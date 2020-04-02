Kıvırcık saçlar için 6 profesyonel öneri
Bukleli saçlara sahip olmanız; saçınızı şekillendirmek için ekstra bir zamana gerek duymadığınızı gösteriyor. Çok şanslısınız! Ancak düzgün, sağlıklı ve elektriklenmeyen bukleler için yapmanız gerekenleri biliyor musunuz? İşte kıvırcık saçlarınız için 6 profesyonel öneri...
1) Nemlendirici özelliği yüksek saç kremleri
Doğal kıvırcık saçlar tipik olarak çok kuru ve kırılmaya eğilimlidir. Bu nedenle durulama kremi yanı sıra durulanmayan bir saç kremi kullanmanız gerekir. Böylece saçlarınız nemi tellerine hapsedecek.
2) Az ürün kullanımı
Jöle veya sprey gibi şekillendirici ürünler, saçı ağırlaştırıp; buklelerinizin bozulmasına neden olur. Ayrıca ekstra kirliliği önlem için kullanımları minimumda tutulmalıdır.
3) Isıdan uzak durmaya çalışın
Çoğu dalgalı saç tipinde de olduğu gibi, doğal kıvırcık saçlar gerçekten mümkün olduğunca kendi kendine kurumaya bırakılmalıdır. Fön makinesi ve diğer şekillendirme araçları kullanımınızı sınırlamak, ısı hasarını önlemeye yardımcı olacaktır.
4) Saçınıza dokunmayın
Doğal buklelerinize ne kadar çok dokunursanız, bu durum kuruluk ve kırılmayı o kadar artacaktır. En önemlisi, yaptığınız fırçalama veya taraklama işlemlerini mutlak minimuma indirgeyin. Buklelerinizi günün ilerleyen saatlerinde yeniden tanımlamak istiyorsanız besleyici saç sütlerinden yararlanabilirsiniz.
5) Saçınızı düzleştirmeyin
Ara sıra değişiklik aradığınızı biliyoruz. Ancak saçınızı kimyasallarla ya da düzleştiriciler yardımı ile düzleştirmeye çalışmayın. Çünkü saç yapınız kıvırcık olduğu için, güçlü bir işlem görmeden kolay şekil almayacaktır. Güçlü ve etkili düzleştirme işlemleri de buklelerinize geri dönüşü olmayan zararlar verebilir.
6) Hem vücudunuzu ve hem de saçınızı besleyin!
Sağlıklı, güzel ve bakımlı saçların yolu, özellikle sağlıklı beslenerek ve bol su içerek vücudunuza iyi bakmaktan geçer. Protein açısından zengin balık, sebze ve yumurta gibi besinleri tüketmek sadece saç sağlığınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda saçınızın uzamasını da teşvik eder!