Koltuk Temizleme Nasıl Yapılır? Koltuk Temizliğinin Püf Noktaları Nelerdir?

Kanepe günlük hayatımızın bir parçasıdır, bu yüzden onu temiz tutmak önemlidir! İster kanepe, ister açılır kanepe, hatta kumaş yastıklar olsun, evinizde bulunan ürünlerle kanepenizi düzenli olarak nasıl temizleyeceğinizi öğrenin.



Koltuk Temizleme Nasıl Yapılır?



Kumaş kanepeyi düzenli olarak korumak için, fırça başlığını veya hortumu kullanarak kanepenin tüm yüzeyini vakumlayın. Kanepenin tozu bu nedenle iyice tozlanacak ve ana kir kaybolacaktır.

Daha sonra nazikçe temizlemeye geçebilirsiniz. Küçük lekeler için, tüm yüzey lekelerini hızlı ve etkili bir şekilde çıkaracak tıraş köpüğü kullanın. Tıraş köpüğünü doğrudan lekeye sür ve yaklaşık bir saat beklet. Nemli bir süngerle ovalayın ve kuru bir bezle silin.



Koltuk Temizliğinin Püf Noktaları Nelerdir?



Kumaş bir kanepeyi temizlemek ve en inatçı lekeleri çıkarmak için üç ürün etkilidir:

Beyaz sirke

Amonyak

Karbonat

Önce beyaz sirke tüm görevlerde etkili olacaktır. Bir kapta 500 ml beyaz sirke, 200 ml ılık su ve bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı karıştırın. Kanepeyi ovalamadan önce iyice sıktığınız bir süngeri alın. Temiz suyla nemlendirilmiş bir bezle durulayın, ardından temiz, kuru bir bezle kurulayın.



Amonyak, koltuk kumaşını temizlemek için de kullanılabilir. Nispeten zararlı olan amonyakla işlem yapmadan önce koruyucu eldiven ve hatta maske taktığınızdan emin olun. Tüm lekelere karşı kusursuz bir karışım elde etmek için bir kase ılık suya birkaç damla amonyak dökün ve bulaşık deterjanı ekleyin. Ardından, aynı prensipte süngeri solüsyona yerleştirin ve kanepeyi temizlemeden önce iyice sıkın.



Kuru temizlemede daha usta olanlar için, kabartma tozu kullanın: Ürünü doğrudan kumaşın tüm yüzeyine serpin. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra yavaşça vakumlayın. Bu hem rengi canlandıracak hem de kanepenin kokusunu alacaktır.



Kanepeleri Aralıklarla Temizlemenin Ne Gibi Faydaları Vardır?



Kanepenizi iyi temizlemek, ömrünü uzatmanıza ve aynı zamanda bir görünüm kazandırmak için renklerini canlandırmanıza olanak tanır. Bazı leke çıkarıcılar metal veya ahşaba zarar verebilir.

Bu nedenle, koltuğun ahşap veya metal ayakları veya aksesuarları varsa, kanepeyi temizlemeden

önce yapışkan bantla tutulan plastik bir örtü ile koruyun.



Kanepeyi sadece yüzeyinde, bir süngerden yardım alacaksanız süngeri ıslatmayın, bir saç kurutma makinesi kullanarak hızlıca kurutun ve her zaman görünmez bir köşede ön test yapın.



Öncelikle koltuk minderlerinde olduğu gibi koltuğunuzun üzerindeki etiketleri dikkatlice okuyun. Her durumda, en önemli şey, kumaşı doğrudan yıkayıp yıkamayacağınızı veya kuru bir işlemin gerekli olup olmadığını bilmektir.



Uzun ömürlülüğünü garanti etmek istiyorsanız kumaş koltuğunuzun bakımı ve temizliği çok önemlidir. Onu korumak ve dekora hoş bir sıcaklık katmak için ekoseler ve battaniyeler kullanın.

Alternatif olarak, mağazalarda veya internette kullanıma hazır yıkanabilir örtüler satın alabilirsiniz. Bir leke durumunda hemen temizleyin.



Islak Temizlemede Su İzi Kalmaması İçin Neler Yapmalı?



Leke çıkarıcıyı koltukta ilk bakışta dikkat çekmeyen bir yerde test etmeden temizlemeye başlamayın.



Leke çıkarıldıktan sonra haleyi önlemeniniz gerekir. Kumaşta herhangi bir hasar fark ederseniz pes edin ve kumaş kanepeyi kurulayın. Bir kasede ılık su, biraz bulaşık deterjanı ve amonyakla karıştırıp uygulayabilirsiniz.



Solüsyondan da yararlanabilirsiniz. Bu temizliğin 3 avantajı vardır; hızlı, verimli ve çok ekonomiktir.

Leke çıkarıcı renklerde yıpranmaya sebep olabilir. Bu nedenle bu temizlik önceden test edilmelidir. Temiz suya batırılmış bir sünger veya bezle durulama zorunludur. Çözümün eylemine devam etmesini engeller.



Sirkeli su kullanarak da temizliği yapabilirsiniz. Sorun yaşamamak için ise kuru temizleme yaptırabilirsiniz. Koltuğunuzun kumaşı sentetik malzemeden yapılmışsa makinede yıkayabilir ve hassas çamaşırlar veya yünlüler için özel bir hassas program kullanabilirsiniz. Her durumda, kanepe kılıfınıza zarar verebilecek çok yüksek sıcaklıklardan kaçının. Soğuk yıkamayı veya 30°'de tercih edin. Ayrıca, dönüşü minimum hıza ayarlamayı unutmayın.