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28.08.2017 - 11:08 |

Kurban eti hemen yenir mi? - Kurban etini saklamanın yolları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Ertuğ, Kurban Bayramı'nı sağlıkla geçirmenin yolları hakkında bilgi verdi. Kurban eti hemen yenir mi? Kurban eti yerken nelere dikkat etmek gerekir? Kurban eti nasıl saklanır, nasıl dondurulur? Kronik hastalığı olanlar eti nasıl tüketmeli? İşte cevabı...

Kurban eti hemen yenir mi? - Kurban etini saklamanın yolları
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Et tüketiminin tüm yıla oranla en yüksek olduğu dönem olan Kurban Bayramı, geleneksel sofralar ve birbirinden çeşitli ikramlar nedeniyle çeşitli rahatsızlıklara ve kilo alımına davetiye çıkarabiliyor. Özellikle kırmızı ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ, kandaki kolesterol seviyesini yükseltirken koroner kalp hastalıkları riskini artırıyor. Ancak bayramın ve tatilin keyfini çıkarmak için beslenme ve günlük yaşam alışkanlıkları konusunda bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Dyt. Berna Ertuğ, bayramı sağlıkla geçirmenin yolları hakkında bilgi verdi:

Kronik hastalığı olanlar et tüketimine daha çok dikkat etmeli

Kalp, diyabet, yüksek tansiyon gibi rahatsızlığı olan kişilerin belli bir beslenme planı ile takip edilmelerinden dolayı diyetlerini bozmamaları gerekiyor. Yağlı etler, doymuş yağ ve kolesterolden zengin olduğu için bu kişilerin yağsız veya az yağlı et tüketmesi önemli. Tüketim miktarına çok dikkat edilmeli, aşırı miktarlardan kaçınılmalı. 2-3 köfte büyüklüğünde (60-90 gram) et tüketmek yeterli. Ayrıca kurbanlık hayvanların iç organlarının kolesterol ve yağ miktarları fazla olduğundan tüketilmesi önerilmiyor.

Eti buzdolabında 1-2 gün beklettikten sonra tüketin

Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesi önerilir. Etler büyük parçalar olarak değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak, poşet veya yağlı kağıda sarılarak saklanmalıdır. Doğru saklama yöntemlerinin kullanılması ile hem besin öğelerinin kayıpları en aza indirilmiş olur hem de mikroorganizmaların çoğalması engellenmiş olur.

Dondurulmuş kurban eti oda sıcaklığında çözdürmeyin

Etler; buzdolabında 0-2 santigrat derecede 3-5 gün, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede 3 ay saklanabiliyor. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli. Oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler, sağlık açısından tehlikeli sonuçları beraberinde getirebiliyor. Çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalı.

Kurban eti hemen yenir mi - Kurban etini saklamanın yolları

Kurban Bayramı boyunca dikkat edilmesi gerekenler

1. Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırın ve ızgara gibi yöntemler tercih edin ve kızartma ve kavurma yönteminden kaçının.

2. Kavurma yapılacaksa kuyruk yağı veya tereyağı eklenmeden kısık ateşte kendi suyu ile pişirin ve az miktarlarda tüketin.

3. Et kullanılarak yapılan sebze yemeklerini yağ eklemeden pişirin.

4. Özellikle et yemeklerinde katı yağ kullanmayın ve etin kendi yağı ile pişmesini sağlayın.

5. Etin ateşe yakın olarak pişirilmesi hem kanserojen öğelerin oluşumuna neden olur hem de B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açar. Bu nedenle mangal yaparken etler ateşten 15 santimetre olmalı. Kömürler de kor halini aldıktan sonra pişirme işlemine başlanmalı. Ayrıca mangalda pişirme sırasında etin dış kısmı hızlı bir şekilde pişmekte ve etin iç kısmı çiğ kalmaktadır.

6. Etin çiğ veya az pişmiş olması, tüketim kalitesini düşüreceği ve besin zehirlenmesine yol açabileceğinden içinin ve dışının iyi pişmiş olmasına dikkat edin.

7. Menünüzde gerekli posa ve diğer vitamin-minerallerinin alınması için sebze grubundan besinleri mutlaka bulundurun.

8. En başta karbonhidrat olmak üzere B1, B6, B2 vitaminleri, amino asitler, doğal lifler ve yağ asitleri, magnezyum, çinko, potasyum gibi önemli minerallerin kaynağı olması açısından ekmek, pilav, makarna gibi besinlerden uygun miktarda tüketebilirsiniz.

9. Yoğurt, cacık, ayran gibi protein, kalsiyum, fosfor, B2 ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin öğesinden zengin olan süt ve ürünlerini menünüze ekleyin.

10. Sabah mutlaka güne kahvaltı edilerek başlayın.

11. Günde 2-2.5 litre su tüketimine dikkat edin.

12. Bayram ziyaretleri sırasında artan çay ve kahve tüketimi aşırı miktarlarda olduğunda uykusuzluk, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabileceğinden az miktarda tüketin.

13. Dengeli beslenme için kavurma ve kırmızı eti öğle öğününde tüketmeye özen gösterin.

14. İkram amaçlı sunulan ağır hamurlu tatlılar ve çikolatalar yerine; sütlü ve meyveli tatlılar tercih edin ve porsiyon miktarlarını az tutun.

15. Bayram boyunca fiziksel aktiviteye daha da önem verin ve en az 45 dakika olacak şekilde tempolu yürüyüşlere devam edin.

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