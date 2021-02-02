Kulak Zarı Onarımı (Timpanoplasti) Ameliyatı Nasıl Yapılır? Kaç Saat Sürer?

Timpanoplasti, kulak zarının perforasyonunu onarmayı veya kulakta bulunan lezyonları tedavi etmeyi amaçlayan bir ameliyat eylemidir. Operasyon genel anestezi altında yapılır.

Kulak Zarı Ameliyatı Nedir?

Timpanoplasti, kulak zarına yapılan bir ameliyattır. Kulak zarı, dış kulağı ve orta kulağı ayıran zardır. Rolü sesi iç kulağa iletmektir. Bu çok ince zar, pamuklu çubuk veya tüplü dalış gibi bir travmanın ardından veya hatta bir kulak enfeksiyonunun ardından delinebilir. Vakaların çoğunda kulak zarındaki delikler birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelirken, sorun devam edebilir ve işitme kaybı ve kronik enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

Benzer şekilde, kulak kemiklerinin (kemikçiklerin) enfeksiyonu veya iyi huylu bir tümörün, kolesteatom varlığı komplikasyonlara neden olabilir.

Kulak Zarı Onarımı (Timpanoplasti) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Timpanoplasti çoğunlukla genel anestezi altında yapılır. Orta kulağa ulaşmak için cerrah bir kesi yaparak işe başlar. Çoğu durumda hasta ameliyattan birkaç saat sonra izlenir ve ertesi gün hastaneden ayrılabilir. Yerel bakım (damlalar vb.) hastanede anlatılacak ve evde yapılmalıdır.

Vakaların çoğunda kulak zarı iyileşir ve hastanın yan etkisi yoktur. Herhangi bir ameliyat gibi, timpanoplasti de komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar arasında kanamanın ortaya çıkması, baş dönmesi, kulak çınlaması veya geri dönüşlü tat kaybı olabilir.



Kaç Saat Sürer?

Ameliyat hastanın durumuna göre değişir. Operasyonun ana riski, işitmenin iyileştirilememesi veya kulak zarının kalan perforasyonudur. Bu durumda, yerel bakımın devamı veya yeniden operasyon gösterilebilir.

İstisnai olarak, ameliyattan sonra işitme kaybı daha şiddetli olabilir. Daha da nadiren timpanoplasti, operasyon sırasında yüz sinirinin zarar görmesi nedeniyle yüz kaslarının geri dönüşümlü felç olmasına neden olabilir. Poliklinikte 20 dakikada yapılabildiği için bu hastanede kalmayı gerektirmez.

Ayrıca hastalar operasyondan saatler içerisinde aktivitelerine devam edebilirler.

Öncelikle, kulağa çok iyi tolere edilen bir ürünle ve her yaşta lokal olarak uyuşturulur. Daha sonra doktor, orada bulunan deliği tıkamak için timpanik zara aşılayacağı bir mikro kesi sayesinde boyundan yağ alır. Ayrıca orta kulak (kulak zarının arkası) önce emilebilir süngerlerle doldurulur, bu da aşılanmış yağın iyileşme süreci boyunca desteklenmesini sağlar. Son olarak, tüm bunlar kulakta doğal olarak bulunan bir ürünle kaplanır.

Hastanın uyması gereken tek yükümlülük, kulak zarının tamamen iyileştiğini teyit etmek için 7 gün antibiyotik almak ve kulağı altmış gün sudan korumak olacaktır.