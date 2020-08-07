Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Kızılay ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi güçlerini birleştirdi
07.08.2020 - 17:54 |

Kızılay ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi güçlerini birleştirdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Kızılay Genel Başkanı ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Gençleri, nice kahramanın eğitim aldığı, kutsal bir meslek sahibi olduğu bölümümüze davet ediyoruz" dedi

Kızılay ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi güçlerini birleştirdi
ABONE OL

Acil Yardım, Afet Yönetimi ve İnsani Yardım alanında uzman yetiştirecek Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan bölümden mezun olanlar, acil yardım, afet ve insani yardım sektörlerinde görev alacaklar. Staj ve istihdam olanaklarının fazlalığı ile dikkat çeken bölümün mezunları gerçek bir “kahraman” olarak yetişecekler ve insani yardım ve afet alanında uzmanlaşarak en zor zamanlarında insanların yardımına koşacaklar. İnsani yardım sektörünün ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirecek ilk program niteliğinde olan Bölümün mezunları ayrıca afet ve acil durum yönetiminin Türkiye’de uluslararası standartlarda kurumsallaşmasına da katkı verecekler. 

Yüksek yetkinlikte sektör uzmanları yetişecek

Acil yardım ve afet yönetimi alanı çok yönlü, dinamik ve karmaşık iş süreçlerini bünyesinde barındıran bir disiplin olarak biliniyor. Dünyadaki doğa kaynaklı ve beşeri afet risklerinin arttığı günümüzde daha da önemli hale gelen bu alan, her geçen gün daha yüksek derecede kurumsallaşma ve profesyonelleşme gerektiriyor. Bu durum doğal olarak bu alanlarda çalışma yürütebilecek ve farklı disiplinlerin bir bütün halinde uygulamasını yapabilecek nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da doğuruyor. Sektörün nitelikli uzman ve yönetici ihtiyacını karşılayacak bölüm, uluslararası standartlarla uyumlu müfredatı sayesinde yüksek bilgi ve yetkinlik sahibi uzmanlar yetiştirecek. 

Afetlere dirençli toplum için uzmanlık şart

Bölüm mezunları, her türlü sağlık kuruluşu, insani yardım ve afet organizasyonları ile itfaiye teşkilatları bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alandaki temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesindeki personele konunun gerektirdiği eğitimleri de verebilen uzmanlar olacaklar.

Bölümün temel müfredatını ağırlıklı olarak ilk iki yıl paramedikal uygulamalar ve son iki yıl da arama kurtarma, teknik eğitim, itfaiye ve yönetim bilimleri oluşturuyor. Genel olarak eğitim müfredatı, doğa ve insan kaynaklı acil durum ve afetlerde tıbbi girişimlerin yanı sıra sağlık ve itfaiye sistemlerinin sevk ve idare edilmesi, kalkınma ve insani yardım operasyonlarının yürütülmesi, afet eğitimi ayağı ile de dirençli toplum oluşturulması için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlıyor. 

İlk 100 bin içinden tercih yapacak tüm adaylara 4 yıl Kızılay Öğrenim Bursu verilecek

Türkiye’nin ilk Afet Tıbbı Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kınık bölümü tercih edecek adaylara da müjdeler verdi:

-İlk yüz bin içerisinden bölümü tercih edecek adaylara Kızılay tarafından öğrenim süresince burs

-Ulusal ve Uluslararası İnsani Yardım, Acil Durum ve Afet kurum ve kuruluşlarında staj ve istihdam fırsatları

-Eğitim sonunda diploma ile birlikte uluslararası geçerliliği olan onlarca sertifika

-Sahayı yöneten hocalar ile birlikte gerçek uygulamalar ve tatbikatlarda pratik eğitim imkânları

Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl ise “Burada afet durumlarında insanların yardımına koşacak, uluslararası bilgi ve beceriye sahip acil yardım ve afet yönetimi liderleri yetiştiriyoruz. Bir başka ifadesiyle vatan sevgisini insan sevgisiyle buluşturuyoruz” diye konuştu.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları daha iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sora imaj değişikliği için uygun zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akşam saatlerinde tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabırlı olmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırma isteği içinde olabilirsinizDevamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karmaşık düşünceler zihninizi yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde iş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde birlikte olduğunuz kişiyle sürtüşme olabilir. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz.  Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir. Düşüncelerinizi rahat bırakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanma söz konusu olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde çalışma hayatınızda bazı konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İdrak ettiğiniz konular hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Akşam saatlerinde yaşanabilecek ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün işle ilgili hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir. Sakin olmanızda fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıRinoplasti sonrasında iyileşme sürecini hızlandırmak için neler yapabilirsiniz?
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontide ağız dışı apareyler
    Özge Yeşilören
    Özge Yeşilören Bebeğinizin ilk ekmeği: Bebek Focaccia / 7.ay
    Uzman Estetisyen Şafak Sol
    Uzman Estetisyen Şafak SolDudaklar
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde estetik yaptırıyor
    Aslıhan Değerli Aytoğan
    Aslıhan Değerli Aytoğanİstismar ve çocuktaki etkileri
    Özlem Mekik
    Özlem MekikTok tutan baklagil salatası tarifi
    Adil Yıldırım
    Adil YıldırımFlört etme sanatı
    Yeşim Mutlu
    Yeşim MutluCovid-19 turizm sektörünü nasıl etkiledi?
    Pınar Karahan
    Pınar Karahan"Hit şarkıya gerek yok"
    En Çok İzlenen Videolar
    Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
    Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
    Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kızılay ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi güçlerini birleştirdi

    Kızılay ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi güçlerini birleştirdi

    Corona virüsün şiddeti azaldı mı? Uzmanlar bakın ne diyor

    Corona virüsün şiddeti azaldı mı? Uzmanlar bakın ne diyor

    Erkek kısırlığı ile ilgili yeni gelişme! Türk uzmanlar keşfetti

    Erkek kısırlığı ile ilgili yeni gelişme! Türk uzmanlar keşfetti

    Kilosu 15 bin lira değerinde: İspanyol Safranı

    Kilosu 15 bin lira değerinde: İspanyol Safranı

    Sıradaki Haber