Kayın Ne Demek? Kayınço Ve Kayınbirader Diye Kime Denir?

Kayın kelimesi iki anlama sahiptir ve sahip olduğu anlamlar birbirinden farklıdır. Kayın kelimesinin her iki anlamı da bilinerek doğru yerlerde kullanılmalıdır.

Kayın Ne Demek?

Kayın kelimesinin ilk ve az kullanılan anlamı, çoğu bölgede yetişebilen bir bitki türünün adıdır. Kış aylarında yaprak döken bir orman ağacına konulan bu isim mitolojilerde de yer almaktadır. Ayrıca kayın ağacından üretilen keresteler pek çok alanda işlem görerek kullanılmaktadır.

Kayın isminin en çok kullanılan ikinci anlamı ise kayın birader veya kayınço anlamındadır. Kayın ismi evlenilen kişinin anne ve babası için kayın baba, kayın peder, kaynana, kayın valide şekillerinde de kullanılabilmektedir.

Kayın kelimesi Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçedeki ismi kadıng olarak bilinmektedir. Zaman içinde kadıng kelimesi değişime uğrayarak kayın halini almıştır. Günümüzde kadıng kelimesi kullanılmamakta, yerine kayın kelimesi kullanılmaktadır.

Kayınço ve Kayın Birader Diye Kime Denir?

Kayınço ve kayın birader aynı anlama gelen iki isimdir. Halk arasında iki isim de yaygın olarak kullanılmaktadır. Kayın birader ise daha resmi ortamlarda kullanılmayı tercih edilmektedir.

Kayınço ve kayın birader evli kişilerinin erkek kardeşlerini tanımlamak için kullanılır. Kadın eş için kocasının erkek kardeşi, erkek eş için ise karısının erkek kardeşi anlamına gelir.

Kayınço kelimesi kayın ve aça kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Evlenilen kişinin erkek kardeşine verilen bir akraba sıfatıdır. Genellikle kadın eşlerin erkek kardeşleri için kullanılmaktadır fakat erkek eşlerin erkek kardeşleri için de kullanılabilmektedir