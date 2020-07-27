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HaberlerSağlık Haberleri 'Kırmızı et alerjisi' nedir? Kırmızı et alerjisi kimlerde oluşur?
27.07.2020 - 15:44 |

'Kırmızı et alerjisi' nedir? Kırmızı et alerjisi kimlerde oluşur?

Kırmızı et tüketimi sonrasında yaşanabilecek kaşıntı, deride kızarıklık, karın ağrısı ve ishalin et alerjisinden kaynaklanabileceği uyarısı yapıldı. Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et alerjilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Kırmızı et alerjisi' nedir? Kırmızı et alerjisi kimlerde oluşur?
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Süt ve buğday gibi temel besin kaynaklarından biri olan kırmızı etin bol miktarda protein ve demirin yanında çinko, B12 ve B6 vitaminlerini içeriyor. Bu neden ile az tüketilmesi durumunda vitamin eksikliklerine bağlı hastalıklar gelişebiliyor.

Kırmızı et; bebeklik, ergenlik, hamilelik ve emzirme dönemleri için de önemli bir besin kaynağıdır. Yeterli miktarda kırmızı et tüketmeyen kişilerde demir, B6 ve B12 vitamini eksikliklerinin geliştirebilir.

Besin alerjilerinin özellikle çocukluk döneminin önemli bir sorundur. Yumurta, inek sütü, kuruyemiş, susam, baklagiller, tahıl ve deniz ürünlerinin en sık görülen besin alerjileridir.

Kırmız et alerjileri sadece çocuklarda değil her yaş grubunda görülebiliyor ve kırmızı et içerisindeki protein ve karbonhidrat yapısındaki moleküllere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu alerji ortaya çıkabiliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde bu alerjilere daha sık rastlanılıyor. Türkiye genelinde hastaların şikayetlerine bakıldığında genellikle Doğu Karadeniz'de rastlandığı ortaya çıkıyor. Özellikle Giresun, Rize, Trabzon'daki hastaların daha çok rapor edildiğini görüyoruz.

Birinci tip alerjide belirtiler, et yenildikten hemen sonra ortaya çıkıyor ve bu alerji erken tipte kırmızı et alerjisi olarak isimlendiriliyor.

Geç tipteki kırmızı et alerjisi ise tüketimden 4-6 saat sonra ortaya çıkıyor. Alerji belirtileri arasında ciltte kaşıntı, kızarıklık, kabarma, aksırık, burun akıntısı, nefes darlığı, hışıltı, ses kısıklığı, karın ağrısı, kusma, ishal, baş dönmesi, halsizlik, baygınlık ve tansiyon düşüklüğü yer alıyor.

Bu tepki hastanın yaşamını tehdit edebilir. Besin alerjilerine bağlı anafilaksi yani alerjik şok belirtileri çoğunlukla besin tüketiminden sonraki ilk 30 dakika içinde ortaya çıkar.

Özellikle kene ısırmasına maruz kalan hastalarda kene tükürüğündeki maddelere karşı bir alerji geliştiği ve bu maddelerin kırmızı et içinde bulunan bazı moleküllerle benzer yapıda olduğu belirlendi. Bu hastalarda alerji gelişimi sonrası dönemde kırmızı et tüketimi ile sorunlar yaşanmaya başlar. Dolayısıyla bu alerji kene tükürüğü ile kırmızı et arasındaki çapraz reaksiyondan ileri gelir. Bu tip alerjisi olanlarda gene çapraz reaksiyona bağlı olarak bazı ilaç alerjileri de sık görülür.

Et alerjisi şüphesi olan hastalara deri ve kan ile alerji testleri yapılmalı ve hatta kesin tanı için gerektiğinde doktor gözetiminde kırmızı et ile yükleme testi yapılmalıdır. Kanıtlanmış kırmızı et alerjisi olan hastaların et yememesi gerekir.

Etin pişirilmesi alerjik özelliğini her zaman ortadan kaldırmayabilir ve bu durumda kırmızı etten tamamen uzak durmak gerekir.

Ciddi alerjisi olan hastaların ev dışında yemek yediklerinde de dikkatli olmaları gerekir. Bazı hastalarda kazara yeme sonucu gelişebilecek reaksiyonları önlemek amacıyla kırmızı et ile "desensitizasyon" adı verilen alıştırma tedavisi uygulanabilmektedir. Dünyada ilk defa ülkemizde iki hastaya kırmızı et ile başarılı bir şekilde desensitizasyon tedavisi uygulanmıştır.

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