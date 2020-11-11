Kovid-19'u atlatanlarda psikiyatrik bozukluk daha çok görülüyor
Koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığı vücut sağlığı kadar ruh sağlımızı da altüst ediyor. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları da bunu destekler nitelikte. Araştırmaya göre Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 3 ayda hastalığı atlatan her 5 kişiden 1'inde endişe bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk görülüyor. İşte detaylar...
Oxford Üniversitesi tarafından yürütüldü ve ayrıntıları "The Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de 62 bin Kovid-19 vakası dahil 69 milyon kişinin TriNetX elektronik sağlık kayıtları incelendi.
Çalışmada Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 3 ayda hastalığı atlatan her 5 kişiden 1'ine, ilk kez endişe bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk teşhisi koyulduğu gözlendi.
Psikiyatrik bozukluk görülme riski 2 katına çıkıyor
Bu sayının, aynı süre içinde diğer hasta gruplarında görülen psikiyatrik bozuklukların yaklaşık 2 katı olduğuna işaret edildi.
Uzmanlar, Kovid-19'a yakalanmaları izleyen 90 gün içinde psikiyatrik teşhis koyulan kişilerin oranının, vakaların yüzde 20'si olduğu da ifade edildi.
"Bu bulgunun sorgulanması gerekiyor"
Kovid-19 ayrıca halihazırda geçmişte psikiyatrik sorunu olan kişilere yeni psikiyatrik teşhisler koyulmasıyla ilişkilendirildi.
Araştırma ekibinden Dr. Max Taquet, "Bu bulgu beklenmedik, sorgulanması gerekiyor. Bir psikiyatrik rahatsızlığa sahip olmak, süreç içinde Kovid-19 risk faktörleri listesine eklenmeli " değerlendirmesini yaptı.