Kolon kanseri nedir, belirtileri ne kadar sürer? Tedavisi nasıldır?

Kolon kanseri günümüzde en sık görülen kanser türlerinden bir tanesidir. Sinsi bir şekilde ilerleyen kolon kanserinin belirtileri de hastadan hastaya göre değişiklik gösterebilir.

Kolon kanseri nedir, belirtileri ne kadar sürer?

Kolon kanserinin bir diğer ismi de kalın bağırsak kanseridir. Bu kanser türü her iki organda görülebilir. Özellikle rektum bölgesi ve apandisitte de görülmesi olasıdır. Bu hastalıkta kanserli hücreler bağırsaktan yayılmaya başlar. Aynı zamanda vücutta bulunan polipleri büyüyerek kanserli hücrelere dönüşürler.

Bu şekilde de kolon kanseri teşhisi konulur. Özellikle 1 cm üstündeki polipler oldukça tehlikelidir. Kolon kanserinin belirtileri kişiden kişiye değişmektedir. Aynı zamanda yaş ve cinsiyet de bu noktada belirleyici olur. Bazı hastalarda hastalık belirtileri kısa sürerken bazı hastalarda ise hastalık belirtileri uzun sürmektedir

Tedavisi nasıldır?

Kolon kanserinin tedavisi her aşamada farklılık gösterir. Ayrıca kolon kanseri tedavisi hastaların yaşları ve sağlık durumlarına göre değişmektedir. Hastalığın birinci evresinde hastaya ameliyat ile müdahale yapılmaktadır. Sonrasındaki ikinci aşamada ise organdaki lenf düğümlerinin de kanserli kısımları çıkarılır. Bu şekilde cerrahi müdahale yapılır.

Hastalığın üçüncü evresinde Cerrahi müdahalelerin yanı sıra kemoterapi uygulanır. Bunun yanı sıra hastanın bünyesine göre kemoterapi de yapılır. Kanserin son olarak dördüncü evresinde cerrahi müdahale, kemoterapi ve redyoterapi yapılmıştır. Bunun yanı sıra kişiye özel hedefe yönelik bir tedavi de uygulanmaktadır.

Kolon kanserini arttıran faktörler nelerdir?

Kolon kanserini arttıran pek çok faktör bulunmaktadır. Özellikle kanser hastası olan kişilerin büyük çoğunluğu kırk yaşın üzerindeki kişilerdir. Obezite hastalığı olan ve aşırı kilolu kişilerde kanserin yayılma hızı diğer kişilere göre çok daha yoğundur.

Aşırı kilolu kişiler kolon kanserine daha yatkındır. Sağlık beslenen kişiler kolon kanserine daha hızlı yakalanabilirler. Özellikle hazır işlenmiş gıdalar ve fast-food yemekleri kolon kanserine davetiye çıkarıyor. Bunun yanı sıra sigara ve alkol tüketimi de kolon kanserinin risk faktörleri arasında yer alır.

Kolon kanserinin belli başlı belirtileri nelerdir?

Kolon kanserinin bazı belirtileri bulunur. Buna göre kolon kanseri olan kişiler sürekli şişkinlik ve doluluk hissederler. Tuvalete çıksalar da rahatlamazlar. Bunun yanı sıra dışkılamada da zorlanırlar. Ayrıca kolon kanseri belirtileri arasında makattan kan gelmesi de vardır.