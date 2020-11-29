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HaberlerAstroloji Haberleri Karar vermek zor olabilir
29.11.2020 - 00:00 |

Karar vermek zor olabilir

Ay tutulmasının etkileri devam ederken, düşüncelerimize olumlu bir yön vermeye çalışmalıyız.

Karar vermek zor olabilir
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Bugün ne yapılabilir? Ay tutulmasının etkileri devam ederken, düşüncelerimize olumlu bir yön vermeye çalışmalıyız. Sıkışık durumlar, yıpratıcı düşünceler nedeni ile kendimizi hırpalıyor olabiliriz. Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Olaylara biraz yukarıdan, daha geniş bir açıdan bakarak bizi sıkıştıran düşüncelerden kurtulabiliriz. Bugün iletişim ve hareket, yolculuklarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde sevdiklerimizle, ailemizle, duygusal açıdan bir arada olduğumuz kişilerle beraber hareket etmek daha olumlu sonuçlar getirebilir. Öğleden sonra planlarda ani değişiklikler yaşayabiliriz. Günün geç saatlerinde bizi kısıtlayan düşüncelerden kurtulabiliriz.

 Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Rüzgar  Amaçlarımızı yeniden düşünmeliyiz. Takvime göre bugün Rüzgar günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gün. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.

 

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Bugün

Günün ilk yarısında parasal alanda ve harcamalarınızda abartıya gitmemelisiniz. Akşam saatlerinde ise kardeşler ve yakın çevreniz sizi daha meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında Ay burcunuzda ilerlerken daha girişken ancak tartışmacı olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise maddi konular dikkat çekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında ilişkilerinizde daha sakin ve dengeli kalmaya bakmalısınız. Akşam saatlerinde ise Ay burcunuza ilerleyerek size daha yüksek konsantrasyon ve hassasiyet getirmekte.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında arkadaşlıklar içinde daha dengeli olmaya bakın. Akşam saatlerinde ise bazı gizli durumlar huzursuzluk ve risk yaratabilir. Yarın Ay tutulması var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında ailenizle ve toprağa ait konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarla bir arada olmak iyi olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında kendinizi geliştirebileceğiniz fırsatlar bulabilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde daha yorucu, test edici durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında duygusal açıdan huzursuzluk yaşanabilir. Neyse ki akşam saatlerinde daha akıcı ve yapıcı imkanlar içindesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında duygusal alanda kendinizi daha hassas hissedebilirsiniz, dengede kalmaya bakın. Akşam saatlerinde ise daha kararlı olabilirsiniz. Yarın Ay tutulması var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında zaman alan işlere ve düzene dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde ise evlilik ve ortaklı konularda daha hassas olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında kişisel konularda daha canlı ve yaratıcı olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise uğraştırıcı koşullar ortaya çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında evle ilgili konularda daha sakin kalmaya bakmalısınız. Akşam saatlerinde ise aşk ve eğlenceli konulara daha açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında kısa ziyaretler, görüşmeler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ise kişisel alanda daha kararlı davranabilirsiniz.Devamını Oku

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