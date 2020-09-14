Kendimize zaman ayırabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Ay’ın ışığı kapanıyor. Eksik kalan şeyleri tamamlamak için harekete geçebiliriz. Eski şeyleri anmak ve anlayabilmek için imkanlar var. Aynı zamanda bugün kendimize zaman ayırmak, gevşemek için fırsatlar da bulabiliriz. Ay küçülürken bazı talihsizlikler gündeme gelse de, olayları kendi akışına bırakmak daha yararlı olacak. Israrcı olmamalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Bir ilişki ya da değer verdiğimiz bir konuda daha ılımlı olmaya çalışalım. Sabah saatlerinde güzel şeylere zaman ayırmak mümkün. Günlük işlerin akışı sırasında ani değişiklikler de gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde daha esnek olmak gerekiyor. Gurur konusu yaptığımız durumlarda daha hassas davranalım. Çaresizlik duygusuna kapılmamaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Mısır Bugün olaylar üzerinde daha fazla düşünmemiz yararlı olacak. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Yakın beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz.