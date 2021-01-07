Kız Bebek Belirtileri Nelerdir? Hamilelikte Bebeğin Kız Olacağına Dair İşaretler

Anne adayları, eşleri, aile büyükleri ve yakın akrabalar tarafından hamilelik haberinin duyulmasından itibaren en fazla merak edilen husus bebeğin cinsiyetinin ne olacağıdır. Kız ya da erkek olmasından ziyade en önemlisinin bebeğin sağlıklı olması olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bununla birlikte daha önce erkek bebekleri olanlar kız bebek; ilk defa bebekleri olacak bazı ebeveynler de kız bebekleri olmasını daha çok arzu edebilmektedir. Ayrıca bebekleri doğmadan önce ona uygun hazırlıklar yapmak isteyenler de bebeğin cinsiyetini bu sebeple öğrenmeye can atmaktadır.



Kız Bebek Belirtileri Nelerdir?



Kız bebek belirtileri şöyle sıralanabilir:



- Bebeğin kalp atışı: Bebeğin kalp atış hızının kız ve erkek bebeklerde farklı olduğuna ilişkin genel bir kanı mevcuttur. Çoğunlukla dakikada 140 vuruşun üzerinde atış olması bebeğin kız bebek olduğuna dair iddiaları güçlendirmekte ve artırmaktadır. Bu tespitin bilimsel olarak kanıtlanan bir açıklaması bulunmamaktadır.



- Bulantıların sıklıkla sabahları olması: Anne adaylarının bulantı yoğunluğunun çoğunlukla sabahları yaşanması bebeğin kız olduğuna dair bir algıya sebep olmaktadır. Lakin bu bilginin doğruluğu hakkında bilimsel olarak netleşen bir çalışma söz konusu değildir.



- Bebeğin karında yukarıda durması: Bebeğin karın bölgesinde daha yüksek bir konumda yerleşmesinin cinsiyetinin kız olacağına dair bir işaret olduğu bazı çevreler tarafından kabul edilmektedir. Bu düşüncenin de bilimsel bir temeli mevcut değildir.



- Ciltte değişiklikler görülmesi: Hamile iken ciltte kabarcıklar, döküntüler ve akne sorunu görülmesinin bebeğin cinsiyetinin kız olacağına dair işaretlerden biri olduğu dile getirilmektedir. Bu konuya dair bilimsel bir temel olmadığı unutulmamalıdır.



- İdrar renginde değişme: Gebelik esnasında idrar renginin bebeğin cinsiyetini belirlemede anne adayına yardımcı olduğu belirtilmektedir. Buna göre idrar rengi mat sarı ise bu anne adayının kız bebek taşıdığına işaret olarak yorumlanmaktadır.



- Tatlı yiyecekler yeme isteği duyma: Gebelik sürecinde anne adaylarının canlarının çikolata, dondurma gibi tatlıları çekmesi, sürekli tatlıya aşermesi, canının tatlı istemesi kız bebeği olabileceğine işaret sayılır. Fakat bilimsel bir gerçekliği yoktur.



- Anne adayının saçlarındaki değişiklikler: Hamilelik döneminde saçlarda donukluk ve cansızlık görülmesi gibi değişiklikler halk arasında kız bebek sahibi olacağına dair yorulmaktadır. Hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Sadece bir görüştür.



- Yatış şekli: Anne adayının sağ tarafına dönerek yatması kız; sol tarafına yatarak dönmesi ise erkek bebeğe hamile olmasına yorulur. Bilimsel herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır.



- Yüzde görülen değişiklikler: Yüzde görülen değişikliklerden özellikle burunda görülen değişikliklerin bebeğin cinsiyeti hakkında fikir vereceğine dair bilimsel olmayan görüşler vardır. Buna göre anne adayının burnu büyüyorsa kız bebeğin geleceğine inanılır.



- Ayakların sıcaklık durumu: Anne adayının ayaklarını sık sık sıcak basıyorsa bebeğin kız; tersine ayaklar üşüyorsa bebeğin erkek olacağı düşünülür. Sadece bir tahmin olup bilimsel izahı bulunmamaktadır.



Hamilelikte Bebeğin Kız Olacağına Dair İşaretler



- Yüksek atan nabız

- Yüksek veya düşük göbek

- Şiddetli sabah bulantısı

- Ruh halinde değişiklikler

- Meme boyutunda değişiklikler

- Ciltte meydana gelen bozukluklar

- Uyku pozisyonu

- Kafatası teorisi



Bebeğin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?



Bebeğin cinsiyetinin genetik olarak kesin anlaşılması için yaklaşık olarak 13 hafta beklenmesi gerekmektedir. Gebeliğin 13-16.haftasında cinsiyet görülebilmektedir. Özellikle erkek bebekler, erken tanınabilmektedir. Ancak erken gebelik haftasında genital bölgedeki kordonun izlenmesinin yanıltabileceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin tespitinin daha geç olduğunu vurgulamaktadır.









