Kuduz Aşısı Nedir? Kuduz Aşısı Kimlere, Kaç Gün Arayla Yapılır?

Kuduz aşısı içerisinde etkinliğini yitirmiş yani ölü kuduz virüsü bulunur. Bu sebeple herhangi bir hastalık etkeni yaratmaz. Kuduz aşısı 3 ya da 5 doz arasında yapılmaktadır. Sadece hayvanlar tarafından ısırılan kişilere uygulanmaz. Bunun yanında hasta bir hayvanın salyası ile etkileşimde bulunan kişilere de bu aşı yapılmaktadır.



Kuduz Aşısı Kimlere, Kaç Gün Arayla Yapılır?



Kuduz olan bir hayvan tarafından ısırılırsanız ya da tırmalanırsanız hiç beklemeden kuduz aşısı yaptırmanız oldukça önemlidir. Özellikle vahşi olarak nitelendirilen kurt ve çakal tarzı hayvanlarda kuduz hastalığı daha sık görülmektedir. Bu hayvanların dışında ayı, domuz hatta köpekte de kuduz taşıma riski bulunmaktadır.



Kuduz virüsü çok bulaşıcı bir hastalık olması sebebi ile vahşi hayvanlardan evcil hayvanlara da bulaşabilir. Bu nedenle kedi tavşan gibi hayvanların da önlem amaçlı kuduz aşısı olması gerekmektedir.



Kuduz aşısının birinci dozu yapıldıktan yaklaşık bir hafta sonra ikinci dozun yapılması gerekmektedir. Sonrasında ise ilk aşı yapımından sonra 21. ya da 28. günde 3. doz aşı yapılmalıdır. Aşının tedavi edici olması ve hastalığı önlemesi için aşılama günlerine mutlaka uyulması gerekmektedir. Çoğu kişide uygulama 3 doz şeklinde yapılsa da bazı kişilerde 4. hatta 5. dozu da uygulamak gerekebilir.



Kuduz Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?



Tüm ilaçların yan etkileri vardır. Dolayısıyla kuduz aşısının da belli başlı yan etkileri olduğunu söylenebilir. Bu yan etkiler şu şekildedir;

Mide Bulantısı; paralitik kuduz vakası sonrası yapılan aşılardan sonra genellikle mide bulantısı görüldüğü saptanmıştır. Ancak bu yan etki genelde birkaç saat sonra geçer.

Ciltte Kızarma; Özellikle aşının vurulduğu bölgede bir kızarıklık hatta şişlik olabilir. Böyle bir durumda aşı yerinin bezle kapatılarak kesinlikle ellenmemesi ve kaşınmaması oldukça önemlidir. Hassas bir cilt yapısına sahip olanlarda kızarıklık birkaç gün devam edebilir.

Baş Ağrısı; çok sık görülmemekle birlikte bazen aşıdan sonra şiddetli baş ağrısı şikayeti görülebilmektedir.

Baş Dönmesi; Yaşlılarda ve çocuklarda aşı uygulamasından sonra bu şikayet sıklıkla görülmektedir.

Kuduz Hastalığı Belirtileri Nelerdir?



Kuduz bir hayvan tarafından ısırılan ya da tırmalanan kişilerin vakit kaybetmeden kuduz aşısı olması gerekir. Çünkü hastalık çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Hastalığın belirtileri şu şekildedir;

Yüksek ateş

Isırılan bölgede şiddetli bir yangı hissi

Isırılan bölgenin şiddetli bir şekilde kaşınması

Kişi bu belirtilerden yalnızca birine sahip olsa bile vakit kaybetmeden mutlaka doktora gitmelidir. Hastalık çok hızlı ilerler ve 5 ya da 6 gün içinde merkezi sinir sistemini etkilemektedir.