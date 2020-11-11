Kekik Çayının Faydaları Nelerdir? Kekik Otu Ve Kekik Yağı Neye İyi Gelir?

Bir baharat olarak birçok değişik alanda kullanılan kekik, kendine has kokusu ve lezzeti ile beğenilen otlar içerisinde yer alır. Özellikle İnsan vücudunda sağladığı faydalar ile ön plana çıkan kekik, çay veya yağ şeklinde değerlendirilebilmektedir.



Kekik Çayının Faydaları Nelerdir?



350'den farklı çeşidi bulunan kekik, daha çok güneş alan çorak topraklarda yetişen bir bitkidir. Özellikle çay olarak yaygın tüketilmekte ve ülkemizde de oldukça fazla değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda sağladığı faydalar ile önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



- Üst solunum yoluna iyi gelen bronşit, astım ya da öksürük gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir.

- Hazımsızlığa iyi gelir ve şişkinliği alır.

- Romatizma kaynaklı ağrılara iyi gelir.

- Kolon kanserine karşı savaşma konusunda oldukça etkilidir.

- Ağız kokusunu gidermek için gargara yapmak yeterlidir.

- Diş ve diş eti sağlığını korur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve pek çok dış etmene karşı koruma sağlar.

- Dopamin ve serotonin seviyelerini artırmak suretiyle depresyon ve anksiyeteyi önler.

- Cilde sürmek suretiyle sivilce ve akne gibi cilt rahatsızlıklarını engeller ya da azaltır.

- Adet ağrılarına iyi gelir ve krampları azaltır.

- Damarları rahatlatır ve kan basıncını azaltmak suretiyle kalp sağlığını korur.

- Daha zinde, pozitif ve sağlıklı bir gün geçirme imkanı verir.



Kolay hazırlamak ile beraber çay şeklinde kekik gün içerisinde periyodik olarak tüketilebilir.



Kekik Otu Neye İyi Gelir?



Başlı başına ot olarak kullanmak suretiyle günümüzde yaygın değerlendirilen kekik, insan sağlığı için önemli faydalar teşkil eder. En önemlisi antibakteriyel özellik taşır ve pek çok dış zararlıya karşı koruma sağlar.



Soğuk algınlığı nezle ve grip gibi birçok farklı kış hastalıklarına karşı çare üretir. Aynı zamanda bronşit, boğmaca ve astım gibi rahatsızlıklar için de oldukça etkilidir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için kemikleri güçlendirmede ve sağlıklarını koruma da önemli bir potansiyel teşkil eder. Anemiyi de önleme konusunda oldukça etkilidir. Bu şekilde pek çok farklı faydası ile beraber, düzenli olarak değişik yöntemler üzerinden kullanılabilir.



Kekik Yağı Neye İyi Gelir?



Kekik otu ile beraber çayının yanı sıra aynı zamanda yağı üzerinden de insan sağlığına önemli faydalar getirir. Özellikle cilde zararlı bakterilerden ve enfeksiyonlardan korunma konusunda büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda sivilce ve akne gibi durumlara karşı doğal bir ilaç olarak değerlendirilir.



Böylece vücudun farklı bölgelerindeki bu istenmeyen durumlardan kurtulmak mümkün olur. Yaraları ya da yara izlerini iyileştirme konusunda da önemli bir destek sağlar. Tabii herhangi bir sebepten dolayı cildin değişik bölgelerinde meydana gelen yanıkların da giderilmesi konusunda oldukça etkilidir. Genel olarak kekik yağı özel şekilde hazırlanması ile beraber, cilt üzerinde önemli faydaları bulunur.



Kekik Çayı Nasıl Hazırlanır?



Kekik çayı hem kuru hem de taze kekikten yapılabilmektedir. Bunun için 2 tatlı kaşığı kurutulmuş veya ince kıyılmış kekik ile beraber 2 bardak su gereklidir. Öncelikle suyu kaynatmak suretiyle daha sonra kaynamış suyun içerisine kekikleri atın. Ardından yaklaşık olarak 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra, afiyetle tüketmek mümkün. Ancak özellikle içeriğindeki vitaminlerin ve minerallerin yanı sıra faydalı maddelerin yok olmaması için, ikinci defa kaynatmamaya özen gösterilmelidir.