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01.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Covid-19 dişe de zarar veriyor!

Yeni tip corona virüs pandemisinin, insanlar üzerinde yarattığı fiziksel ve psikolojik etkiler, gün geçtikçe artıyor. Nitekim bugüne kadar pandeminin insanlarda yarattığı olumsuz etkilere bir yenisi daha eklendi

Covid-19 dişe de zarar veriyor!
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ABD’de son dönemde diş çatlakları ve kırıkları nedeniyle doktora giden hastalarda ciddi bir artış gözlendiği bildiriliyor. San Diego’da Ağız Cerrahisi ve Diş İmplantı Uzmanı Dr. Paul Koshgerian, özellikle son 6 ayda diş çatlakları ve buna bağlı kırıklarda artış görüldüğünü belirterek salgından önce günde ortalama 1 diş çatlağı tedavisi uygularken şimdilerde bu sayının 2’ye çıktığını, hatta kimi günlerde 5 vakanın bile görülebildiğini kaydetti.

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Uzmanlar, Covid-19 virüsünün, tek başına dişleri daha hassas hale getirmediğini ancak toplumsal olaylar, protestolar ve salgının yarattığı genel durumun, stres yarattığını hatırlatıyor. Uzmanlar, insanların farkında olmadan dişlerini gıcırdattığını veya sıktığını, bunun da dolgulara zarar vererek diş çatlaklarına hatta kırılmalarına yol açtığını vurguluyor.

 

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