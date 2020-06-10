Kan Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kan Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Literatüre Helyotrop Taşı adıyla geçen bu taşların ana rengi koyu yeşildir. Güneşte fazla kalırsa açık yeşil ve sarı rengine dönebilir. Az da olsa kırmızı ve kahverengi olan versiyonları da bulunmaktadır. Tıraş esnasında akan kanın mikrop kapmadan alınmasını sağlayan kan taşları birçok farklı amaç için de kullanılmaktadır.



Kan Taşı Nedir?



Kan taşı doğada çokça bulunan ve farklı birçok alanda kullanabilen bir taş türüdür. Online platformlarda ve bakım ürünleri satan mağazalarda satılmaktadır. Dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu taş diğer taşlara oranla oldukça ekonomiktir.



Kan Taşının Özellikleri



Kolay bulunan bu taşlar herhangi bir işlemden geçirilmeden de kullanılma özelliğine sahiptir. Estetik bir görünüme sahip olduğu için bileklik, tespih ve kolye gibi aksesuarlarda sıklıkla kullanılır. Aynı zamanda maliyeti çok düşük olduğu için temin edilmesi son derece kolaydır. Yapısı itibariyle opak olduğu için ışık geçirmez ve bu yönüyle de çoğu saydam olan doğal taşlardan ayrılır.



Kan Taşının Anlamı



Bu taş adını üzerinde yer alan ve kana benzeyen lekelerden almıştır. Aynı zamanda sıklıkla yüz bölgesindeki kanları temizlemek için kullanılmasıyla bu isimle özdeşleşmiştir. Kökeni İlk Çağa kadar uzanmaktadır. Sağlığa yaptığı etkiler göz önünde bulundurularak dönemin doktorları tarafından Şifa Taşı olarak tanımlanmıştır.



Kadim imparatorluklarda ise sadece kralların kullanabileceği, son derece özel bir taş türüydü. Antik Mısır döneminde bu taşa dokunma izni sadece soylulara verilmiştir. Milattan önce yazılmış olan bazı tıp kitaplarında ismi 'Bilgelik Taşı' olarak geçmektedir. Astrolojide ise aslan, koç ve yay burçlarının içinde yer aldığı ateş grubunun sembolü olarak kullanılır.



Kan Taşının Faydaları Nelerdir?



Kan taşının faydaları zihinsel, fiziksel ve ruhsal olmak üzere üç farklı başlıkta toplanabilir. Konsantre olmakta güçlük çeken kişiler bu taşı yanında taşıyarak odaklanma problemlerini zaman içerisinde aşabilir. Aynı zamanda içerdiği mineraller sayesinde hafızayı güçlendirir. Dikkati çok çabuk dağılan kişilerin yanında kan taşı bulundurmaları tavsiye edilmektedir.



Günlük hayatta daha çok kanı temizlemek için kullanılan bu taş insan sağlığına birçok açıdan faydalıdır. Vücutta biriken elektrikleri topaklar ve kişilerin çok daha sakin olmalarını sağlar. Yanında kan taşı bulunduran kişilerin çok daha enerjik ve pozitif olduğu gözlemlenmiştir. Ametist ve akik gibi kan taşları da göz sağlığına iyi gelir.



Bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizmayı hızlandırır. Grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığı gibi, bu hastalıkların çok daha kısa sürede atlatılmasını sağlar. Psikolojik faydaları arasında ise stresi azaltmak ve kaygıları dindirmek bulunuyor. Sık aralıklarla kabus gören kişiler de kan taşı sayesinde korkularından ve gördüğü kabuslardan kurtulabilir. Kan taşının pozitif yüklü enerjisi zaman içerisinde soğuyabilir ve tamamen bitebilir. Bunun için yılda en az bir kere toprağın altında bir gün süreyle bekletilmesi öneriliyor.