Karnınızdaki bebeği kış mevsiminden nasıl korursunuz?

Kışın gelmesine bağlı olarak oluşan her türlü riskten sakınmak, sağlıklı bir hamilelik geçirmeniz açısından önemlidir. Bağışıklık sisteminizin kuvvetli olması ve bebeğinize etki edebilecek durumlardan korunmak için özellikle beslenme, hijyen, kışlık giyim ve ilaç kullanımı gibi konularda titiz davranmanız gerekiyor. Central Hospital’dan Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı Fatma Nur Hacıbaloğlu dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor...

Yeterli ve Dengeli Beslenin

Hamilelikte beslenmenize her zamankinden daha çok özen göstermeniz gerekir. Metabolizmanızı hastalıklara karşı dirençli hale getirmenin en etkili yollarından biri “yeterli ve dengeli” beslenmedir. Gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda almanız ve ihtiyacınız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri besinlerden sağlamanız gerekir. Kış aylarında, bağışıklık sistemini destekleyen A ve C vitaminlerini turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, yeşil biber, karnabahar, yeşillikler vb. sebze ve meyvelerden sağlayabilirsiniz. Taze sıkılmış meyve suları tüketebilirsiniz.

Bulunulan Ortamları Havalandırın

Kış aylarında çoğunlukla evlerde ya da kapalı yerlerde vakit geçirildiğinden, hamilelerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri, sağlıklı havalandırmadır. Yetersiz havalandırma hem bulaşıcı hastalıkların daha kolay yayılmasına sebep olur, hem de hava kirliliği faktörüyle bebeğinize zarar verebilir.

Evde ısınmak için kullanılan kömür, odun vs. gibi yakıtlar, evdeki havanın da kirlenmesine neden olur. Ayrıca temizlik için kullanılan kimyasallar, merkezi ısıtma-soğutma sistemleri ve nemli mobilyalar da bu kirliliği tetikler. Pencereleri ve kapıları açarak evdeki havalandırmayı sağlayabilir ya da mutfak ve banyodaki havalandırma fanlarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca hava temizleyici cihazlardan da edinebilirsiniz. Şehirlerde sokaktaki hava oldukça kirlidir.

Yoğun hava kirliliği yaşanan bir şehirde yaşıyorsanız, kışın bu havada bulunan toksik maddeleri teneffüs etmeniz, özellikle bebeğinizin organlarının oluştuğu ilk üç aylık dönemde, bebeğinize zarar verebilir. Şehirdeki hava kirliğinin arttığı dönemlerde fazla dışarı çıkmayarak, şehir şebeke suyunu içmeyerek ve yemeklerde kullanmayarak, önlem alabilirsiniz.

Sigarayı Hamile Kalmadan Önce Bırakın

Hamile kaldığınızı öğrendiğiniz an, sigarayı bırakmış da olsanız, pasif sigara içiciliği bebeğinizde rahim içi gelişme geriliği, düşük doğum ağırlığı, öğrenme ve davranış bozuklukları ve bazı çocukluk çağı kanser risklerini arttırır. Evinizin hiçbir yerinde sigara içilmesine izin vermemeli ve sigara kullanılan, havalandırması olmayan cafe, restaurant gibi mekanlardan uzak durmalısınız.

Cilt Bakımı Önemli

Hamileliğiniz süresince cildiniz daha hassas olacak ve daha çok bakıma ihtiyaç duyacak. Özellikle soğuk havalarda cildiniz kuruyup çatlayabilir ve bu çatlaklar da enfeksiyon riskini arttırır. Bu nedenle el ve yüz yıkamada soğuk su yerine ılık su kullanmalısınız.

Polyester ve Sentetik Kumaşlara Dikkat

Kışın hamile giyiminde tek parça kalın kıyafetler yerine, kat kat, rahatsızlık vermeyecek yumuşak kıyafetler giyilmesi önerilir. Polyester ve sentetik kumaşlar yerine pamuklu kumaşları tercih etmeli ve aşırı terlemekten de kaçınmalısınız. Kıyafetlerinizde siyah yerine çeşitli renkleri tercih etmeniz ise hem hamile güzelliğinizi sergilemenize olanak verir hem de canlı renkler enerjileriyle stresten ve karamsarlıktan uzaklaşmanıza yardımcı olur.

Hamilelikte Soğuk Algınlığı ve Grip

Hamilelik döneminizde hafif bir soğuk algınlığına yakalanmanız, büyük bir olasılıkla bebeğinize zarar vermez çünkü grip virüsünün bebeğe geçmesi, sık rastlanan bir durum değildir. Fakat bu hafif rahatsızlığınızın ağırlaşmasını engellemeli, zatürre veya bronşite dönüşmemesi için tedbirler almalısınız.

• Rahatsızlığı hissettiğiniz anda hemen yatıp dinlenin ve bol bol sıvı tüketin.

• Doktorunuza danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayın.

• Beslenmenize özellikle dikkat edin ve iştahsız olsanız dahi kesinlikle aç kalmayın. Bebeğinizin ve sizin enerji ihtiyacınızı karşılamak için karbonhidrat oranı yüksek bir diyet uygulayabilirsiniz.

• Burun tıkanıklığı ve geniz akıntılarında, yatarken başınızın altına bir iki yastık ekleyerek, başınızı daha dik konumda tutabilirsiniz.

• Burun tıkanıklığı için tuzlu su ya da okyanus suyu kullanılabilirsiniz.

• Durumunuz üç gün içerisinde düzelmezse, öksürük ve ateş varsa, nefes almada zorluk yaşıyorsanız ve hamileliğin son üçüncü ayındaysanız vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz.