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14.11.2020 - 21:12 |

Keten Tohumu Faydaları Nelerdir? Keten Otu Tohumunu Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?

Keten tohumu, bitkisel tedavi yöntemlerinde önemli bir yere sahiptir. Keten tohumunun insan sağlığına katkısı hakkında bilgi sahibi olabilir, keten tohumu neye iyi gelir? Keten tohumunun yararları nelerdir fikir sahibi olabilirsiniz. Sizin için, keten tohumu hangi hastalıklara iyi gelir? Keten tohumunun faydaları nelerdir? Keten otu tohumu saça ve cilde iyi gelir mi, detaylarıyla bir araya getirdik.

Keten Tohumu Faydaları Nelerdir? Keten Otu Tohumunu Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?
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Keten tohumu, keten bitkisinin meyvesidir ve genellikle Akdeniz bölgesinde yetişir. Demir, kalsiyum, protein ve sabit yağlar bakımından zengin olan keten tohumu, içeriğinde K, E, B ve C vitaminlerini içerir.

Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir?

- Egzama, sedef ve mantar hastalıklarına karşı etkilidir,
- Prostat ve meme kanserlerine yakalanma riskini azaltır,
- Enfeksiyona karşı vücudu korur,
- Saçların sağlıklı uzamasını sağlar,
- İçeriğinde bulunan lignans maddesi sayesinde doğurganlığı arttırır,
- Kemik ve iskelet sistemini güçlendirir,
- TİP 2 diyabetin olumsuz etkilerini azaltır,
- Safra kesesi taşlarının oluşumunu engeller,
- Antioksidan özelliği sayesinde kalp ve damar sağlığını korur,
- Kan şekerini düzenleyerek diyabeti kontrol altında tutar,
- Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak sindirim sistemini korur,
- Kolesterol seviyesini düşürür, kalbin hızlı çalışmasını engeller,
- İçeriğindeki lifler sayesinde bağırsakları temizler,
- Hazımsızlığı önleyici etkisi vardır,
- Menopoz semptomlarını azaltır,
- Sivilce ve aknenin yol açtığı iltihaplı görüntüyü yok eder,
- Saç derisindeki pullanmayı yok ederek kepeklenmeyi önler,
- Sinir sistemini koruyarak, nörolojik olumsuzlukları gidermeye çalışır,
- Cilde parlaklık ve pürüzsüzlük verir,
- Böbrek iltihabı bulgularını azaltmaya çalışır,
- Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamayı sağlar,
- Glüten içermediği için Çölyak Hastaları kullanabilir,
- Kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonu önler,
- Regl döngüsünü düzenler,
- Göz kuruluğunu azaltır,
- Bağırsakları harekete geçirerek kabızlığı önler.

Keten Otu Tohumunun Cilde Faydaları

- Cilt yüzeyinde bulunan lekeleri yok ederek cildi güzelleştirir,
- Yüzdeki kırışıklıkları azaltır,
- Cildin sıkılaşmasını sağlar,
- Gözeneklerin içinde bulunan toksinlerin atılmasını sağlar,
- Cilt yüzeyinde bulunan kızarıklıkları giderir,
- Sedef hastalığının neden olduğu ciltteki izlere fayda sağlar.

Keten Otu Tohumunun Saça Faydaları

- Saça canlılık ve parlaklık vererek hacim kazandırır,
- Saçların doğal nem dengesini koruyarak kurumasını engeller,
- Saçların koparak kırılmasının önüne geçer,
- Saç derisindeki pullanmayı gidererek kepeklenmeyi yok eder,
- Yıpranmış saçları onararak daha bakımlı görünmesini sağlar,
- Saçları besleyerek daha hızlı uzamasını sağlar.

Keten Tohumunun Zayıflamaya Faydaları

Keten tohumunun içeriğinde çok miktarda omega 3 yağ asitleri bulunur. Omega 3 yağ asitleri de yağ yakmada etkilidir. Böylelikle kilo vermeyi hızlandırır. Bölgesel yağlanmayı da gidererek, daha sağlıklı zayıflamayı sağlar. Metabolizmayı hızlandırarak daha rahat kilo verdirir. Keten tohumu tokluk hissi yarattığı için, fazla yemenin önüne geçer.

Keten Tohumunun Kalbe Faydaları

Keten tohumu, antioksidan içeriği yüksektir. İçeriğinde bulunan omega-3 ve Omega-6 sayesinde, kolesterol seviyesini dengede tutar. LDL kolesterolün düşürülmesinde son derece etkilidir. Kan şekerini düzenler ve kalp krizi riskini azaltır. Kalp ve damar hastalıkları riskini en aza indirir.

Keten Tohumunun Diyabete Faydaları

Keten tohumu, çözünebilir ve çözünmeyen diyet lifi bakımından zengin bir kaynaktır. Bu özelliğiyle şeker hastası olan kişilerde, normal kan şekeri düzeylerini dengeleyerek olası riskleri azaltır.

Keten Tohumunun Sindirime Faydaları

Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığı önler. Mideye indiğinde şişerek bağırsakları doldurur ve bu sayede hemoroitti hafifletir. Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzene sokar. Mide ve bağırsak zarlarında bulunan kötü maddelerin temizlenmesine yardımcı olur ve burada iltihap oluşumunun önüne geçer.

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