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14.01.2021 - 10:26 |

Kanser hastaları Kovid-19 aşısı olmalı mı? Onkoloji uzmanı açıkladı

Çok yakın bir zaman içerisinde risk grubunda olanlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacak. Kanser hastaları ve yakınlarının “Kanser hastalarına Kovid-19 aşısı yapılmalı mı?” sorusunun yanıtını merak ettiğini vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Serdar Turhal, “Hastanın genel durumunun iyi olması durumunda aşı olunmasını öneriyoruz” açıklamasında bulundu.

Kanser hastaları Kovid-19 aşısı olmalı mı? Onkoloji uzmanı açıkladı
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Kanser hastalarına aşı olmalarının önerildiğinin altını çizen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Serdar Turhal, “Toplumda uygulanması planlanan, değişik teknolojilerle üretilen COVID-19 aşılarının hiçbiri canlı virüs aşısı değildir. Yapılan çalışmaların kanser hastalarını içermemesi ve beklenen etkinliğin özellikle aktif kemoterapi alan hastalarda düşük olacağı öngörülmekle birlikte, kanser hastalarına bu aşılardan herhangi birinin yapılmasının hastalarda Kovid-19 enfeksiyonu riskini azaltacağı düşünülerek Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı Kovid-19 aşılarından birini yaptırmasını öneriyoruz” dedi.

Hangi tip aşının daha uygun olacağına ilişkin kanser hastalarına yönelik çalışmalar olmadığından çok fazla bilgi olmadığını söyleyen Prof.Dr. Serdar Turhal, “Biz bu aşıların hepsinin teorik olarak uygulanabileceğini düşünüyoruz. Yani hem mRNA aşısını hem de inaktif aşıyı öneriyoruz” açıklamasında bulundu.

 Hastanın durumu iyi ise aşı her evrede uygulanabilir

Her kanser hastasının aşı olabileceğini ancak hastaların aktif Kovid-19 enfeksiyonu olduğu dönemde bu aşıların yapılmasını ya da kanser hastalığına bağlı düşkün olduğu dönemde bu aşıların yapılmasının önerilmediğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Serdar Turhal, “Genel durumu iyi olan hastaya yapılmasını öneririz. Evre ile ilgili bir kısıtlamamız yok, her evrede bu aşılar yapılabilir" şeklinde konuştu. 

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Yan etkiler kısa süre sonra geçiyor

Aşıların özellikle kanser hastalarına uygulanması ile ilgili yan etkiler anlamında paylaşılan bir bilginin olmadığını söyleyen Prof.Dr. Serdar Turhal, “Bildiğimiz kadarıyla bu aşılara bağlı yan etkiler çok ağır değil. Kanser hastalarının genel durumlarının iyi olduğu dönemde bu aşının yapılması durumunda olası yan etkiler de birkaç gün sonra geçtiği için ek bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanser hastalarının yüzde 5’i Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor

Kanser hastalarının bu virüse yakalandıklarında kesinlikle öleceklerinden korktuklarını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Serdar Turhal, “Sağlık Bakanlığı’nın yardımıyla Türkiye’de kanser hastalığı tedavisi gören 1523 COVID-19 hastalığına yakalanmış hastayı takip ettik. 1 aylık takibimizde bu hastalardaki ölüm oranı yüzde 5.1 idi. Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin yaptığı çalışmada da yine yüzde 5 oranı bulundu. Daha önce Çin’den rapor edilen yüzde 40 oranındaki rakamlar bizim kendi takip ettiğimiz hastalarda görülmedi, çok daha düşük bir ölüm oranı görüldü. Bu veriler aralık ayı başında UICC (Union for International Cancer Control) kurumunun International Journal of Cancer isimli prestijli dergisinde yayınlandı. Burada yayınlanmış olması Türkiye datasının kıymetli olduğunun da bir göstergesi diyebiliriz" dedi.

Prof.Dr. Serdar Turhal “Ek olarak da yakın zamanda New York Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden gelen bir başka raporda kanser hastalarının COVID-19’a yakalandıkları zaman iki aya kadar bulaştırıcılıklarının devam ettiğine ilişkin erken raporlar var” diye vurguladı. 

 

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