli içmemeli ve ya da içine birkaç damla süt ilave etmelidir.



Aşırı stres, anksiyete bozukluğu ve panik atak gibi rahatsızlıklar da kalbin normalden çok daha hızlı atmasına neden olur.



Kalp Ritim Bozukluğuna Ne İyi Gelir?



1- Düzenli egzersiz:



Günde bir saat kadar tempolu yürümek ya da egzersiz yapmak kalp sağlığını korumanızda yardımcı olur. 60 yaş ve üstündekiler ise kendilerini fazla zorlamadan ve sadece doktorlarının önerdiği egzersizleri yapmalıdır.



2- Yeşil yapraklı sebzeler:



Lahana, ıspanak, pazı ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler kalbin çok daha sağlıklı çalışmasını sağlar.



3- Melisa ve papatya çayı:



Günde bir fincan melisa çayı içmek strese bağlı nedenlerle ortaya çıkan kalp ritim bozukluğuna iyi geliyor. Sakinleştirici bir etkiye sahip olan papatya çayları da günde bir ya da iki fincan içilebilir.



Kalp Çarpıntısı (aritmi) Nasıl Önlenebilir?



1- Uyku sağlığı:



Uyku, her gün vücuttaki tüm organların dinlenmesini ve yenilenmesini sağlar. Az uyumak ise doğrudan doğruya vücudun dengesini bozabileceği için aritmiye neden olabilir. Kalp sağlığı için 23.00 ile 04.00 saatleri arasında uykuda olmaya özen gösterilmelidir.



2- Nefes egzersizleri:



Nefes egzersizleri sadece akciğer değil kalp sağlığı açısından da çok önemlidir.



3- Meyve ve sebze tüketimi:



Halk arasında ''abur cubur'' olarak nitelendirilen yağ ve şeker oranı yüksek gıdalar yerine meyve tüketilmelidir.



4- Balık:



Beslenme uzmanlarına göre balığı kızartmak yerine buğulamasını yapmak çok daha faydalı. Ek olarak fazla kırmızı et tüketmek de kalbin yağlanmasına ve aritmiye neden olabilir. Bunun için haftada en fazla 2- 3 kez kırmızı et tüketilmelidir.