Kapari Nedir, Ne İşe Yarar? Kapari Nerede Yetişir Ve Nerelerde Kullanılır?

Kapari, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde çok fazla tüketilen ülkemizde hak ettiği yeri henüz almaya başlayan besin değeri oldukça yüksek bir bitkidir. Kapari doğada kendiliğinde yetişen dikenli bir bitkidir.



Kapari Nedir?



Kapari, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yörelerde kendiliğinden yetişen çalımsı bir bitkidir diyebiliriz kapari nedir sorusuna cevap olarak. Yörelere göre farklı şekillerde adlandırılan kapari, tohum şeklinde minik karpuzu andıran rengi ile dikkat çeker. Kapari, yılın Ağustos ve Eylül aylarında bitkinin meyvelerinden elde edilir.



Kapari Ne İşe Yarar?



Kapari, mutfaklarda çok çeşitli biçimde kullanılır. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta kaparinin doğru bir şekilde toplanıp ve işlenmiş olmasıdır. Çünkü aksi halde kapari zehir içeren bir bitkiye dönüşebilmektedir. Bu sebeple kapari güvenilirliğinden emin olunan yerlerden satın alınmalıdır.

● Kapari şifalı bir bitkidir. Gut hastalarında çok faydalı olduğu gözlenmiştir.

● Yine kaparinin anemi, trombosit düşüklüğü ve kansızlık gibi kan hastalıklarında da etkili olduğu düşünülmektedir.

● Kaparinin mide ve bağırsak problemlerinde son derece faydalı olduğu tespit edilmiştir. Bu hallerde kaparinin çay olarak içilmesi tavsiye edilmektedir.

Kapari Nerede Yetişir Ve Nerelerde Kullanılır?



Tüm Akdeniz havzası ülkelerinde kendi halinde yetişen bu çalımsı bitkinin kullanımı ülkemizde henüz yaygınlaşmaya başlamıştır. Kapari, killi topraklarda ve bol güneş alabileceği bölgelerde yetişir. Kaparinin şifası tanındıkça bu besine ilgi de artmıştır. Kapari çay olarak tüketilir ve çay kürleri ile şifalı yönlerinden faydalanılır.



Kapari mutfaklarda daha çok marmelat ve reçel yapımında kullanılır. Şifa kaynağı bu bitkinin en fazla da turşusu yapılır ve turşu olarak tüketilir. Kapari bunun yanında balık ve etin yanında garnitür olarak kullanılır. Pizza ve salatalara da lezzet verir.