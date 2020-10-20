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20.10.2020 - 12:51 |

Kına Gecesi Malzemeleri Nelerdir? Kına Gecesinde Olmazsa Olmaz Denilen Şeyler

Kınada hangi malzemelerin kullanıldığı her zaman için merak konusu olmuştur. Geleneksel kına gecelerinde kullanılan malzemeler Anadolu düğün kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Bu malzemeler nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Kına Gecesi Malzemeleri Nelerdir? Kına Gecesinde Olmazsa Olmaz Denilen Şeyler
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Kına, düğün organizasyonunun ilk adımıdır. Bu organizasyonda gelin ve düğüne katılacak bayanlar düğün salonunda veya evde toplanır. Bu toplantının adı genel anlamda ‘kına gecesi’ olarak tanımlanmaktadır. Binlerce yıllık kültürümüzün bir parçasıdır.

 Kına Gecesi Malzemeleri Nelerdir?

 Kınada kullanılacak malzemeler içerisinde olmazsa olmazlar vardır. Bu malzemeler gelin tacı, kına tepsisi, kına mumu ve def gibi malzemelerdir. Bu malzemeler bütün kına gecelerinde bulunmaktadır. Bunun yanında geline taç da takılmaktadır. Kına gecelerinin en önemli malzemesi kınadır. Hint kınası ülkemizde en çok kullanılan kınadır ve rengi yeşildir. Gelinin avuç içine yakılan kına yıkandığında kızıl bir renk verir. Desenli kına setleri de bu gecede kullanılır. Bu gece bütün gelin adayları için unutulmaz bir gecedir. 

 Def kültürümüzün bir parçası haline gelmiş ve kına gecelerimizin vazgeçilmez çalgısı haline gelmiştir. Kadınların def çalması dinen caiz olması nedeniyle kültürümüzde yer etmiş ve binlerce yıldır kına gecelerinde def çalınmaktadır. Kına gecelerine özel taht takımı da son zamanlarda tercih edilmektedir. Bu set doğu kültürünün bir yansımasıdır ve kına gecelerine renk katmaktadır.

 Kına Gecelerinde Olmazsa Olmaz Denilen Şeyler

 Kına tepsisi ve kına mumu da olmazsa olmazlar içerisindedir. Çayda çıra oyunu için kına mumuna ihtiyaç vardır. Kına yakılırken mumlar yakılır ve güzel bir ortam oluşturulur. Kadınlar def eşliğinde ilahi ve ezgi söylerler. Kınaya özel sepet, eldiven örtü ve çerezlik keseleri de bu geceye özel olarak hazırlanmaktadır. Özel desenli ve süslü olan bu malzemeler geceye renk katmaktadır.

 Düğün kültürümüzün şekillenmesinde milli kültürün ve dini inançların rolü büyük olmuştur. Binlerce yıllık kına töresi Anadolu’nun her bölgesinde farklı özelliklere sahiptir. Ancak bütün kına gecelerinin ortak noktası ‘kına yakılması’ ve def çalınmasıdır. Sesi güzel olanlar da bu gecede hünerlerini sergilemektedir. Gecenin keyifli geçmesi adına kına gecelerinde çeşitli oyunlar ve yarışmalar yapılmaktadır.

 Kınayı kız tarafı yapar ve kız evinde yapılan bir organizasyondur. Düğünden bir gün önce yapılır. Erkek tarafı da katılır ancak erkek tarafının bayanları iştirak eder. Erkekler kına gecesi organizasyonuna dahil olmaz. Kına gecelerinde pasta, meyve suyu ve çerez gibi ikramlar misafirler için hazırlanır. Günümüzde ise kına keselerinde çerez ikramı en popüler ikramlar arasında yer almaktadır. 

 

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