Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Koroner Arter Hastalıkları (Kah) Nedir? Kah Kimlerde Görülür, Tedavisi Nasıl Yapılır?
20.02.2021 - 17:56 |

Koroner Arter Hastalıkları (Kah) Nedir? Kah Kimlerde Görülür, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Arterin Türkçe anlamı atar damardır ve atar damar sayesinde kalpten pompalanan kan dokulara ulaşır. Atardamarların duvar kısımları esnek bir yapı vardır. Vücuttaki tüm organlar atar damar yoluyla taşınan kan ile oksijen alır. Bu taşıma sistemi ise düzenli olarak devam eder. Koroner arter hastalığı ise atar damarların daralması nedeniyle kalbe giden kan akışın bozulmasıdır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Koroner Arter Hastalıkları (Kah) Nedir? Kah Kimlerde Görülür, Tedavisi Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Kalbin kasılması ise kanın bir bölümü temizlenmek için akciğerlere yollanır. Akciğerlerde oksijen açısından zenginleşen kan yeniden kalbe döner.

 Koroner Arter Hastalıkları (KAH) Nedir?

 Koroner arter kalbi besleyen atar damarlara verilen isimdir ve aorttan ayrılan damarlar olarak tanımlanır. Atar damarlar ya da diğer adıyla arterler kalp kasını besler ve kalp kasına oksijen iletirler. Koroner arter hastalığı ise kalp kasını besleyen atar damarlarda daralma yaşanması durumudur. Bu hastalıkta bir göğüs ağrısı olabilir. Bazen göğüs ağrısı yaşanmadan direk kalp krizi durumu da yaşanabilir.

 Koroner arter hastalığında tanı ve teşhisi belirleyecek olan kişi doktor olacaktır. Bu hastalıkta ise erken tanı son derece önemlidir. Bu hastalıkta herhangi bir belirti görüldüğünde hemen doktora başvurulması gerekir. Kişilerin kalp kasında onarılmaz yaralar kalabilir.

 KAH Kimlerde Görülür?

 Koroner arter hastalığının görülmesi için çeşitli nedenler bulunmaktadır. Genetik yapıya bağlı olarak u hastalığın görülme riski vardır. Ailede kalp sorunu olan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Erkeklerde kadınlara oranla görülme oranı daha yüksektir. Çünkü kadınlarda bulunan östrojen hormonu kadınlarda koruyucu etki yaratır. Kadınlar ise menopoz döneminde daha büyük risk altında olurlar.

 Koroner Arter Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Koroner arter hastalığında atar damarlar daraldığı için tıkanma yaşanabilir. Pıhtının damarları tıkaması söz konusudur. Tıkanan damarın bulunduğu bölgede kanlanma yeterli derecede olmadığında oksijen akışı olmadığından doku ölümleri olur. Tıkanma yaşanan bölgede hayati önem taşır. Zamanında ve doğru müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir.

 Koroner arter rahatsızlığında hastaya gerekli tetkikler yapılır. Daha sonra duruma göre tedavi yöntemi belirlenir. İlk tedavi basamağı ilaçla tedavi yöntemi olacaktır. İleri aşamalarda ise stent takılması söz konusu olabilir. Ayrıca balon ile işlem yapılabilir. Damar tıkanıklığı ileri derecede ise Bypass ameliyatı söz konusu olacaktır. Hastalığın tedavisi hastanın durumuna göre belirlenmektedir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay İkizler’de ilerliyor. Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek yönünde yeni fikirleriniz öne çıkmakta. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumlulukların dikkat çekebileceği adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha hevesli ve girişken olabilirsiniz. Sizi mutlu eden konulara ve yeniliklere daha açıksınız, hayatın olumlu yönlerine odaklanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla ŞengörBurun eğriliği ve ameliyat
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRevizyon Burun Estetiği
Serap Öztürk Niya
Serap Öztürk NiyaSaç Sağlığında Yeni Terapi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHangi yöne ilerliyoruz?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
Duygu Bay
Duygu BayYolanda Cooper ile bilinçli güzelliğin sırları
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıBeslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ateşli Havale Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğunuzun Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon) Geçirdiği Nasıl Anlaşılır, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ateşli Havale Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğunuzun Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon) Geçirdiği Nasıl Anlaşılır, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet