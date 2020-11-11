Kovid-19'u atlatanlarda psikiyatrik bozukluk daha çok görülüyor

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İletişim yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Maddi kaynaklarınızı dengelemek isteyebilir ve yeni düzenlemeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir, anlaşmalarda dikkatli davranın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konular gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku