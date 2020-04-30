Kararlılık başarı getirecek

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün dışa dönük Aslan burcunda ilerlerken kendimize daha çok güveniyoruz. Sabah saatlerinde daha sabırlı ve yapıcı olmaya bakalım. Bugün kendimize güvenimiz yüksek olsa da, esnek davranabilmek ve alternatif yaratmak çok yararlı olabilir. Olaylara diklemesine gitmeyelim. Engelleri kişisel bir sorun haline getirmemeye çalışalım. Öğle saatlerinde düşüncelerimizi daha yaratıcı şekilde kullanabileceğimiz olanaklar söz konusu.

Nelerden kaçınmalı? Bugün yaratıcı çalışmalara, ilginç düşüncelere açığız. Hayal gücümüzü verimli şekilde kullanmak elimizde. Öğle saatlerinde çok sayıda düşünce arasında bocalamamak için önceliklerimizi iyi belirleyelim. Bu saatlerde ilginç fikirlere açık olabiliriz. Biraz gayret ile olayları daha iyi yönetmeye başlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Geyik Yeni olanaklar üzerinde duralım. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.