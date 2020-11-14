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14.11.2020 - 03:42 |

Kayısının Faydaları Nelerdir? Taze Kayısı Ve Kuru Kayısı Neye İyi Gelir?

Kayısı turuncu renkte, sert çekirdeğe sahip, güzel bir kokuya sahip, tatlı bir meyvedir. Türkiye'de yetiştirilen, ana yerinin Türkiye olduğu, sıcak veya ılık bir iklim ortamında yetişebilen bir meyvedir. Peki, tam olarak kayısı meyvesinin özellikleri nelerdir? Kayısı meyvesinin yararları nelerdir ve kayısı meyvesi hangi hastalıklara iyi gelir şeklinde her ayrıntıyı sizler için derledik.

Kayısının Faydaları Nelerdir? Taze Kayısı Ve Kuru Kayısı Neye İyi Gelir?
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Yaz mevsimine girilen haziran ayında yetişen bir meyvedir.

Kayısı Meyvesinin Özellikleri Nelerdir?

Çok yönlü bir meyve olan kayısı, dünya da birçok ülkede yetiştirilmektedir. Ancak daha çok Akdeniz ve Akdeniz'e yakın olan ülkeler ile Avrupa ve Asya kıtalarında yetişmektedir. Kayısı haziran ayında yetişen, turuncu renkli bir yaz meyvesi çeşididir. İçerisinde A, E, K, C vitaminlerini aynı zamanda nisain gibi vitaminler, bazı kilit vitaminler ve bunların yanında bakır, magnezyum, potasyum, fosfor, manganez gibi çeşitli mineralleri bünyesinde bulundurmaktadır.

Zengin bir besin değerine sahip meyveler arasında bulunmaktadır. Aynı zaman da diyet yapan insanlar için kilo vermeye yardımcı olan bir besindir. İçerisinde zengin bir şekilde lif bulunmaktadır. Bir lif kaynağıdır. Özellikle yaz aylarında sağlık için bolca tüketilmesi gereken bir meyve çeşididir. Sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Aynı zamanda kayısı iki türe ayrılmaktadır. Biri taze kayısı ve biri de kuru kayısı olarak çeşitlidir.

Kayısı Meyvesinin Faydaları Nelerdir?

Kayısı vücuda çok faydalı meyvelerden biridir. İçinde bulunan A, C, E, K vitaminlerini bünyemize katmamızı sağlar. Aynı zamanda nisain gibi vitaminleri ve bazı kilit vitaminleri insan bünyesine katmamıza katkı sağlar.

Bunların yanında bakır, magnezyum, potasyum, manganez, fosfor gibi mineralleri insan bünyesine katılmasına faydalı olur. Bu mineral ve vitaminlerin vücut için çok türlü faydaları vardır. Bu vitamin ve minerallerin hepsine vücudumuzun yeterli seviyede ihtiyacı vardır. Ve bunların bulunduğu besinlerden bu vitamin ve mineralleri almamız gerekir. Kayısı da bu ihtiyacımıza cevap veren bir besin, meyvedir.

Kayısı Hangi Hastalıklara İyi gelir?

Kayısı meyvesi bir sürü hastalığa iyi gelir ve bazı hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Kayısı içinde aynı zamanda demir bulunan bir meyvedir. Bu kaynağı ile anemi hastalığının tedavisinde kullanılır. Demir minerali anemi için ihtiyaç olan hemoglobinin üretilmesine yardımcı olur. Kayısı da bunu bünyesinde bulundurduğu için bu hastalığı tedavi eder. Aynı zamanda bunların yanında kulak ağrısına iyi gelen bir yanı vardır. Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bu solunum yolu hastalıkları astım, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardır. Bunların tedavisine kayısı da yardımcı olur. Zaman geçtikçe vücutta kırışıklıklar oluşur.

İnsanlar genel olarak bundan rahatsızlık duyar. Kayısı bu kırışıklıkları gidermeye de yardımcı olur. Cilt bozukluklarının tedavisinde de kullanılır. Bu tür sorunları giderici etkiye sahiptir. Saç büyümesine artırıcı etki yapar ve saç derisinde oluşan hastalıkları, bozuklukları tedavi edici, giderici etki yapar. Diyabet tedavisinde de kullanılır. Vücutta oluşan iltihaplar ile savaşır. Karaciğerde meydana gelebilecek hasarlı önler. Ve bunlar gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Taze Kayısı ve Kuru Kayısı Arasındaki Farklar

Taze kayısı ile kuru kayısı arasındaki en önemli fark yetiştirilme biçimleridir. Taze kayısı normal bir meyve olarak yetişip herhangi bir işlemden geçmeyen bir kayısı türüdür. Kuru kayısı ise normal bir kayısı olarak yetiştirilip sonrasında bir işlemden daha geçmektedir.

Dalından toplanan kayısılar güneşe karşı serilir ve bir kurutma işleminden geçerek oluşumunu tamamlar. Tat olarak taze kayısı daha tatlı ancak kuru kayısının tadı biraz daha ekşi, mayhoştur. Ama ikisi de vücuda sağladığı yarar yönünden büyük farklar içermezler ve ikisi de vücut için gerekli olan, düzenli olarak tüketilmesi gereken meyvelerdir.

 

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