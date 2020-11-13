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13.11.2020 - 15:07 |

Kestanenin Faydaları Nelerdir? Kestane Yağı Ve Kestane Balı Neye İyi Gelir?

Kestane, kış aylarının en lezzetli atıştırmalıklardan bir tanesidir. Kestane denince akla kış mevsimi gelse de kestane tatlılarda kullanıldığı için yaz mevsiminin de en lezzetli yiyeceklerinden birisidir. Özellikle kestanenin kış aylarında tercih edilmesindeki sebep ise bağışıklık sistemini güçlendirici etkisidir. Bu açıdan kestane pek çok hastalığa karşı da bir şifa niteliğindedir. Sizler için kestanenin faydalarını ve kestane yağı ile ilgili tüm detayları derledik.

Kestanenin Faydaları Nelerdir? Kestane Yağı Ve Kestane Balı Neye İyi Gelir?
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 Kestane, besin değeri açısından oldukça çeşitli içeriklere sahiptir. Özellikle içeriğinde düşük miktarda yağ bulunması kestanenin sağlık açısından faydalarını da belirtmektedir. Bununla beraber kestane lif oranı yüksek ve farklı mineral ile vitaminleri barındıran bir besin kaynağıdır.

 Kestanenin Faydaları Nelerdir? 

 - Kestane, demir, fosfor, çinko, kalsiyum ve magnezyum bakımından çok güçlü bir besindir.

 - İçerdiği çeşitli antioksidanlar sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

 - Mideye ve karaciğere çok iyi gelmektedir.

 - Kestane zengin bir lif kaynağı oluşturur bu açıdan kestane hem kalorisi düşük bir yiyecektir hem de kişilerin zayıflamasına yardımcı olur. Özellikle kestanenin tokluk hissi yaratması pek çok diyet listesinde yer almasını da sağlamıştır. Zayıflamak isteyen kişiler lezzetli bir atıştırmalık olarak kestane tercih edebilir.

 - Kestane organizmanın su dengesini koruyan ve sağlayan bir besindir. Bu açıdan özellikle kilo vermek isteyenlere büyük yarar sağlayacaktır.

 - Yorgunluğu ve halsizliği alır. İçerisinde kasları kuvvetlendiren ve kişiye büyük bir enerji sağlayan besinler mevcuttur.

 - Kestanede B1, B2 ve C vitaminleri yer alır. Bağışıklık sisteminde güçlendirmektedir.

 - Ayrıca kestanenin hücre yenileme ve güzelleştirme özelliği de vardır. Kan dolaşımının düzene girmesine yardımcı olur. Basur ve varis tedavilerinde de kullanılmaktadır.

 Kestane Yağı ve Balı Neye İyi Gelir?

 Kestane, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da farklı şekilde kullanıldığında kişilere büyük yarar sağlamaktadır. Özellikle kestaneden elde edilen yağ, cilt kusurlarını önlenmesinde büyük öneme sahiptir. Kestane yağı doğrudan kestaneden elde edilen bir yağ çeşididir. Bitkisel bir yağ olmasından ötürü genellikle yara izlerinin tedavisinde tercih edilir. Kestane yağının en bilinen faydaları;

 - Cilt yüzeyinde bulunan yara ve yanık izlerini gidermesi, eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelmesi, kemiklerde görülen iltihaplanmaları yok etmesi, vücuda sürüldüğü andan itibaren kan dolaşımını hızlandırması, böylelikle stres ve yorgunluğu önlemesi söz konusudur.

 Kestane balının üretimi ise arıların kestane ağacından çiçek toplayarak bal üretmesine dayanır. Arılar belirli dönemde kestane ağacının çiçeklerinden bal elde edebilir. Bu nedenle kestane balı çok sık bulunmayan fakat vücut için çok yararlı bir bal çeşididir. Özellikle normal bilinen ballara göre iki kat daha fazla demir içeriğine sahiptir. Kestane balının en önemli yararları şu şekildedir;

 - Mide bağırsak ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

 - B ve C vitaminlerini içerdiği için özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcıdır.

 - Cilt görünümünün pürüzsüzleşmesi ne ve güzelleşmesini sağlar.

 - Kan pıhtılaşmalarını önler. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

 - Ayrıca içerisinde bulunan antiseptik özellik sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

 Kestane Balı Nasıl Tüketilmelidir?

 Kestane balı, sofralarda kullanılan bal çeşitlerle nazaran daha fazla mineral ve vitamin içermektedir. Bu sebeple bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. Fakat her üründe olduğu gibi kestane balını da tüketirken bilinçli ve ölçülü olmak gerekir. Genellikle kestane balı bir bardak ılık su içerisine 1 tatlı kaşığı eritilir ve istenirse 1 tatlı kaşığı kadar sirke ya da limon eklenerek tüketilebilir. Bu sayede kestane balı mide ve bağırsakların doğru şekilde çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini de güçlendirir. 

 

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