Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Sivilceye, Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?
14.11.2020 - 02:21 |

Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Sivilceye, Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?

Tabiatın insanlara armağanlarından biri de kantaron bitkisinin yağı. Mucizevi yağlardan kantaron yağı, geçmişten günümüze alternatif tedavi yöntemlerinde kullanılıyor. İyileştirici etkileri ile ön plana çıkan Kantaron yağı, Kantaron yağı faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Sivilceye, cilde ve saça iyi gelir mi? gibi merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Sivilceye, Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?
ABONE OL

Kan otu, kılıç otu gibi isimlerle de tanınan kantaron bitkisi faydaları ile bitkisel tedavilerde tercih ediliyor. Sağlık açısından değerli faydaları olan kantaron bitkisinden elde edilen kantaron yağı, değişik amaçlarla da kullanılabilen bir yağ. Yılan ısırığı, ateş, şişkinlik ve hazımsızlık gibi rahatsızlıkları iyileştirme konusunda etkili çözümler sunuyor.

Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir?

Kantaron yağının insan sağlığı bakımından faydalarından bazıları şöyle:

- Antiviral ve antibakteriyel özellikleri bulunur.
- Kantaron yağı, antiseptik özelliği ile yara üzerinde mikrop ve iltihap oluşumunu önler.
- Hücreleri yenileyici bir özelliğe haizdir.
- Lumbago, siyatik, sırt ve romatizmal ağrılarda masaj yağı olarak tercih edilir.
- Kesik ve açık yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.
- Kasları kuvvetlendirir.
- Sindirim sistemini düzenleyici bir etkisi vardır.
- Masaj olarak uygulanarak baş ağrılarını giderilmesine yardımcı olur.
- Mide ağrısı ve mide ülseri tedavisine destek olur.
- Sakinleştirici özelliği ile strese karşı iyi gelir.
- Hemoroidi iyileştirici etkisi mevcuttur.
- İshali keser.
- Damar büzücü etkisi ile kazalarda meydana gelen kanamaları durdurucu nitelik taşır.

Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır?

Kantaron yağı, sıklıkla cilde sürülerek kullanılan bir yağdır. Yanık veya yaraların tedavisinde sorun yaşanan bölgeye birkaç damla damlatıldıktan sonra masaj yapılarak kullanılmaktadır. Bakım amacı ile kullanıldığı zaman güneşe çıkılmayacak zamanlarda cilde birkaç damla olarak damlatılır ve akabinde masaj ile cilde sürülür. Gece yatmadan önce cilde sürülmesi önerilen kullanım şekilleri arasındadır. Kişilerin kantaron yağını uygulamadan önce bileklerine birkaç damla damlatarak alerjik bir reaksiyonun olup olmadığını gözlemlemeleri doğru olacaktır.

Kantaron yağı, kantaron çayı yapımında eklenerek de tüketilebilmektedir. Bir çay kaşığı olarak direkt içilmesi de bazı durumlarda önerilebilmektedir. Kantaron yağı sıcak suya birkaç damla damlatılarak elde edilebilmektedir. Kantaron bitkisi ile kantaron çayı yapmak için ise içme suyu kaynatılır. Sonra camdan bir demliğe dökülür. İçerisine birkaç adet kantaron bitkisi atılarak yaklaşık olarak on dakika kadar bekletilir. Süzdükten sonra içime hazır hale gelir.

Kantaron Yağı Sivilceye, Cilde İyi Gelir mi?

Kantaron yağı, cilt bakım uygulamalarında ve kürlerinde kullanılan özel bir bitkisel yağdır. Antiseptik özelliğe sahip kantaron yağı, sivilce oluşumu ile etkili bir şekilde mücadele eder. Sivilce oluşumlarını önlemekte başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Kantaron yağının cilde çok sayıda faydası bulunmakta olup bu faydaları şöyle sıralanabilir:

- Yaşlanmayı geciktirir.
- Cilt lekelerini ortadan kaldırıcı özelliğe sahiptir.
- Cilt kırışıklıklarına engel olur.
- Cildin elastikiyetini artırır.
- Bebeklerde pişik oluşumlarının önlenmesinde kullanılır.
- Sedef hastalığının tedavisine yardımcı olur.
- Yara izlerini iyileştirmede etkili olur.
- Ayak mantarı ile deride oluşan enfeksiyonları önler.
- Yanık ve kızarıklarda etkilidir.
- Güneş kremi olarak da kullanılabilmektedir.
- Egzama ile mücadele eder.

Kantaron Yağı Saça İyi Gelir mi?

Kantaron yağının insan sağlığına özellikle cilt sağlığı ve bakımına çok sayıda faydaları ile birlikte saç bakımı ve derisi içinde önemli yararları bulunuyor. Saça iyi geldiği bilinen ve çeşitli araştırma sonuçları ile tespit edilen kantaron yağı kafa derisini onarır. Ciltte yeni hücre büyümesini kolaylaştırır. Saç diplerine masaj yapılarak uygulanması ile kepeklenme probleminin giderilmesine yardımcı olur.

Sarı Kantaron Nedir?

Sarı kantaron, sarı kantarongiller familyasına ait olan bir bitki çeşididir. Sarı kantaron, Kılıç otu, Mayasıl otu gibi isimlerle de tanınmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde yetişen bir bitkidir. Avrupa’da yol, tarla ve orman kenarlarında kendiliğinden yetişen bir bitki olan Sarı kantaron, Kuzey Amerika iklimine de zamanlar uyum sağlayarak doğal bir şekilde kırlarda yetişmeye başlayan bir bitki türü haline gelmiştir.

Sarı Kantaron Yağı İçilir mi?

Sarı kantaron yağına ilişkin bu yağın içilip içilmeyeceği uzmanlara sıklıkla sorulan soruların başında geliyor. Sarı kantaron yağının doğrudan içildiği durumlar olduğu bilinmektedir. Uzmanlar, genel olarak sarı kantaron bitkisinin çay olarak tüketilmesini tavsiye etmektedirler. Çayı, bir tutam sarı kantaron bitkisine su eklenerek demlenmeye bırakılması ve beş dakika kadar beklenilmesi ile yapılmaktadır.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Yeniay öncesinde kendinizi daha huzursuz ve endişeli hissedebilirsiniz. Ortaklı işlere dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde karşılıklı konularda beklentileriniz artabilir. Daha sabırlı olun ve ilişkilerinizi gözden geçirin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde sizi uğraştıran durumlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz daha planlı hareket etmeye bakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde sevdiklerinizle ilgili konulara daha çok odaklanabilirsiniz. Ancak gereksiz risklere de girmemelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde evde sizi meşgul eden konularla karşılaşabilirsiniz. Bazı şanssızlıklar ya da bitişler de gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde yakın çevrenizde sizi meşgul eden konular, görüşmeler ve konuşmalar sıklaşabilir. Daha olumlu düşünmeye gayret etmelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde parasal konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz. Başkalarının desteğine daha fazla ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde duygusal açıdan sizi meşgul eden şahsi durumlar var. Olumlu beklentiler içine girmelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde gereksiz risklere girmemelisiniz. Kimi zaman aşırı bir tutum ya da duygusal nedenlerle kendinizi zarara sokabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde arkadaşlıklar içinde ele almanız durumlar olabilir. Hedeflerinizi, ortaklı işleri gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde duygusal alanda sizi zorlayan ya da takılıp kaldığınız bazı sıkıntılar olabilir. İşlerinizi yeniden ele alabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeniay öncesinde beklentileriniz daha yüksek olabilir. Kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz fırsatlar da var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Dr. Gökhan Güler
    Dr. Gökhan GülerAdet Ağrısı Nasıl Geçer?
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğa15 Kasım Akrep Yeniayı: Kendini bil, öğreticiyi bil, bildiğini halka bildir!
    Mehmet Murat Altan
    Mehmet Murat Altanİlişkilerde Sembiyotik Çığlık
    Dr. Sevgi Ekiyor
    Dr. Sevgi EkiyorSaç dökülmesi problemi
    Erdem Taşkınsu
    Erdem TaşkınsuEvlilikte ve ilişkide kendini değersiz hissetmek
    Arzu Bıyıklıoğlu
    Arzu BıyıklıoğluDuygusal olgunluğa erişmemiş iş arkadaşların var mı?
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluDönüştürücü yeniay
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan Kozluca15 Kasım Akrep Yeniayı
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluBu kremin içeriği hücreleriniz
    Betül Altınbaşak
    Betül AltınbaşakMeme kanserine yakın bakış 2
    En Çok İzlenen Videolar
    15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
    Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
    Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alıç Sirkesinin Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Cilde Ne Faydası Vardır?

    Alıç Sirkesinin Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Cilde Ne Faydası Vardır?

    Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir? Bamya Tohumu Zayıflatır Mı?

    Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir? Bamya Tohumu Zayıflatır Mı?

    Papatya Çayı Faydaları Nelerdir? Papatya Çayı Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?

    Papatya Çayı Faydaları Nelerdir? Papatya Çayı Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?

    Ginseng Faydaları Nelerdir? Ginseng Çayı Neye İyi Gelir?

    Ginseng Faydaları Nelerdir? Ginseng Çayı Neye İyi Gelir?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet