Kontrollü sosyal hayat döneminde estetik ameliyatlarda artış var

En sık yapılan operasyonların başında 3D lazer lipoliz geliyor.

Bu operasyon şekli bozan yağ fazlalığı olan bölgelerdeki yağ dokusunun, ince kanüllerle eritilerek ve sıvılaştırılarak vakumlanması ve vücuttan dışarı alınması prensibine dayanır. Bu bölgeler sıklıkla bel, göbek, sırt, jinekomasti, gıdı, kol içleri, bacak içleri, diz içleri, banana ve basenlerdir.



Smart Lazer, Vaser ve Cellusmooth yağ dokusu dışında başka bir dokuyla etkileşime girmez. Ciddi bir ödem, ağrı ve morluk riski taşımaz. Klasik liposuction gibi mekanik travmaya bağlı olmadığından emboli riski taşımaz. Cilt dokusunda gerginlik maksimum derecede sağlanır. İstenildiğinde kaslı bir görünüm verilebilir. Tek seanstır ve etkisi kalıcıdır. Son derece konforludur. Gündelik hayata geçiş çok hızlıdır. Alınan yağlar başka bir bölgede volüm için kullanılabilir.



Operasyon sonrası sosyal hayata ve iş hayatına dönüş süresi son derece hızlıdır.



Genelde birkaç günü geçmez. 3D lazer lipoliz sonrası ciddi bir ağrı hissi olmaz, operasyon sonunda yaşanan duygu adeta kas tutulmasına benzeyen ‘spor sonrası hamlama’ gibidir. Halk arasında ‘et kesmesi’ diye tarif edilir.

Ödem ve morluk ilk hafta en fazla olup sonrasında hızla azalır. 3D lazer lipoliz’de korse kullanımı gıdı gibi küçük bölgelerde 3 gün, kollarda 1 hafta, daha büyük bölgelerde 2-3 haftadır. Yeni vücut şekli operasyondan sonra hemen görülür, ödemlerin geçmesiyle beraber 2-3 ayın sonunda şekil yüzde 80 oranında oturur, vücut şeklinin ve deri sıkılığının tam olarak oturması ise 6 ayı bulabilir.