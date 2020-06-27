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27.06.2020 - 16:01 |

Kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlık neden olur? - Kansızlığa ne iyi gelir?

Kansızlık ya da anemi, vücutta organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkar. Yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan kansızlık tedavi edilmediğinde daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Peki, kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlık neden olur? Kansızlık sorunu için hangi doktora gidilir? Kansızlık nasıl geçer? Kansızlığa iyi gelen besinler nelerdir? Kansızlık nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlık neden olur? - Kansızlığa ne iyi gelir?
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Anemi, yani halk arasında bilinen adıyla "kansızlık", toplam kırmızı kan hücresi/alyuvar/eritrosit sayısının azalması veya eritrositlerin içindeki hemoglobin miktarının azalması veya her ikisinin birlikte olması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Vücutta çok az sayıda veya anormal yapıda kırmızı kan hücresi varsa veya hemoglobinlerin yapısı anormal veya miktarı düşükse anemi belirtileri ortaya çıkar.

KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Solukluk, halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetler aneminin nedenine bağlı olarak değişebilir. Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, bacaklarda kramplar, uykusuzluk da belirtileri arasında sayılabilir.

KANSIZLIK NASIL ANLAŞILIR?

Kan demir seviyesi kan demir deposu vitamin düzeylerine bakılmalıdır. Büyük abdestte gizli kan testi yapılmalıdır. Vücut aynı zamanda kansızlığa bağlı erken belirtileri telafi etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Kansızlık hafifse veya uzun bir süre içerisinde yavaş bir şekilde gelişirse herhangi bir semptom fark edilmeyebilir. 

KANSIZLIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Demir tedavisi verilmelidir. İltihaplı bağırsak hastalığı varsa midesi alınmışsa kan değeri çok düşük doğuma yakın gebelerde damardan demir tedavisi verilebilir.Bu durumlar yoksa ağızdan demir tedavisi oldukça etkilidir. Kansızlığın sebebi vitamin eksikliğinden ise yine doktorun önereceği vitamin tedavisi faydalı olur ancak doğuştan veya kemik iliğinden kaynaklanan kansızlık durumlarında kan hastalıkları uzmanınca önerilecek tedaviye uyulması gerekir.

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 KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Ispanak, kereviz gibi yeşil sebzelerde bulunan yüksek miktarda klorofil iyi bir demir kaynağıdır.  Ancak ıspanakları çiğ olarak değil, pişirip tüketin. Çünkü çiğ ıspanağın içeriğindeki oksalik asit vücutta demir emilimini engeller. Pancar veya nar suyu, kan yapıcı özelliğe sahiptir. Siyah susam tohumu demir alımını artırmanın iyi bir yoludur.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Kayısı, kuru baklagiller, taze sebze ve meyve bolca tüketilmeli. C vitamini ile B12 vitamini alımı da önem arz eder. Rahatsızlığın kişinin vücudundaki ilerleme aşamasına paralel olarak tüketmesi gereken besinler farklılık gösteriyor ancak genel hatları ile tüketilmesi tavsiye edilen yiyecek ve içecekler şunlardır: Kuzu ciğeri, sığır eti, uskumru balığı, kuzu eti, tavuk, ıspanak, portakal, muz, hindi, beyaz peynir, yumurta, brokoli. 

 

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