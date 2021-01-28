Kalp yetmezliği nedenleri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır? İşte tüm evreleri

Kalp yetmezliği, akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Kalbin bir kısmını ya da tamamını etkileyebilir. Hastalığın ilerleme durumuna göre ilaç uygulamaları ya da cerrahi girişimler yardımı ile vücudun kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.



Kalp Yetmezliği Tedavisi Nasıl Yapılır?



Kalp yetmezliği teşhisi koyulan kişiler için yapılan tedavinin asıl amacı, hastanın mevcut durumunun iyileştirilmesi, hastalığın ilerleyişinin durdurulması, hastanın günlük yaşamını olumsuz etkileyecek komplikasyonların azaltılmasını sağlamaktır. Bu hastalığın tedavisinde cerrahi müdahaleler, ilaç tedavileri en sık kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alır. Kalp yetmezliğinin şiddetini arttıran diyabet hastalığı, koroner arter hastalığı, tansiyon, aritmi gibi hastalıklara karşı ilaç tedavileri alınması ve tıbbi beslenme tedavisi de uygulanır.



Kalp Yetmezliğinde Kullanılan Tedavi Yöntemleri



Kalp yetmezliği sorunu olan hastalara verilen ilaçlar, hekimler tarafından sık sık doz olarak ayarlanır. Verilen bu ilaçlar sayesinde kalp fonksiyonlarının iyileştirilmesi amaçlanır. Kalp yetmezliği hastalığına ilaç tedavisinin yanı sıra gereken durumlarda cerrahi operasyonlar da tercih edilebilir. Kalp kapakçığı değişimi ve onarımı, koroner bypass ameliyatı, kalp nakli ve damarlarında tıkanıklık ve darlıklar, kalp pili yerleştirme operasyonu gibi operasyonlarla hastalara balon ve stent operasyonları kullanılır.



Kalp Yetmezliğinin Tüm Evreleri



Kalp yetmezliği, kalbin çeşitli nedenlere bağlı olarak zayıfladığı ya da zarar gördüğü durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalbin iki atışı sırasında tam olarak kan ile doldurulamaması ve kalbin kan pompalama odacıları olan ventriküllerin sertleşmesi gibi nedenler kalp yetmezliğine neden olabilir. Aynı zamanda kalp kasının zayıflaması ve kasılması ya da hasar görmesi, kanın vücudun tüm bölgelerine yeterli miktarda ulaşmasına yetecek kadar kan pompalamasını sağlar.



Kalp Yetmezliği Nedenleri



Ailesinde kalp yetmezliği bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Aynı zamanda kalp yetmezliğine neden olan diğer faktörler;

Kalp kapakçıklarına ilişkin hastalıklar

Koroner arter hastalığı

Kalp krizi

Doğumsal kalp hastalıkları

Kalp kası hasarı (kardiyomiyopati)

Hipertansiyon

Kalpte ritm bozukluğu (aritmi)

Alkol ve uyuşturucu kullanımı

Tiroid hastalıkları, HIV gibi viral enfeksiyonlar ve diyabet hastalığı

Sürekli kullanılan bazı ilaçlar

Alkol ve uyuşturucu kullanımı

Obezite

Sürekli kullanılan bazı ilaçlar

Kalp Yetmezliği Çeşitleri Nelerdir?



Kalp yetmezliği, her iki tarafı da etkileyebileceği gibi sadece tek bir tarafını da etkileyebilir. Bu hastalıktan genellikle kalbin sol tarafını da etkiler. Ama bu kalp yetmezliği sağ tarafı da etkileyerek iki taraflı kalp yetmezliği meydana gelebilir. Konjestif kalp yetmezliği türünde kanın kalbe giriş ve çıkışının yavaşlaması nedeni ile bazı bölgelerde kan birikir. Akciğerlerde ve bazı durumlarda da ayak bileklerinde şişliklere neden olabilir. Aynı zamanda çeşitli komplikasyonlara ve nefes darlığına da neden olabilir.



Kalp Yetmezliği Çeşitleri



Kalp yetmezliği akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Semptomların ani bir şekilde belirmesi ile birlikte akut kalp yetmezliği meydana gelir. Bu sağlık sorunu, kalp kapakçıklarından da kaynaklanabilir. Akut kalp yetmezliği, daha çok kalp krizi geçiren kişilerde görülür. Kronik kalp yetmezliğinde semptomlar süreklidir ve genellikle iyileştirme göstermez. Kalp yetmezliği hastalarının pek çoğu kronik kalp yetmezliğine sahiptir. Bu hastaların düzenli olarak takip edilmesi de gerekir.