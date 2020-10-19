Karat Nedir? Pırlantada Karat Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Belirlenir?

Karat, pırlanta ve mücevher dünyasında çok önemli yere sahiptir.



Karat Nedir?



Karat, pırlantanın ağırlık birimi ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. 1 karat yaklaşık 200 mg ağırlığa sahiptir. Yani buda yaklaşık 0,2 grama denk gelmektedir. Mücevher satışlarında irili ufaklı karat cinsi ya da karattan daha küçük ağırlıkta taşlar da satılmaktadır. Elmas ve diğer değerli taşların ölçümü tamamen karat cinsinden belirlenmektedir.



Pırlantada Karat Ne Anlama Gelmektedir?



Keçi boynuzu çekirdek ağırlığı olarak ifade edilen karat, mücevher piyasasını belirleyen önemli faktördür. Karat, pırlantanın boyutu, ağırlığı gibi terimlerde ön plana çıksa da kalite açısından da çok önemli etkendir.



Her karat 100 eşit puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yarım karat 50 puandır ve 0,50 ct şeklinde yazılmaktadır. Pırlantada kaç karat iyidir? Sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Fakat bu sorunun cevabı parmağın büyüklüğü, şekli, ağırlığı ve bireylerin bütçesine göre değişkenlik göstermektedir. Elmasın kesim işlemi bittikten sonra ortaya çıkan değerli taşların değeri, karatın büyüklüğünün değişmesiyle beraber artmaktadır.



Pırlanta ve Karat Değeri Nasıl Belirlenir?



Piyasa içinde 1 karat pırlanta tek taş fiyatlandırılması 25 bin TL'den başlıyor ve 50 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Fakat bu fiyatlar değişkenlik gösterebilmektedir. Pırlantaların ağırlık durumu 1 karat altında ise santim ölçüsü kullanılmaya başlanmaktadır. Pırlantaların değeri 4C kuralına göre belirlenmektedir. Kesim (Cut), Renk (Colour), Berraklık (Clarity) ve Karat (Carat) kuralı oluşturmaktadır.



Karatın Tarihçesi ve Hesaplanması



Karatın tahmini olarak M.Ö 500’de Ortadoğu ve çevresinde mücevher işleri ile uğraşan profesyoneller tarafından kullanılmaya başlandığı tahmin edilmektedir. Karat hesaplanması yalnızca hassas teraziler üzerinde gerçekleşmektedir. Karat değeri yüksek pırlanta çoğu zaman daha büyük olarak kabul edilmektedir. Karat yüksekliği arttıkça pırlantanın değeri oldukça yükselir ve bulunma ihtimali azalır. Gram cinsinden karat hesabı ise 5 karat 1 grama denk gelmektedir.



Pırlantalar doğadan çok küçük bir şekilde çıkarıldığından, yüksek karatlı pırlantalar yüksek değere satılmaktadır. Karat büyüklüğü üzerinde belirli bir formül bulunmamaktadır. Ayrıca aynı karat değerinde iki farklı pırlantanın değeri farklı da olabilmektedir. Pırlantanın değerini, fiyatını, kalitesini belirlemede en iyi karattır. Fakat tek ölçü kesinlikle karat değildir. Karatı yüksek olan pırlantalar çok şık, kaliteli ve göz alıcı durmaktadırlar.