Konjonktivit Nedir, Belirtileri Nelerdir? Konjonktivit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Konjonktivit; göz akının şeffaf tabakasının iltihap kapması neticesinde oluşmaktadır. Rahatsızlık, gözde kızarıklığa neden olduğundan, kırmızı göz şeklinde de bilinmektedir. Alerji, virüs, bakteri gibi türlü nedenlere bağlı şekilde oluşacak bu hastalık, kimi durumlarda bulaşıcı olabilmektedir. Bulaşıcı olan kişinin, hijyen şartlarına uyması, kendini izole etmesi gerekir. Hastalığın tedavisi, rahatsızlığa neden olan unsura bağlı olarak yapılır.

Konjonktivit Nedir?

Alerjik konjonktivit; oldukça sık rastlanan alerjik göz rahatsızlığıdır. Genel olarak çocuklukta başlar. İnsanların yaklaşık olarak yüzde on beşinde alerjinin birkaç türü görülebilir. Etrafla doğrudan temasından ötürü göz, alerjik rahatsızlıklara daha sık maruz kalabilir. Gözlerde; kaşıntı, yanma, batma, çapaklanma, ışığa karşı hassasiyet, kızarıklık, sulanma, görme bozukluğu ortaya çıkabilir. Göz kapakları hafif şişebilir. Kornea çoğu zaman sağlamdır ve bireyin görmesi etkilenmez. Bunun dışında; hapşırma, kaşıntı, burun akıntısı, alerjik rinit belirtileri de olabilir.

Konjonkivit Belirtileri Nelerdir?

Konjonktivit bulguları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kaşıntı,

- Çapaklanma,

- Sulanma,

- Gözlerin kızarması,

- Gözlerde batma veya yanma,

- Göz kapağındaki zar yapısında şişlik,

- Kirpiklerde oluşan iltihap,

- Gözde ışığa karşı hassaslık,

- Gece boyu gözden akıntının gelmesi olarak sıralanabilir.

Konjonktivit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Konjonktivit hastalığının tedavi biçimi; gözde enfeksiyona sebep olan unsura göre düzenlenmektedir. Viral olan enfeksiyonların herhangi spesifik tedavisi yoktur. Bununla beraber doktor, şikayetleri azaltacak ve enfeksiyon geçene dek rahat hissedilmesini sağlayacak bazı ilaçlar tavsiye edebilir. Bakteriden kaynaklanan durumlar için antibiyotik tedavisi verilir.

Alerjik konjonktivitte göz damlaları ile alerjinin sebep olduğu kızarıklık ve kaşıntı giderilir. Kişinin doktoru alerjiye karşı ilaçlar verebilmektedir. Kuru göze bağlı şekilde tahriş oluşmuşsa, göz suni gözyaşı ile nemlendirilir. Bunun dışında kimyasal maddelerin göz ile teması sonucunda, gözler acilen bol su ile yıkanmalıdır.

Çoğu kez, bu hastalığın hangi türüne sahip olunduğunun anlanması oldukça güçtür. Bu hastalık tedavi edildiğinde kalıcı hasarlar bırakmadan iyileşirler. Fakat tedavide geç kalındığı takdirde ya da hasta ilaçlarını, göz damlalarını kullanmazsa durum ciddi bir hal alabilir. Bulgular, birkaç gün içerisinde geçmiyorsa, gözlerde tahriş olma, kırmızılık varsa göz muayenesi olmak önerilir. Kontakt lens kullanan kişilerin, iyileşene dek lens yerine gözlük kullanmaları da önerilmektedir.

Konjonktivit Hastalığı Nasıl Önlenir?

Bakteriyel ve viral olan konjonktivitler; çok bulaşıcı hastalıklardır. İnsandan insana basitçe bulaşabilmektedir. Hastalığın yayılımını ve salgın haline gelmesini önlemek adına bilhassa enfekte bireyin uygulayacağı kolay adımlar bulunur. Bunlar;

- Lens kullanmanın hekimin tavsiye ettiği süre boyunca kullanılmaması,

- Yastık kılıfı ve çarşafların sık bir şekilde değiştirilmesi,

- Peçete, havlu gibi kişisel bakım ürünlerinin tek kişi olarak kullanılması,

- Hamam ve havuz gibi yerlerin kullanılmaması,

- Tek gözdeki enfeksiyonun sağlıklı göze bulaşmamasını önlemek adına ellerle gözlerle dokunulmaması,

- Gözden gelen akıntıların temiz bezlerle silinmesi,

- Ellerin minimum 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkanması, el yıkanmanın mümkün olmadığı zamanlarda en az yüzde 70 alkol içeren dezenfektanla ellerin temizlenmesi,

- Maskara, likit, far gibi göz makyajında kullanılan ürünlerin sadece biri tarafından kullanılması olarak sıralanabilir.

Bu şekilde konjonktivit hastalığından korunmak mümkün olabilir.