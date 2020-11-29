Karar vermek zor olabilir

Bugün ne yapılabilir? Ay tutulmasının etkileri devam ederken, düşüncelerimize olumlu bir yön vermeye çalışmalıyız. Sıkışık durumlar, yıpratıcı düşünceler nedeni ile kendimizi hırpalıyor olabiliriz. Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Olaylara biraz yukarıdan, daha geniş bir açıdan bakarak bizi sıkıştıran düşüncelerden kurtulabiliriz. Bugün iletişim ve hareket, yolculuklarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde sevdiklerimizle, ailemizle, duygusal açıdan bir arada olduğumuz kişilerle beraber hareket etmek daha olumlu sonuçlar getirebilir. Öğleden sonra planlarda ani değişiklikler yaşayabiliriz. Günün geç saatlerinde bizi kısıtlayan düşüncelerden kurtulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Rüzgar Amaçlarımızı yeniden düşünmeliyiz. Takvime göre bugün Rüzgar günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gün. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.