SaÄŸlÄ±k

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerSaÄŸlÄ±k Haberleri Kriptik Tonsillit Nedir? Kriptik Tonsillit (Bademcik Ä°ltihabÄ±) Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?
10.02.2021 - 17:46 |

Kriptik Tonsillit Nedir? Kriptik Tonsillit (Bademcik Ä°ltihabÄ±) Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Kriptik tonsillit halk arasÄ±nda bademcik iltihabÄ±dÄ±r. Bademcikler boÄŸazÄ±n arka tarafÄ±nda filtre gÃ¶revi gÃ¶ren dokulardÄ±r. Solunum yoluyla aÄŸÄ±zdan giren mikroplarÄ± kendi iÃ§inde tutar ve o sÃ¼reÃ§te antikor Ã¼retir. Bademcikler genellikle vÃ¼cudu mikroplara karÅŸÄ± korur. Ancak bazÄ± durumlarda enfeksiyonu kendileri Ã¼retir buna Kriptik tonsillit adÄ± verilir. Bu sÃ¼reÃ§te bademcikler ÅŸiÅŸer ve boÄŸaz iltihabÄ± denilen enfeksiyon oluÅŸur. Kriptik tonsillit ve Ã§eÅŸitlerini sizler iÃ§in derledik.Â

Kriptik Tonsillit Nedir? Kriptik Tonsillit (Bademcik Ä°ltihabÄ±) Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?
ABONE OL

Bademcik boÄŸazÄ±n arka tarafÄ±nda Ã§ift halde bulunur. Bademcik iltihabÄ± 2 adet bademcik dokusundan birinin veya ikisinin enfeksiyona maruz kalmasÄ± durumudur. Bu enfeksiyon dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nan virÃ¼slerden veya bakterilerden oluÅŸur. BazÄ± durumlarda bakterilerde enfeksiyona sebep olur. YÃ¼ksek ateÅŸ ve yutma zorluÄŸu ile geliÅŸen hastalÄ±k lenf bezlerinde de ÅŸiÅŸme ve hassasiyet yapar. Enfeksiyon hastalÄ±ÄŸÄ± olmasÄ± sebebiyle mutlaka doktora baÅŸvurmalÄ±, antibiyotik tedavisi baÅŸlanmalÄ±dÄ±r.

Kriptik Tonsillit Ã‡eÅŸitleri Nelerdir?

Kriptik tonsillit 3 farklÄ± Ã§eÅŸitliliÄŸe sahiptir. Bu Ã§eÅŸitlilik semptomlarÄ±na gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterir. Bunlar;

Akut tonsillit

RekÃ¼rren tonsillit

Kronik tonsillit

Akut Tonsillit

Akut tonsillit semptomlarÄ± diÄŸerlerine gÃ¶re Ã§ok farklÄ±dÄ±r. Belirtilerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼Ã§ dÃ¶rt gÃ¼n sÃ¼rer. Fakat her hastada belirtiler 3-4 gÃ¼nde deÄŸil, daha uzun sÃ¼relerde de ortaya Ã§Ä±kabilir.

RekÃ¼rren Tonsillit

RekÃ¼rren tonsillit kronikleÅŸmemiÅŸ yÄ±lda bir veya iki kez boÄŸaz enfeksiyonu olmasÄ± durumudur. RekÃ¼rren tonsilitte yine enfeksiyon geliÅŸir ancak yÄ±lda bir iki kez olmasÄ± bademciklere mÃ¼dahale edilmesini gerektirmez.

Kronik Tonsillit

Kronik tonsilitte durum diÄŸerlerinden farklÄ±dÄ±r. Ã‡ok daha uzun sÃ¼rer ve hastayÄ± zor durumda bÄ±rakÄ±r. BoÄŸaz enfeksiyonu ile birlikte ÅŸiddetli boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±, yutkunma zorluÄŸu, aÄŸÄ±z iÃ§inde rahatsÄ±z edecek koku ve lenf bezlerinde ÅŸiÅŸme ve hassasiyet oluÅŸur.

Tonsillit Neden Olur?

Her kiÅŸide bulunan bademcik dokusu belli zamanlarda enfeksiyona maruz kalsa da vÃ¼cudun savunma mekanizmasÄ±nÄ± oluÅŸtur. Yani vÃ¼cudun enfeksiyonla savaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Beyaz kan hÃ¼creleri Ã¼reterek vÃ¼cudu korumaya alÄ±r. Ãœst solunum yolu enfeksiyonu veya bademcik enfeksiyonu olarak da bilinen kriptik tonsillit aÄŸÄ±zdan alÄ±nan bakteri veya virÃ¼slerden oluÅŸur. Bademcikler dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen virÃ¼slerle savaÅŸÄ±r ve onlarÄ± kendi iÃ§inde hapseder.Â 

Tonsillit yalnÄ±zca dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nan mikroplarla, ÅŸiddetli soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± durumunda da aynÄ± tip semptomlar gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Ancak en yaygÄ±n olanÄ± virÃ¼stÃ¼r. Bunun yanÄ± sÄ±ra %30 civarÄ±nda bakteri oluÅŸumuna karÅŸÄ± da tonsillit geliÅŸir. Tonsillite streptokok bakterisi sebep olur. Ã‡ocuklarda sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lmesinin nedeni bir arada toplu halde bulunan Ã¶ÄŸrencilerin aÄŸÄ±z yoluyla birbirine bakteri veya virÃ¼s bulaÅŸtÄ±rmalarÄ±dÄ±r. BoÄŸaz enfeksiyonu yani kriptik tonsillit hapÅŸÄ±rÄ±k, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve yakÄ±n temasla rahatlÄ±kla bulaÅŸÄ±r. kriptik tonsillit tanÄ±sÄ± konulan hastalarÄ±n evde istirahati saÄŸlanmalÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k veya hapÅŸÄ±rÄ±k durumunda mutlaka aÄŸzÄ±nÄ± kapatmalÄ±, mutlaka eller sabunla yÄ±kanarak arÄ±ndÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Kriptik Tonsillit Belirtileri Nelerdir?

Genellikle okul Ã¶ncesi Ã§ocuklarda ergenlik dÃ¶nemindeki kiÅŸilerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r en yaygÄ±n belirtileri ÅŸunlardÄ±r kÄ±zarÄ±r mÄ± Ã¼zeri beyaz plak ÅŸeklinde dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bademciklerdir. BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± yutma gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ ve yÃ¼ksek ateÅŸ en belirgin Ã¶zelliÄŸidir yÃ¼ksek ateÅŸe baÄŸlÄ± olarak titreme boynun her iki tarafÄ±nda lenf bezlerinde ÅŸiÅŸme ve hassasiyet geliÅŸir.Â 

Kriptik Tonsillit Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Bakteri veya virÃ¼sÃ¼n sebep olduÄŸu kriptik tonsilitte hasta Ã¶ncelikle doktora giderek tonsillit tanÄ±sÄ± konulmalÄ±dÄ±r. Doktorun reÃ§ete edeceÄŸi antibiyotik tedavisi ve ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ mutlaka dÃ¼zenli olarak kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bunun yanÄ± sÄ±ra yatak istirahati, bol sÄ±vÄ± almak, sÄ±cak bitki Ã§aylarÄ±, gargara tonsillit tedavisinde etkili uygulamalardÄ±r. BoÄŸazÄ±n tahriÅŸ olabileceÄŸi sigara ve sigara dumanÄ±ndan hasta kaÃ§Ä±nmalÄ±dÄ±r.




Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
daha fazla video iÃ§in
Astroloji
KOÇ
BOÄžA
Ä°KÄ°ZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAÅžAK
TERAZÄ°
AKREP
YAY
OÄžLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
BugÃ¼n

Sabah saatlerinde iletiÅŸim konusunda hareketli zamanlar yaÅŸayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarÄ±nÄ±zda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karÅŸÄ± daha sakin tepkiler verebilirsiniz. Ä°ÅŸleriniz için baÅŸkalarÄ±ndan destekte alsanÄ±z da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. ZamanÄ±nÄ±zÄ±n çoÄŸunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eÄŸitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceÄŸiniz bir gündesiniz. Ä°ÅŸleriniz istediÄŸiniz kadar hÄ±zlÄ± akmayabilir. YaÅŸanan aksaklÄ±klara karÅŸÄ± sabÄ±rlÄ± olmanÄ±zda fayda var. Annenizle ilgili konularÄ± gündeminize almanÄ±z gerekebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

YoÄŸun telefon konuÅŸmalarÄ± içinde güne baÅŸlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açÄ±lma isteÄŸi içinde, tatil planlarÄ± yapabilirsiniz. YabancÄ±larla iliÅŸkili konular gündeminizi etkileyebilir. Ä°ÅŸlerinizin sonuçlanmasÄ± için beklemek zorunda kalabilirsiniz. DüÅŸüncelerinizi paylaÅŸmaktan keyif alacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var. Beklemede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zamanlarda rutin iÅŸlerinizi tamamlayabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün parasal konularÄ±nla meÅŸgul olabilirsiniz. Banka iÅŸlerinizde dikkatli olmanÄ±z gereken zamanlar var. Erken saatlerde iÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karÅŸÄ± tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde iÅŸlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullara karÅŸÄ± dikkat etmelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

EÅŸiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletiÅŸimi yoÄŸun zamanlar geçirebilirsiniz. Ä°ÅŸ açÄ±sÄ±ndan verimli giriÅŸimler yapabilirsiniz. Yine de iÅŸler istediÄŸiniz kadar hÄ±zlÄ± ilerlemeyebilir. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerin sonuçlarÄ±nÄ± almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliÄŸinizi korumanÄ±z da fayda var. Ä°kili iliÅŸkilerinize özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Beraber çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle olan iliÅŸkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iÅŸlerinizle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±zda artÄ±ÅŸ olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. Ä°lerleyen zamanlarda iÅŸlerinizde sÄ±kÄ±ÅŸmalar olabilir. HÄ±zlÄ± sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin iÅŸlerinizi toparlamak için fÄ±rsatlar doÄŸabilir.  SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün haberleÅŸmeler ve yazÄ±ÅŸmalar sabah saatlerinde yoÄŸunlaÅŸabilir. EÄŸitim programlarÄ±nÄ±zÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rabilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki meÅŸguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediÄŸiniz iÅŸler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlere yoÄŸunlaÅŸabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerle uÄŸraÅŸmak size keyif verebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün ev hayatÄ±nÄ±zdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z durumlara çekilebilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili verimli giriÅŸimlerde bulunabileceÄŸiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸlerinizde hÄ±zlÄ± sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. GeçmiÅŸten getirdiÄŸiniz iÅŸlerinizi sonlandÄ±rabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Sabah saatlerindeki iletiÅŸim konularÄ±nÄ±z, gününüzü etkileyebilir. YakÄ±n çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceÄŸiniz bir gündesiniz. Bolca yazÄ±ÅŸma ve konuÅŸma olduÄŸu halde beklediÄŸiniz iÅŸlerden sonuç almanÄ±z zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanlarÄ±, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. Ä°mzalamanÄ±z gereken sözleÅŸmelere özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

KiÅŸisel yeteneklerinizle alakalÄ± konular gündeminizi etkileyebilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili konularda baÅŸkalarÄ±ndan destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediÄŸiniz iÅŸlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceÄŸiniz zamanlar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Sabah saatlerinde yapacaÄŸÄ±nÄ±z görüÅŸmeler sizi yeni baÅŸlangÄ±çlara sürükleyebilir. Yeni eÄŸitim ve toplantÄ±lar planlatÄ±p düÅŸüncelerinizi paylaÅŸmak isteyebilirsiniz. Ä°lerleyen saatlerde iÅŸlerinizde sÄ±kÄ±ÅŸmalar olabilir. Bu zamanlarda kiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz iÅŸlerinize yoÄŸunlaÅŸabilirsiniz. Kendinize zaman ayÄ±rmak size de iyi gelecektir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

BilmediÄŸiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluÅŸturabilir. Ä°lgilendiÄŸiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle iÅŸlerinizde duraksamalar yaÅŸayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karÅŸÄ± ilginiz artabilir. Ä°ç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. BazÄ± konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
Hafta Hafta Gebelik

GebeliÄŸinizin kaÃ§Ä±ncÄ± haftasÄ±ndasÄ±nÄ±z?

Günün YazÄ±larÄ±
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoÄŸlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoÄŸluSevgililer Günü'nde yalnÄ±zsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamÄ±yorum
Nilüfer PazvantoÄŸlu
Nilüfer PazvantoÄŸluEv-ofislerde pandemi stili
OÄŸuz Kara
OÄŸuz KaraEczaneler ve VERBÄ°S
Prof. Dr. Selçuk Ä°nanlÄ±
Prof. Dr. Selçuk Ä°nanlÄ±Göz kapaÄŸÄ± estetiÄŸi
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluÄŸu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji UzmanÄ± Prof.Dr. YÄ±lmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji UzmanÄ± Prof.Dr. YÄ±lmaz YozgatÇocukluk çaÄŸÄ± göÄŸüs aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n kalp hastalÄ±klarÄ± ile iliÅŸkisi
Astrolog Seçkin Ä°lbuÄŸa
Astrolog Seçkin Ä°lbuÄŸaAsilerin YeniayÄ±: 11 Åžubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai LeventoÄŸlu
Prof. Dr. Sezai LeventoÄŸluBol su içmek sÄ±vÄ± almanÄ±n en iyi yolu olmayabilir
En Çok Ä°zlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede iÅŸimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede iÅŸimize yarar?
Olumsuz ve saplantÄ±lÄ± düÅŸüncelerle mücadele etmenin yollarÄ± nelerdir?Olumsuz ve saplantÄ±lÄ± düÅŸüncelerle mücadele etmenin yollarÄ± nelerdir?
ÇocuÄŸunuza kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kazandÄ±rabilirsiniz?ÇocuÄŸunuza kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kazandÄ±rabilirsiniz?
KiÅŸiye özel gülüÅŸ tasarÄ±mÄ± nedir, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?KiÅŸiye özel gülüÅŸ tasarÄ±mÄ± nedir, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Polen Alerjisi Nedir? Polen Alerjisinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Polen Alerjisi Nedir? Polen Alerjisinin Belirtileri Ve Tedavi YÃ¶ntemleri Nelerdir?

Çomak Parmak Nedir? Parmak ÇomaklaÅŸmasÄ±nÄ±n Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

Ã‡omak Parmak Nedir? Parmak Ã‡omaklaÅŸmasÄ±nÄ±n Belirtileri Ve Tedavi YÃ¶ntemleri

Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Bebeklerde Ve Çocuklarda Yüksek AteÅŸi DüÅŸürme Yöntemleri Nelerdir?

Bebeklerde Ve Ã‡ocuklarda YÃ¼ksek AteÅŸi DÃ¼ÅŸÃ¼rme YÃ¶ntemleri Nelerdir?

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet