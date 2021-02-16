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16.02.2021 - 14:51 |

Kepçe Kulak Nedir, Nasıl Düzelir? Kepçe Kulak Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kulakların kepçe olması ülkemizde çok yaygın bir şekilde görülen sıkıntılardan birisidir. Temelde vücudun genel olarak işleyişinde bir etkisi olmayan ve tam bir rahatsızlık olarak nitelenemeyen bir durumdur. Fakat estetik açıdan bireyleri oldukça rahatsız etmektedir. Son yıllarda tıbbın gelişmesi ile birlikte kepçe kulakların tedavisi bulunmaktadır.

Kepçe Kulak Nedir, Nasıl Düzelir? Kepçe Kulak Ameliyatı Nasıl Yapılır?
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Kepçe Kulak Nedir?

Yelken kulak adlandırılan kepçe kulak pek çok kulakta görülen ve şekil bozukluğu olarak bilinen bir sorundur. Genellikle kulak bölgesinde bulunan kıkırdakların gevşekliğinden ya da kulak kıvrımının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı öne, yana doğru eğilmiş bir şekilde durur ve buda hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkartır. 

Bu problem genellikle iki kulakta birlikte görülmektedir. Fakat bazı kişilerde tek kulakta da görülebilir. Kadınlarda bu durum genellikle saçların açılması ile birlikte gizlenebilir. Fakat erkeklerde bu mümkün olmadığı için bu sorunun düzeltilmesi amacıyla estetik operasyonlara başvurulur. Özellikle psikolojik olarak büyük sıkıntı çıkaran kepçe kulaklar modern tıbbın imkanları sayesinde basit operasyonlar ile düzeltilebilmektedir.

Kepçe Kulak Nasıl Düzelir?

Bu problemi yaşayan kişiler ömür boyu bu sorunu yaşamamak için ameliyat olmak isterler. özellikle okul çağındaki çocukların kabusu haline gelen kepçe kulaklar doğru zamanda doğru teknikler ile kullanılarak tedavi edilir. 

Kepçe kulağın düzeltilmesinin tek yolu estetik kulak ameliyatının yapılmasıdır. Ciddi bir risk taşımayan ve oldukça kolay olan bu operasyon plastik cerrahlar tarafından yapılmaktadır. 

Kepçe Kulak Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bu ameliyat alanında uzman plastik cerrahlar tarafından hastane koşullarında yapılması gereken bir ameliyattır. Hastanın yaşı göz önünde bulundurulur ve cerrahın önerisi ile birlikte lokal veya genel anestezi şeklinde yapılır. 

Bu operasyon genellikle 45 ile 90 dakika arasında değişmektedir. Bu süreyi kulaktaki sorunun seviyesi belirlemektedir. Ameliyat sonrasında hastaların hastanede kalmasına gerek yoktur. Cerrahların tekniği ve tercihine göre kulağın ön veya arkasına doğru operasyon yapılır. Bu şekilde kulak kıkırdaklarına olması gereken şekil verilir ve kulak geriye doğru tekrar konumlandırılır. 

Ameliyat sonrasında kulaklara 1 veya 2 hafta özel bantlar takılır. Operasyon sırasında uygulanan kesiler ise kulağın arkasında kalır ve estetik açıdan hiçbir iz bırakmaz. Ayrıca iyileşme sürecinde ve iyileştikten sonra duyma kesinlikle etkilenmez ve kişiler kısa sürede eski yaşantısına geri dönebilir.

Kepçe Kulak Ameliyatı İyileşme Süresi

Bu ameliyatı olan kişiler kısa sürede normal yaşantısına dönebilir. Oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilen ameliyat genel anestezi ile yapılmamış ise o gün taburcu edilir. Ayrıca operasyon esnasında yapılan kesiler için dikişe gerek kalmaz. iyileşme süreci ise 1 ile 2 hafta arasında değişmektedir.

Ameliyat olan hastalar 2 gün sonra dl alabilirler. En geç bir hafta sonra da normal hayatına geri dönebilirler. Ameliyat sonrasında ve bu süreç sonrasında kulakların kepçe görüntüsü de ortadan kalkmış olur. 

Kepçe Kulak Nedenleri Nelerdir?

Kepçe kulaklı olmak tamamen doğum odaklı bir sorun olmaktadır. Genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bu sorunun sebepleri şunlar olabilir:

- Kulak arkası kemik ile kulak kepçesi arasındaki açının geniş olması

- Kulak kıkırdağının yapısının gevşek olması

- Kulak üst kısmında yer alan kıvrımlarının oluşmaması ve kulak kepçesinin dümdüz bir yapıya sahip olması bu problemlerin oluşmasının nedenleri arasında yer almaktadır. 

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