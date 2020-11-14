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14.11.2020 - 02:40 |

Karanfilin Faydaları Nelerdir? Karanfil Yağının Saça, Cilde Ve Dişlere Ne Faydası Vardır?

Karanfil özellikle pek çok faydası ile günümüzde bir adım öne çıkıyor. Birçok hastalığa ve rahatsızlığa iyi geldiği bilinen karanfil, düzenli kullanılması gereken doğadaki kaynaklarından biridir. Peki, karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil yağının saça, cilde ve dişlere ne faydası vardır? İşte bu konuda merak ettiğiniz farklı bilgiler.

Karanfilin Faydaları Nelerdir? Karanfil Yağının Saça, Cilde Ve Dişlere Ne Faydası Vardır?
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Hem vücut sağlığı hem de cilt sağlığı için iyi geldiği bilinen karanfil, farklı kullanım yöntemleri üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Özellikle antioksidan etkisi ile bilinen karanfil, sindirim sisteminden sivilce ve aknelere kadar pek çok faydası sayesinde ülkenin dört bir tarafında değerlendirilir.

Karanfilin Faydaları Nelerdir?

Yüzyıllardır alternatif tıp için kullanılan doğal bitki kaynakları arasındaki karanfil, oldukça fazla sayıda fayda sunuyor. Birçok değişik problem için önemli bir doğal ilaç olarak da bilinen karanfilin şu faydalarını saymak mümkün;

- Sindirim sistemi problemleri için iyi gelir.
- Hücrelerin yenilenmesine ve böylece cildin daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar.
- Sindirim sisteminde yer alan bakterilerin idrar yoluyla atılmasını destekler.
- Potasyum ve kalsiyum depolaması ile beraber kemikleri güçlendirir.
- Özellikle diş ve dişeti rahatsızlıkları için oldukça etkilidir.
- Akciğer kanserinin ilk evresi için doğrudan etki sağlar.
- Cinsel gücü artırma konusunda etkilidir.
- Hafızayı güçlendirmesi ile tanınır.
- İshal ve kabızlık gibi rahatsızlıklar için yardımcı olur.
- Özellikle halk arasında bilindiği gibi ağız kokusuna iyi gelir.
- Daha zinde ve dinç şekilde günü geçirme imkanı verir.
- Bakteri ve benzeri dış zararlıları öldürür.
- Mide bulantısı ile kusmalar için birebir etki sağlar.
- Üst solunum yolu enfeksiyonlarını giderme noktasında için destek verir.
- Akne ve sivilce gibi sorunların önüne geçer.

Bu faydaları ile beraber karanfil gün içerisinde periyodik olarak dengeli bir şekilde kullanılabilir.

Karanfil Yağının Saça Ne Faydası Vardır?

Karanfil yağı özellikle saçlara iyi gelen doğal bitki kaynakları içerisinde yer almaktadır. Özellikle saç köklerini beslerken, yıpranmış ve kırılmış olan saçları beslemeye katkı sağlar. Antibakteriyel özelliği sayesinde saç kökleri hava alır ve böylece, yeni saç oluşumunu destekler. Saçların hızlı uzaması ve aynı zamanda kolay şekil alması da yine faydaları içerisinde yer almaktadır. Özel olarak kür hazırlamak suretiyle uygulayarak karanfil yağının saça olan faydalarından yararlanmak mümkün.

Karanfil Yağının Cilde Ne Faydası Vardır?

Karanfil yağı özellikle akne ve sivilce oluşumunu engelleme konusunda önemli bir destek sağlayan doğal kaynaklardan biridir. Aynı zamanda hücre yenilemesine ve ölü hücrelerin vücuttan atılması konusunda önemli bir potansiyel teşkil eder. Böylece daha taze, genç ve güzel bir cilt elde etme şansı yakalanmaktadır. 2 diş sarımsak ile beraber karanfil yağını ezerek karıştırmak suretiyle, kür haline getirerek cilde sürmek yeterlidir. Üstelik bunu yüz ile beraber vücudun her noktasında kullanmak mümkün. Bu yapılarak ayrıca cildin kuruması da engellenebilir.

Karanfil Yağının Dişlere Ne Faydası Vardır?

Karanfil yağının diş bakımı konusundaki faydaları oldukça etkilidir. Özellikle diş ve diş etlerini daha sağlıklı hale gelebilmesi için düzenli kullanılabilir. Aynı zamanda çürük ve benzeri durumlar yaşayanlar için ağrıların giderilmesi konusunda doğrudan etki sağlar. Ayrıca ağızda biriken mikropları temizleme noktasında kullanılır. Bu doğal içeriğin en önemli yanlarından biri halk arasında da bilindiği üzere ağız kokusunu gidermesidir.

Karanfilin Zararı Var mı?

Genel olarak faydalı bir doğal kaynak şeklinde öne çıkan karanfil, fazla tüketildiği zaman birtakım sorunlar yaratabilmektedir. Özellikle fazla Karanfil yutmak mideye zarar verebilir. Daha çok mide yanması şikayetleri şeklinde öne çıkan bu problemi yaşamamak için, dengeli bir şekilde kullanmak önemlidir.

 

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