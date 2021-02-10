Kriptik Tonsillit Nedir? Kriptik Tonsillit (Bademcik Ä°ltihabÄ±) Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Bademcik boÄŸazÄ±n arka tarafÄ±nda Ã§ift halde bulunur. Bademcik iltihabÄ± 2 adet bademcik dokusundan birinin veya ikisinin enfeksiyona maruz kalmasÄ± durumudur. Bu enfeksiyon dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nan virÃ¼slerden veya bakterilerden oluÅŸur. BazÄ± durumlarda bakterilerde enfeksiyona sebep olur. YÃ¼ksek ateÅŸ ve yutma zorluÄŸu ile geliÅŸen hastalÄ±k lenf bezlerinde de ÅŸiÅŸme ve hassasiyet yapar. Enfeksiyon hastalÄ±ÄŸÄ± olmasÄ± sebebiyle mutlaka doktora baÅŸvurmalÄ±, antibiyotik tedavisi baÅŸlanmalÄ±dÄ±r.

Kriptik Tonsillit Ã‡eÅŸitleri Nelerdir?

Kriptik tonsillit 3 farklÄ± Ã§eÅŸitliliÄŸe sahiptir. Bu Ã§eÅŸitlilik semptomlarÄ±na gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterir. Bunlar;

Akut tonsillit

RekÃ¼rren tonsillit

Kronik tonsillit

Akut Tonsillit

Akut tonsillit semptomlarÄ± diÄŸerlerine gÃ¶re Ã§ok farklÄ±dÄ±r. Belirtilerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼Ã§ dÃ¶rt gÃ¼n sÃ¼rer. Fakat her hastada belirtiler 3-4 gÃ¼nde deÄŸil, daha uzun sÃ¼relerde de ortaya Ã§Ä±kabilir.

RekÃ¼rren Tonsillit

RekÃ¼rren tonsillit kronikleÅŸmemiÅŸ yÄ±lda bir veya iki kez boÄŸaz enfeksiyonu olmasÄ± durumudur. RekÃ¼rren tonsilitte yine enfeksiyon geliÅŸir ancak yÄ±lda bir iki kez olmasÄ± bademciklere mÃ¼dahale edilmesini gerektirmez.

Kronik Tonsillit

Kronik tonsilitte durum diÄŸerlerinden farklÄ±dÄ±r. Ã‡ok daha uzun sÃ¼rer ve hastayÄ± zor durumda bÄ±rakÄ±r. BoÄŸaz enfeksiyonu ile birlikte ÅŸiddetli boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±, yutkunma zorluÄŸu, aÄŸÄ±z iÃ§inde rahatsÄ±z edecek koku ve lenf bezlerinde ÅŸiÅŸme ve hassasiyet oluÅŸur.

Tonsillit Neden Olur?

Her kiÅŸide bulunan bademcik dokusu belli zamanlarda enfeksiyona maruz kalsa da vÃ¼cudun savunma mekanizmasÄ±nÄ± oluÅŸtur. Yani vÃ¼cudun enfeksiyonla savaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Beyaz kan hÃ¼creleri Ã¼reterek vÃ¼cudu korumaya alÄ±r. Ãœst solunum yolu enfeksiyonu veya bademcik enfeksiyonu olarak da bilinen kriptik tonsillit aÄŸÄ±zdan alÄ±nan bakteri veya virÃ¼slerden oluÅŸur. Bademcikler dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen virÃ¼slerle savaÅŸÄ±r ve onlarÄ± kendi iÃ§inde hapseder.Â

Tonsillit yalnÄ±zca dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nan mikroplarla, ÅŸiddetli soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± durumunda da aynÄ± tip semptomlar gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Ancak en yaygÄ±n olanÄ± virÃ¼stÃ¼r. Bunun yanÄ± sÄ±ra %30 civarÄ±nda bakteri oluÅŸumuna karÅŸÄ± da tonsillit geliÅŸir. Tonsillite streptokok bakterisi sebep olur. Ã‡ocuklarda sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lmesinin nedeni bir arada toplu halde bulunan Ã¶ÄŸrencilerin aÄŸÄ±z yoluyla birbirine bakteri veya virÃ¼s bulaÅŸtÄ±rmalarÄ±dÄ±r. BoÄŸaz enfeksiyonu yani kriptik tonsillit hapÅŸÄ±rÄ±k, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve yakÄ±n temasla rahatlÄ±kla bulaÅŸÄ±r. kriptik tonsillit tanÄ±sÄ± konulan hastalarÄ±n evde istirahati saÄŸlanmalÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k veya hapÅŸÄ±rÄ±k durumunda mutlaka aÄŸzÄ±nÄ± kapatmalÄ±, mutlaka eller sabunla yÄ±kanarak arÄ±ndÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Kriptik Tonsillit Belirtileri Nelerdir?

Genellikle okul Ã¶ncesi Ã§ocuklarda ergenlik dÃ¶nemindeki kiÅŸilerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r en yaygÄ±n belirtileri ÅŸunlardÄ±r kÄ±zarÄ±r mÄ± Ã¼zeri beyaz plak ÅŸeklinde dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bademciklerdir. BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± yutma gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ ve yÃ¼ksek ateÅŸ en belirgin Ã¶zelliÄŸidir yÃ¼ksek ateÅŸe baÄŸlÄ± olarak titreme boynun her iki tarafÄ±nda lenf bezlerinde ÅŸiÅŸme ve hassasiyet geliÅŸir.Â

Kriptik Tonsillit Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Bakteri veya virÃ¼sÃ¼n sebep olduÄŸu kriptik tonsilitte hasta Ã¶ncelikle doktora giderek tonsillit tanÄ±sÄ± konulmalÄ±dÄ±r. Doktorun reÃ§ete edeceÄŸi antibiyotik tedavisi ve ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ mutlaka dÃ¼zenli olarak kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bunun yanÄ± sÄ±ra yatak istirahati, bol sÄ±vÄ± almak, sÄ±cak bitki Ã§aylarÄ±, gargara tonsillit tedavisinde etkili uygulamalardÄ±r. BoÄŸazÄ±n tahriÅŸ olabileceÄŸi sigara ve sigara dumanÄ±ndan hasta kaÃ§Ä±nmalÄ±dÄ±r.







