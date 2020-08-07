Kızılay ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi güçlerini birleştirdi

Acil Yardım, Afet Yönetimi ve İnsani Yardım alanında uzman yetiştirecek Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan bölümden mezun olanlar, acil yardım, afet ve insani yardım sektörlerinde görev alacaklar. Staj ve istihdam olanaklarının fazlalığı ile dikkat çeken bölümün mezunları gerçek bir “kahraman” olarak yetişecekler ve insani yardım ve afet alanında uzmanlaşarak en zor zamanlarında insanların yardımına koşacaklar. İnsani yardım sektörünün ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirecek ilk program niteliğinde olan Bölümün mezunları ayrıca afet ve acil durum yönetiminin Türkiye’de uluslararası standartlarda kurumsallaşmasına da katkı verecekler.

Yüksek yetkinlikte sektör uzmanları yetişecek

Acil yardım ve afet yönetimi alanı çok yönlü, dinamik ve karmaşık iş süreçlerini bünyesinde barındıran bir disiplin olarak biliniyor. Dünyadaki doğa kaynaklı ve beşeri afet risklerinin arttığı günümüzde daha da önemli hale gelen bu alan, her geçen gün daha yüksek derecede kurumsallaşma ve profesyonelleşme gerektiriyor. Bu durum doğal olarak bu alanlarda çalışma yürütebilecek ve farklı disiplinlerin bir bütün halinde uygulamasını yapabilecek nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da doğuruyor. Sektörün nitelikli uzman ve yönetici ihtiyacını karşılayacak bölüm, uluslararası standartlarla uyumlu müfredatı sayesinde yüksek bilgi ve yetkinlik sahibi uzmanlar yetiştirecek.

Afetlere dirençli toplum için uzmanlık şart

Bölüm mezunları, her türlü sağlık kuruluşu, insani yardım ve afet organizasyonları ile itfaiye teşkilatları bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alandaki temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesindeki personele konunun gerektirdiği eğitimleri de verebilen uzmanlar olacaklar.

Bölümün temel müfredatını ağırlıklı olarak ilk iki yıl paramedikal uygulamalar ve son iki yıl da arama kurtarma, teknik eğitim, itfaiye ve yönetim bilimleri oluşturuyor. Genel olarak eğitim müfredatı, doğa ve insan kaynaklı acil durum ve afetlerde tıbbi girişimlerin yanı sıra sağlık ve itfaiye sistemlerinin sevk ve idare edilmesi, kalkınma ve insani yardım operasyonlarının yürütülmesi, afet eğitimi ayağı ile de dirençli toplum oluşturulması için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlıyor.

İlk 100 bin içinden tercih yapacak tüm adaylara 4 yıl Kızılay Öğrenim Bursu verilecek

Türkiye’nin ilk Afet Tıbbı Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kınık bölümü tercih edecek adaylara da müjdeler verdi:

-İlk yüz bin içerisinden bölümü tercih edecek adaylara Kızılay tarafından öğrenim süresince burs

-Ulusal ve Uluslararası İnsani Yardım, Acil Durum ve Afet kurum ve kuruluşlarında staj ve istihdam fırsatları

-Eğitim sonunda diploma ile birlikte uluslararası geçerliliği olan onlarca sertifika

-Sahayı yöneten hocalar ile birlikte gerçek uygulamalar ve tatbikatlarda pratik eğitim imkânları

Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl ise “Burada afet durumlarında insanların yardımına koşacak, uluslararası bilgi ve beceriye sahip acil yardım ve afet yönetimi liderleri yetiştiriyoruz. Bir başka ifadesiyle vatan sevgisini insan sevgisiyle buluşturuyoruz” diye konuştu.