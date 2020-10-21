Kreatinin Kaç Olursa Tehlikeli Sayılır? Kreatinin Düşüklüğü Ve Yüksekliği Nedir?

Yüksek enerjili fosfat içeren kreatinin, aynı zamanda metabolizmayı da etkileyen önemli yapılardan biridir. Özellikle kasların enerji metabolizması konusunda önemli bir görevi bulunur. Bu sebepten dolayı yüksekliği ve düşüklüğü dikkate alınmak suretiyle belli bir değerde kalması gerekir.



Kreatinin Kaç Olursa Tehlikeli Sayılır?



Vücudun fonksiyonel yapısı adına önemli bir potansiyel teşkil eden kreatinin, kadın ya da erkeğe bağlı olarak değişik değerlere sahiptir. Aynı zamanda yaşa bağlı olarak da kreatinin vücutta farklı miktarlar dahilinde ön plana çıkıyor.



- 13-50 yaş arası erkeklerde 90/137 ml/dk, kadınlarda ise 80/125 ml/dk olmalıdır.

- 51-60 yaş arası erkeklerde 85/132 ml/dk, kadınlarda ise 75/120 ml/dk olmalıdır.

- 60 yaş ve üzeri erkekler için 80/132 ml/dk, Kadınlar için ise 70/132 ml/dk olması gerekir.



Sağlıklı bir yaşam adına mutlaka bu değerlerin korunması için, düzenli kontrol yapılması gerekmektedir. Özellikle günlük kaslar için büyük bir öneme sahip olan kreatinin, yüksekliği ve düşüklüğü birtakım sağlık sorunlarını yaratabilmektedir.



Özellikle kreatinin düşüklüğü kas kitlesinin azalması ve nöroloji birtakım hastalıkların meydana gelmesine sebebiyet verebilmektedir. Kreatinin yüksekliği ise başta böbrek hastalığı olmak üzere birçok farklı kronik rahatsızlık meydana getirebilir. Bu da çok ciddi sorunlar ile kişiyi karşı karşıya bırakabilme durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sebepten dolayı belirlenmiş olan değerlerin dışında düşük veya yüksek kreatinin söz konusu olduğu zaman, mutlaka uzman doktor bünyesinde gerekli tedavi yöntemlerinin ele alınması gerekir.