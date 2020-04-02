Kıvırcık saçlar için 6 profesyonel öneri

1) Nemlendirici özelliği yüksek saç kremleri

Doğal kıvırcık saçlar tipik olarak çok kuru ve kırılmaya eğilimlidir. Bu nedenle durulama kremi yanı sıra durulanmayan bir saç kremi kullanmanız gerekir. Böylece saçlarınız nemi tellerine hapsedecek.

2) Az ürün kullanımı

Jöle veya sprey gibi şekillendirici ürünler, saçı ağırlaştırıp; buklelerinizin bozulmasına neden olur. Ayrıca ekstra kirliliği önlem için kullanımları minimumda tutulmalıdır.

3) Isıdan uzak durmaya çalışın

Çoğu dalgalı saç tipinde de olduğu gibi, doğal kıvırcık saçlar gerçekten mümkün olduğunca kendi kendine kurumaya bırakılmalıdır. Fön makinesi ve diğer şekillendirme araçları kullanımınızı sınırlamak, ısı hasarını önlemeye yardımcı olacaktır.

4) Saçınıza dokunmayın

Doğal buklelerinize ne kadar çok dokunursanız, bu durum kuruluk ve kırılmayı o kadar artacaktır. En önemlisi, yaptığınız fırçalama veya taraklama işlemlerini mutlak minimuma indirgeyin. Buklelerinizi günün ilerleyen saatlerinde yeniden tanımlamak istiyorsanız besleyici saç sütlerinden yararlanabilirsiniz.

5) Saçınızı düzleştirmeyin

Ara sıra değişiklik aradığınızı biliyoruz. Ancak saçınızı kimyasallarla ya da düzleştiriciler yardımı ile düzleştirmeye çalışmayın. Çünkü saç yapınız kıvırcık olduğu için, güçlü bir işlem görmeden kolay şekil almayacaktır. Güçlü ve etkili düzleştirme işlemleri de buklelerinize geri dönüşü olmayan zararlar verebilir.

6) Hem vücudunuzu ve hem de saçınızı besleyin!

Sağlıklı, güzel ve bakımlı saçların yolu, özellikle sağlıklı beslenerek ve bol su içerek vücudunuza iyi bakmaktan geçer. Protein açısından zengin balık, sebze ve yumurta gibi besinleri tüketmek sadece saç sağlığınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda saçınızın uzamasını da teşvik eder!



