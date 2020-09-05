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05.09.2020 - 16:51 |

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir? Karabaş Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan birçok bitki bulunmaktadır. Bunlardan birisi de karabaş otudur. Latince adı lavandula stoechas olan karabaş otu pek çok hastalığa iyi gelmesi bakımından birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Osmanlı Döneminde kolera ile mücadelede kullanılmış olan karabaş otu 1. Dünya Savaşında dahi kullanılmıştır. Peki Karabaş otunun faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı nasıl yapılır? Sizlere şifa kaynağı olan karabaş otu hakkında merak edilenleri inceledik.

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir? Karabaş Otu Çayı Nasıl Yapılır?
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Karabaş otu lavanta bitkisi ailesine ait bir bitki türüdür. Eski dönemlerde birçok alanda kullanılmış olan bitki alternatif tıpta da kullanılmaktadır. Fiziksel ve zihinsel sağlığa faydası bulunan karabaş otu son dönemlerde en çok araştırılan konulardan birisidir.

Karabaş Otu Nedir?

Karabaş otu Akdeniz ülkelerinde kendiliğinden yetişen bir bitki türüdür. Çok yıllık bir süs bitkisidir. Oldukça şifa kaynağı olan karabaş otu ilkbahar mevsiminde mor veya pembe çiçekler açar. Otun boyu 30 ile 100 santimetre arasında değişebilir.

Karabaş otu Fars Arap geleneksel tıbbında da kullanılmaktadır. Burada ustukhuddus olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde de kullanılır. Bunlar dışında karabaş otu anti bakteriyel özelliğine de sahiptir.

Karabaş Otu Nerelerde Kullanılır?

Herkes tarafından bilinen ve pek çok hastalığa iyi gelen karabaş otu birçok alanda kullanılır. Özellikle bitkisi çay olarak tüketilmektedir. Karabaş otunun çayı bitkinin sahip olduğu bütün şifalı özelliklerine sahiptir.

Karabaş otunun kullanım alanlarından bir diğeri ise ağrılarda ve yaralarda tedavi edilmesidir. Bu bitkiden yağ elde edilir. Daha sonra yara ve ağrıların üzerine tropikal olarak sürülür. Bu sayede ciltte bulunan ağrılar ve yaralar geçmektedir.

Karabaş Otu Bitki Çayı Nasıl Yapılır?

Karabaş otunun çayını yapabilmenin iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki kurutulmuş karabaş otunu kaynamakta olan su bardağı içerisine atılmalıdır. Ağzı kapalı bir şekilde 2 veya 3 dakika kaynatılarak çayın soğuması beklenir. Daha sonra süzülür. Diğer bir yöntemi ise bitki yerine karabaş otu tohumunu kullanılmasıdır.

Karabaş Otu Yağı Ne İşe Yarar?

Karabaş otu farklı pek çok şekilde tüketilebilir. Bunlardan biri çay iken diğeri ise yağıdır. Çay gibi yağının da pek çok yararı bulunmaktadır. Karabaş otu yağının faydaları şunlardır:

- Banyo yapılır iken suya yağ damlatıldığı zaman vücuttaki gerginliği alır.
- Karabaş otu yağı ile masaj yapmak kasları gevşetir.
- Mide bulantısını geçirir.
- Kuru saçların nemlenmesini sağlar. Yıpranan saçlara ise çok iyi gelir.
- Cilde uygulandığında çatlakların kötü görünümünü azaltır.
- Egzama hastalıklarında belirtilerini hafifletmek için harici biçimde kullanılır.
- Bebekler üzerinde büyük bir etkisi bulunur. Özellikle bebeklerde rahatlatıcı özelliğe sahiptir.
- Fakat bebeklerde kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerekmektedir.

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir?

Genellikle Akdeniz Bölgesindeki ülkelerde yetişen karabaş otunun birçok faydası bulunmaktadır. Farklı pek çok çeşitlerde kullanımı bulunan karabaş otunun insan vücudundaki faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Kan dolaşımını hızlandırmaktadır.
- Baş ağrısı ve migren tedavisinde kullanılır.
- İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi amaçlı kullanılır.
- Cilt yaralarına iyi gelir, hızlı geçirir.
- Romatizması bulunan kişilerde ağrıları azaltır.
- Uykusuzluğa iyi gelir.
- Kan kanseri olmak üzere tüm kanserlerin gelişmesini önler.
- Kabızlığa ve mide gazına iyi gelmektedir.
- Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.
- Beyindeki tümörlerin ilerlemesini önler.

Karabaş Otu Zayıflatır mı?

Karabaş otunun sağlık açısından pek çok yararı bulunmaktadır. Bunlar dışında vücudun rahatlamasına da yardımcı olmaktadır. Karabaş otu çayının faydasının yanı sıra yağının da pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle çayının hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra insanlarda sakinleştirici bir özelliği de bulunmaktadır.

Karabaş otu genellikle soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. hastalıkların yanı sıra hazımsızlığa da iyi gelmektedir. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Bağırsaklardaki hareketleri arttırır ve kabızlık sorunlarına iyi gelir. Bu nedenle bu faydaları ile birlikte kilo vermeye de yardımcı olmaktadır.

 

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