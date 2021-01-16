Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerErgenlik Haberleri Kovid-19 denince gençlerin aklına neler geliyor?
16.01.2021 - 14:27 |

Kovid-19 denince gençlerin aklına neler geliyor?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri, pandemi döneminde gençlerin Kovid-19 ile baş etme stratejilerini belirlemek için TÜBİTAK destekli araştırma yaptı. Çalışmaya katılan 18-30 yaş aralığındaki 1129 gence, 20 soru yöneltildi. İşte gelen cevaplara göre koronavirüsün gençlik üzerindeki etkisi...

Kovid-19 denince gençlerin aklına neler geliyor?
ABONE OL

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Nilay Çabuk Kaya, TED Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmanın, internet üzerinden yapıldığını söyledi.

Prof.Dr. Çubuk Kaya, "Çalışma geçen yıl nisan ayında başladı. 1129 katılımcı ile 955 anketin değerlendirildiği, 18-30 yaş bireylerden oluşan bir çalışma oldu. Salgın ile birlikte bugüne kadarki deneyimleri nasıl değişti, gençler nasıl etkilendi; örneğin, evde oldukları zaman koronavirüsten önce televizyon izleme sıklığı nasıldı, virüsten sonra nasıl oldu ya da arkadaşları ile buluşma virüsten önce ne kadardı sonra nasıl oldu, virüsten önce evde bulaşık yıkıyorlar mıydı, virüsten sonra bu değişti mi gibi sorularla evdeki aktivitelerindeki durumları sorguladık. Yakınları virüs olduğunda duygu durumlarını ortaya çıkaracak sorular sorduk" dedi.

'Farklı duygularda gençlerle karşılaştık'

Prof.Dr. Kaya, toplamda 20 temel konu başlığındaki sorulardan sadece son sorunun "Kovid-19 denilince aklınıza ne geliyor?" şeklinde açık uçlu olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

Kovid-19 denince gençlerin aklına neler geliyor

"Bu soruya gelen cevaplar bir hayli farklı oldu. Bu soru onların zaten tüm duygularını açığa vurdu. Mesela beni duygulandıran 20'li yaşlarda bir gencin '20 yaşımda en önemli 1 yılımı kaybettim, hayatımın en değerli 1 yılını yok saydım' şeklindeki mesajıydı. Katılımcılardan bazıları bu durumun kendilerini güçlendirdiğini, bazıları çok depresyonda olduğunu, stres altında kaldığını, güvenin yıkıldığını belirtti. Gençliğin en önemli vurgularından biri esaret altında kalmak, özgürlüklerinin kısıtlanması, kendilerini geleceğe ilişkin bir belirsizliğin içinde bulmaları, korkular, kaygılar, depresyon. Ancak 'Ben kendimi güçlendirdim', 'Kendimi buldum', 'Beni rahatsız eden insanlardan uzak kaldım' gibi cümleler kuranlar da vardı. Bunların dışında sevdiklerinin kaybını kendine kaygı edip yakınlarını kaybedeceği korkusu  yaşayanlar da var. Böyle çok farklı duygular içerisinde bir gençlikle karşı karşıya kaldık. Dünyanın değiştiğine inanan; bir taraftan şükür eden gençler var. Kovid-19 ile baş etmede hem güçlenenler hem de dibe vuranlar vardı."

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstroloji öğrencilerine öneriler
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak elinizde
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaFarkındalık rotanız
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
 Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kovid-19 denince gençlerin aklına neler geliyor?

Kovid-19 denince gençlerin aklına neler geliyor?

Hem doğal hem de lezzetli! Tuz koyup 3 günde bir yuvarlıyorlar

Hem doğal hem de lezzetli! Tuz koyup 3 günde bir yuvarlıyorlar

Salgın bile vazgeçiremedi! Kuzu etini köz ateşte pişiriyorlar...

Salgın bile vazgeçiremedi! Kuzu etini köz ateşte pişiriyorlar...

Uyurken yağ yakmanın 10 yolu

Uyurken yağ yakmanın 10 yolu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet