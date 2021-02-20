Koroner Arter Hastalıkları (Kah) Nedir? Kah Kimlerde Görülür, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kalbin kasılması ise kanın bir bölümü temizlenmek için akciğerlere yollanır. Akciğerlerde oksijen açısından zenginleşen kan yeniden kalbe döner.

Koroner Arter Hastalıkları (KAH) Nedir?

Koroner arter kalbi besleyen atar damarlara verilen isimdir ve aorttan ayrılan damarlar olarak tanımlanır. Atar damarlar ya da diğer adıyla arterler kalp kasını besler ve kalp kasına oksijen iletirler. Koroner arter hastalığı ise kalp kasını besleyen atar damarlarda daralma yaşanması durumudur. Bu hastalıkta bir göğüs ağrısı olabilir. Bazen göğüs ağrısı yaşanmadan direk kalp krizi durumu da yaşanabilir.

Koroner arter hastalığında tanı ve teşhisi belirleyecek olan kişi doktor olacaktır. Bu hastalıkta ise erken tanı son derece önemlidir. Bu hastalıkta herhangi bir belirti görüldüğünde hemen doktora başvurulması gerekir. Kişilerin kalp kasında onarılmaz yaralar kalabilir.

KAH Kimlerde Görülür?

Koroner arter hastalığının görülmesi için çeşitli nedenler bulunmaktadır. Genetik yapıya bağlı olarak u hastalığın görülme riski vardır. Ailede kalp sorunu olan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Erkeklerde kadınlara oranla görülme oranı daha yüksektir. Çünkü kadınlarda bulunan östrojen hormonu kadınlarda koruyucu etki yaratır. Kadınlar ise menopoz döneminde daha büyük risk altında olurlar.

Koroner Arter Tedavisi Nasıl Yapılır?

Koroner arter hastalığında atar damarlar daraldığı için tıkanma yaşanabilir. Pıhtının damarları tıkaması söz konusudur. Tıkanan damarın bulunduğu bölgede kanlanma yeterli derecede olmadığında oksijen akışı olmadığından doku ölümleri olur. Tıkanma yaşanan bölgede hayati önem taşır. Zamanında ve doğru müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir.

Koroner arter rahatsızlığında hastaya gerekli tetkikler yapılır. Daha sonra duruma göre tedavi yöntemi belirlenir. İlk tedavi basamağı ilaçla tedavi yöntemi olacaktır. İleri aşamalarda ise stent takılması söz konusu olabilir. Ayrıca balon ile işlem yapılabilir. Damar tıkanıklığı ileri derecede ise Bypass ameliyatı söz konusu olacaktır. Hastalığın tedavisi hastanın durumuna göre belirlenmektedir.