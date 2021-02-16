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16.02.2021 - 14:42 |

Kemik Kanseri Nedir? Kemik Kanseri Ağrısı Nasıl Olur, Ölümcül Müdür?

Kanser çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesidir. Pek çok kanser çeşidi bulunmaktadır. O kanser çeşitlerinden birisi de kemik kanseridir. Kemik kanseri mutlaka tedavi edilmesi gereken bir kanser türüdür. Kemik kanseri belirtilerini iyi bilmek ve ona yönelik tedbir almak da önem teşkil eden bir başka durumdur. Kemik kanseri internette en çok araştırılan kanser türleri arasındadır. Peki kemik kanseri nedir? Kemik kanseri ağrısı nasıl olur? Kemik kanseri ölümcül müdür? İşte kemik kanseri ile ilgili tüm detaylar...

Kemik Kanseri Nedir? Kemik Kanseri Ağrısı Nasıl Olur, Ölümcül Müdür?
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Kemiklerde yer alan kötü huylu tümörlere kısaca kemik kanseri olarak adlandırılmaktadır. Kemik kanseri ise en yaygın olarak insan vücudunda leğen kemiğinde meydana gelmektedir. Kemik kanseri vücudun diğer kemiklerinde de ortaya çıkabilir.

Kemik Kanseri Nedir?

İskelet sisteminde ortaya çıkan ve genellikle kötü huylu olan tümörler için kemik kanseri denilmektedir. Kemik kanseri ilerleyen ve evreleri olan bir hastalıktır. Dokularda tahribata neden olmaktadır. Kemik kanserinde primer kemik kanseri ön planda yer almaktadır. Primer kemik kanserinde ise kişinin vücut kemikleri ve eklemleri kırılma noktasına kadar gelebilmektedir.

Kemik Kanseri Ağrısı Nasıl Olur?

Kemik kanseri ağrıları çok komplike bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle kemik kanseri ağrılarında hasta ağrı kesici alsa dahi bu ağrılar yine de geçmemektedir. Bu ağrılar gün boyunca devam ederek ve giderek şiddeti de aynı doğrultuda artar. Ayrıca ağrının yanı sıra hastada şişlik de meydana gelebilir. Kızarıklık da bazı hastalarda gözlemlenmiştir. Şişliğin olduğu yerde ele kadar gelen bir kitle de meydana gelmiştir. Ağrı ve şişlik herhangi bir yere düşmeden yaralanma olmadan da gelişebilir.

Gün boyu devam eden bir kemik ağrıları yanında iştahsızlık ve halsizlik de eşlik etmektedir. Aynı zamanda kemik kanseri ağrısının yanında yüksek ateşte seyreder. Kemik kanseri ağrıları hastayı acile kadar götürecek şekilde dayanılmaz olabilir. Kemik kanserinde ağrılar ise genelde bacakta ya da kolun bir kısmında ortaya çıkabilir.

Kemik Kanseri Ölümcül müdür?

Her kanser türlerinde olduğu gibi kemik kanseri de ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. İyi huylu kemik kanseri türlerinde herhangi bir ölüm riski yoktur. Cerrahi müdahale ile iyi huylu kemik kanseri türlerinde ölüm riski 0'a yakındır. Kötü huylu kemik kanseri ise ölümcül olabilmektedir. Ancak kötü huylu kemik kanserinde erken tanı ve iyi bir tedavi deneyimi ile birlikte ölümcül olmaktan çıkmaktadır.

Kemik Kanseri Tedavisi

Cerrahi: Bazı kemik kanseri türlerinde cerrahi müdahale gerekebilir. Özellikle iyi huylu olan kemik kanseri türlerinde cerrahi müdahale ile birlikte hemen bir iyileşme gözlemlenir. Bu kemik kanseri tedavisinde en etkin tedavi seçenekleri arasındadır.

Kemoterapi: İlerlemiş olan kemik kanserinde hastaya kemoterapi uygulanmaktadır. Kemoterapi sadece kemik kanserinde değil diğer kanser türlerinde de yine uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Kemoterapi ile birlikte hastanın kemiklerinde yer alan kötü huylu kanserli hücrelerin yok olması amaçlanmaktadır.

Radyoterapi: Radyoterapi de kemoterapinin yetersiz kaldığı durumlarda uygulanan bir diğer tedavi seçeneğidir. Radyoterapi ile tedavi kemik kanserinde etkin bir tedavi seçeneğidir. Hastaya verilen ışınlar ile birlikte kemikte yer alan kötü huylu tümörlerin hepsi yok edilmesi amaçlanır. Bu şekilde hasta iyileşme sürecine girmektedir.

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